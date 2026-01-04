संतोष जुवेकरनं नव्या वर्षात ; पोस्ट करत चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी

Santosh Juvekar - सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर कायमच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. आपल्या दमदार अभिनयासोबतच सोशल मीडियावरील स्पष्टवक्तेपणामुळे तो अनेकदा चर्चेत येतो. काही वेळा ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागणाऱ्या संतोष जुवेकरनं मात्र नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच चाहत्यांना एक आनंदाची आणि सुखद बातमी दिली आहे.
नवीन वर्ष 2026 च्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरनं स्वतःसाठी थार रॉक्स ही नवी आलिशान SUV गाडी खरेदी केली आहे. या खास क्षणाची माहिती त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांसोबत शेअर केली. नवीन वर्षाच्या अवघ्या तिसऱ्याच दिवशी संतोष जुवेकरच्या घरी थार रॉक्स या गाडीचं जल्लोषात आगमन झालं.
या नव्या गाडीचा व्हिडिओ शेअर करत संतोष जुवेकरनं 'नवीन वर्षात नवीन गाडी घेतली रे महाराजा!' अशा शब्दांत आपला आनंद व्यक्त केला आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यानं भावना व्यक्त करत लिहिलं आहे, 'देखोना Guysss देखोना… आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशीर्वादाने, तसेच तुम्हा सर्वांच्या प्रेमामुळे आणि शुभेच्छांमुळे या नवीन वर्षात नवीन पेटीपॅक गाडी घेतली महाराजा… आता प्रवासही नव्याने सुरू! चांगभलं! बाप्पा मोरया…'
या पोस्टसोबत #TharRoxx हा हॅशटॅगही वापरण्यात आला आहे.
संतोष जुवेकरनं या पोस्टमधून आपल्या यशामागे कुटुंबाचा आशीर्वाद आणि चाहत्यांचं प्रेम किती महत्त्वाचं आहे, हेही अधोरेखित केलं आहे. त्याच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाईक्स आणि कमेंट्स करत अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. अनेक मराठी कलाकार, सहकलाकार आणि मित्रांनीही संतोष जुवेकरच्या या यशाबद्दल त्याचं मनापासून कौतुक केलं आहे.
दरम्यान, फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार, संतोष जुवेकरनं खरेदी केलेल्या थार रॉक्स गाडीची किंमत 12.99 लाख ते 23.09 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. ही गाडी पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून, व्हेरिएंट आणि शहरानुसार किमतीत फरक दिसून येतो. दमदार लूक, ऑफ-रोड क्षमता आणि आधुनिक फीचर्समुळे थार रॉक्स सध्या तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे.
कामाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, संतोष जुवेकर अलीकडच्या काळात 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटामुळे चर्चेत आला होता. आपल्या अभिनयातून त्यानं प्रेक्षकांची विशेष दाद मिळवली. आजवर ‘मोरया’, ‘झेंडा’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमधून त्यानं आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. याशिवाय अनेक मराठी मालिका आणि नाटकांमधूनही त्यानं प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं आहे.
सध्या संतोष जुवेकर ‘घाशीराम कोतवाल’ या लोकप्रिय हिंदी नाटकात महत्त्वाची भूमिका साकारत असून, नुकताच तो ‘स्मार्ट सुनबाई’ या चित्रपटातही झळकला होता. अभिनयासोबतच त्याचा साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा चाहत्यांना विशेष भावतो. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या यशामुळे संतोष जुवेकरसाठी 2026 हे वर्ष खास ठरणार असल्याचं दिसून येत आहे.