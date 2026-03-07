'अशा मुलींमुळे बलात्कार होतात…' खुशी मुखर्जीच्या बोल्ड कपड्यांवर सेलिब्रिटीचं वादग्रस्त विधान

सोशल मीडिया आणि सिनेविश्वात कायमच सेलिब्रिटींच्या फॅशन आणि स्टाइलवर वाद सुरु राहतात. नुकताच अभिनेत्री आणि स्प्लिट्सविलची पूर्व स्पर्धक खुशी मुखर्जी पुन्हा चर्चेत आली आहे, आणि कारण आहे तिचा बोल्ड फॅशन लूक. मुंबईच्या रस्त्यांवर अर्धनग्न कपड्यांमध्ये स्पॉट केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये खुशी सतत स्वतःचे कपडे सावरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे, ज्यामुळे काहींना आश्चर्य वाटले तर काहींनी कौतुक केले.
या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत रॅपर सँटी शर्मा ने सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त पोस्ट शेअर केली. त्याने म्हटले की अशा कपड्यांमुळे समाजावर वाईट परिणाम होतो आणि तरुण पिढीवर नकारात्मक प्रभाव पडतो. सँटीच्या मते, इंटरनेटचा वापर आजच्या युगात मुलं देखील करतात, त्यामुळे अशा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे.
सँटी शर्मा यांनी या पोस्टमध्ये आणखी वादग्रस्त विधान करत म्हटलं, 'अशा मुलींमुळे बलात्कार होतात…' या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. अनेकांनी त्याला अत्यंत आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील म्हटलं, तर काहींनी रॅपरच्या विधानाचं समर्थनही केलं. या चर्चेमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संभाषणाची गती वाढली असून, महिलांच्या पोशाख आणि गुन्ह्याच्या घटनांशी संबंध कसा ठेवावा यावर मोठी बहस रंगली आहे.
सोशल मीडियावर अनेकांनी म्हटलं की सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर कंटेंटबाबत जबाबदारी असली पाहिजे. महिलांच्या कपड्यांना गुन्ह्याशी जोडणं ही सदोष मानसिकता दर्शवते आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारासाठी महिलांच्या पोशाखाला दोष देणे योग्य नाही, असा मोठा आवाज पाहायला मिळाला. या वादग्रस्त चर्चेमध्ये फॅशन, सोशल मीडिया जबाबदारी आणि समाजातील मानसिकतेवर चर्चा झाली.
खुशी मुखर्जी यांनी अद्याप या वादावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी देखील त्यांच्या बोल्ड फॅशन निवडींमुळे तिला अनेक वेळा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. एका मुलाखतीत खुशीने म्हटलं की तिला तिच्या फॅशनसाठी हॉलिवूडमधून प्रेरणा मिळते. जेनिफर लोपेझ, पॅरिस हिल्टन आणि मॉडेल इरिना शेख हे तिचे स्टाइल आयकॉन आहेत.
त्यानंतरही खुशीने तिचा स्टाइल बदलण्याचा किंवा सडेसड्या प्रतिक्रिया देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. ती फॅशनमध्ये व्यक्त होण्यास प्राधान्य देते आणि तिच्या पोशाखाचा निर्णय स्वतःचा आहे, असा संदेश सोशल मीडिया आणि चाहत्यांना पाठवते.
या प्रकरणामुळे फॅशन आणि सोशल मीडिया जबाबदारी यावर मोठा डिबेट सुरू झाला आहे. विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना प्रत्येकाने विचार करणे आवश्यक आहे. महिला स्वतःच्या स्टाइलमध्ये व्यक्त होऊ शकतात, आणि कोणत्याही गुन्ह्यासाठी पोशाखावर दोष ठेवणे चुकीचे आहे.