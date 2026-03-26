मोनालिसाच्या गंभीर आरोपांवर दिग्दर्शकाची पहिली प्रतिक्रिया, पहिल्या भेटीपासून सिनेमापर्यंत सर्वच सांगितलं

Sanoj Mishra On Monalisa : दिग्दर्शक म्हणतो, ‘मी तिला नेहमीच मुलगी समजून वागलो’; मोनालिसाच्या आरोपांवर अजून काही नाही

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 26, 2026, 04:45 PM IST
व्हायरल ‘कुंभमेळा गर्ल’ Monalisa Bhosale पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पळून जाऊन लग्न करून लोकांना धक्का देणारी मोनालिसा आता तिच्या लग्नानंतर केलेल्या वक्तव्यांमुळे परत चर्चेत आली आहे. तिने आधी सांगितले होते की, तिने तिच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन Farman Khan सोबत हिंदू रिती-रिवाजानुसार लग्न केले आहे, आणि यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र, आता मोनालिसा एका गंभीर प्रकरणात सामोरे आली आहे. केरळमधील एका पत्रकार परिषदेत तिने आरोप केला की, चित्रपट दिग्दर्शक Sanoj Mishra तिला आणि तिच्या कुटुंबाला धमक्या देतात. तिने सांगितले की, मिश्रा यांनी तिला अनेक वेळा अयोग्यरित्या स्पर्श केला आणि या बाबतीत तिने तिच्या कुटुंबाला सांगितले, पण त्यांना तिला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. मोनालिसा म्हणाली की, दिग्दर्शकाने तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला मानसिक त्रास दिला.

सनोज मिश्रा यांची प्रतिक्रिया

सनोज मिश्रा यांनी या आरोपांना निराधार ठरवले असून सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे स्वतःची बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, मोनालिसा आणि फरमान खान यांच्या लग्नाविरोधात बोलल्यानंतर जिहादी गट तसेच केरळमधील ख्रिश्चन मिशनरी एकत्र येऊन माझ्याविरोधात कट रचत आहेत.

मिश्राने पुढे सांगितले 'माझ्या देशवासियांना नमस्कार. गेल्या काही दिवसांपासून मी मोनालिसाच्या ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणावर आणि पीडित कुटुंबाच्या समर्थनार्थ संपूर्ण देशात मोहीम राबवत होतो. आता काही गट जिहादी आणि ख्रिश्चन मिशनरी एकत्र आले आहेत आणि माझ्यावर कट रचत आहेत. सोशल मीडियावर मोनालिसाला माझ्याविरोधात बोलण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. मी नेहमीच कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे. ती म्हणते की मी तिला स्पर्श केला, पण मी नेहमीच तिला माझी मुलगी मानलं आहे.'

सनोजने आणखी म्हटले की, केरळमध्ये मोठ्या पदावर असलेले काही मंत्री त्यांच्या लग्नाला प्रोत्साहन देत आहेत आणि ‘द रिअल केरळ स्टोरी’ सारखे पोस्टर प्रसिद्ध करत आहेत. हे सर्व सनातन धर्माला बदनाम करण्यासाठी केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया

मोनालिसा आणि सनोज मिश्रा यांच्यावरुन सुरू झालेला वाद सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे. समर्थक दोन्ही बाजूंच्या टोकांना पाठिंबा देत आहेत. काहीजण मोनालिसाच्या आरोपांना सत्य मानत आहेत, तर काहीजण दिग्दर्शकाच्या बाजूने आहेत. या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांवर मोठा सामाजिक दबाव असून, पुढील काही दिवसांमध्ये हे प्रकरण न्यायालयीन स्तरावरही पोहोचू शकते, असे विश्लेषक सांगतात.

भविष्यातील शक्यता

तज्ज्ञांच्या मते, मोनालिसा आणि सनोज मिश्रा यांच्यातील हा वाद केवळ वैयक्तिक नाही, तर धार्मिक आणि सामाजिक संवेदनशीलतेशी देखील संबंधित आहे. सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चांमुळे प्रकरण आणखी तापणार असल्याचे दिसते. या वादाचे पुढील वळण काय होईल हे सध्या पाहणे महत्त्वाचे ठरले आहे.

কावেরী পিম্পলে সধ্যা 'ঝী ২৪ তাস ডিজিটাল'মধ্যে কন্টেন্ট এডিটর म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

