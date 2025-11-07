English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
संतोष जुवेकर झाला भावुक! विक्की-कतरिनाआधीच केलं बाळाचं नामकरण

संतोष जुवेकरकडून विक्की-कतरिनाला शुभेच्छांचा वर्षाव; बाळाला दिलं खास नाव!  

Intern | Updated: Nov 7, 2025, 03:42 PM IST
संतोष जुवेकर झाला भावुक! विक्की-कतरिनाआधीच केलं बाळाचं नामकरण

बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेला स्टार कपल विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी अखेर आपल्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. अनेक दिवसांपासून चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेलं हे जोडपं आता पालक बनलं आहे. कतरिनाने नुकताच एका गोंडस मुलाला जन्म दिला असून, या दोघांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे.

विक्की आणि कतरिनाने ही आनंदवार्ता स्वतः सोशल मीडियावर शेअर केली. त्यांनी लिहिलं 'आमच्या आनंदाचं आगमन झालं आहे. प्रेम आणि कृतज्ञतेने आम्ही आमच्या गोंडस मुलाचं स्वागत करत आहोत.' या काही ओळींनी सोशल मीडिया गाजवला आहे. काही क्षणांतच चाहत्यांनी, सहकाऱ्यांनी आणि इंडस्ट्रीमधील कलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला. या अभिनंदनाच्या पोस्ट्समध्ये एक मराठमोळं नाव विशेष चर्चेत आलं अभिनेता संतोष जुवेकर. विक्की-कतरिनाच्या या आनंदात सहभागी होत संतोषनेही सोशल मीडियावर मनापासून शुभेच्छा दिल्या. पण त्याची शुभेच्छा देण्याची शैली चाहत्यांना खास भावली.

संतोषने विक्कीच्या पोस्टवर लिहिलं 'ओयहोय... छोटा छावा आगया! खूप खूप शुभेच्छा कौशल कुटुंबाला.' त्याची ही कमेंट पाहून नेटिझन्स म्हणाले, “किती गोड पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या आहेत!” आणि काही तासांतच संतोषची ही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

‘छावा’ सिनेमातून झाली ओळख

संतोष जुवेकर आणि विक्की कौशल यांची ओळख ‘छावा’ या बहुचर्चित सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान झाली होती. या ऐतिहासिक चित्रपटात विक्की कौशल छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारत असून, संतोष जुवेकर रायाजींच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांमध्ये उत्तम केमिस्ट्री आणि घट्ट मैत्री निर्माण झाली. संतोषने विविध मुलाखतींमध्ये विक्कीसोबतच्या या मैत्रीचे किस्से सांगितले आहेत. सेटवर दोघांमध्ये अनेक मजेशीर क्षण घडले, आणि शूटिंगनंतरही संपर्क कायम राहिला. त्यामुळेच विक्कीच्या आयुष्यातील या खास क्षणी संतोषने दिलेल्या शुभेच्छा अधिक अर्थपूर्ण ठरल्या.

चाहते आनंदात, शुभेच्छांचा वर्षाव

विक्की आणि कतरिनाच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन झाल्याने दोघांचे चाहते आनंदात आहेत. सोशल मीडियावर #VickyKatrinaBaby हा हॅशटॅग ट्रेंड होत असून, अनेकांनी “Welcome Baby Kaushal” असे संदेश शेअर केले आहेत. बॉलिवूडमधील सेलिब्रिटींपासून ते मराठी कलाकारांपर्यंत सर्वांनी या जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. परंतु संतोष जुवेकरच्या “छोटा छावा” या उल्लेखाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मराठी प्रेक्षकांनी तर कमेंटखाली “आपला रायाजी बोलला!” अशा गंमतीशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

संतोष जुवेकरची खास स्टाईल

संतोष आपल्या थेट आणि मनमोकळ्या स्वभावासाठी ओळखला जातो. सोशल मीडियावर तो नेहमीच विनोदी, मैत्रीपूर्ण पोस्ट्स शेअर करत असतो. त्यामुळेच त्याने दिलेल्या शुभेच्छांमध्ये तीच सहजता आणि उब जाणवते. त्याच्या या कमेंटमुळे केवळ चाहत्यांनाच नव्हे, तर अनेक सहकाऱ्यांनाही हसू आलं. काहींनी लिहिलं, “ही शुभेच्छा नाही, भावाची आपुलकी आहे!”

‘छावा’कडेही सर्वांचे लक्ष

दरम्यान, विक्की कौशल आणि संतोष जुवेकर एकत्र दिसणारा ऐतिहासिक सिनेमा ‘छावा’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये हा प्रकल्प चर्चेत असून, शिवकालीन इतिहास नव्या पद्धतीने सादर करण्याचा प्रयत्न यात दिसणार आहे. ‘छावा’मधून दोघांची केमिस्ट्री आधीच चर्चेत आहे, आणि आता या मैत्रीपूर्ण शुभेच्छांमुळे ती आणखी चर्चेचा विषय ठरली आहे. सध्या विक्की-कतरिनाचं पालकत्व आणि संतोष जुवेकरच्या शुभेच्छांचा अंदाज, या दोन्ही गोष्टी सोशल मीडियावर जोरदार ट्रेंड होत आहेत.

