केदारनाथचे दरवाजे सारा अली खानसाठी बंद; यावर कंगना राणौतची थेट प्रतिक्रिया

बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान महादेवाची गाढ भक्त आहे. तिच्या ‘केदारनाथ’ चित्रपटापासूनच सारा बाबा केदारनाथांवर श्रद्धा ठेवते आणि ती वारंवार केदारनाथच्या दर्शनाला जाते. सारा केवळ केदारनाथच नाही तर उज्जैन आणि इतर ज्योतिर्लिंगांनाही भेट देते. ती आपली श्रद्धा चाहत्यांसोबत शेअर करण्यासाठी यात्रा फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर नियमित पोस्ट करत असते. तिच्या साधेपणा आणि भक्तीची सोशल मीडियावर अनेकदा प्रशंसा होत असली, तरी तिला काही वेळा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो.
सध्या केदारनाथमध्ये सारा अली खानसाठी दरवाजे बंद ठेवण्यात आले आहेत. कारण बद्री-केदार समितीने एक नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, जे हिंदू नाहीत, पण केदारनाथमध्ये दर्शन घ्यायचे आहे, त्यांना एक प्रतिज्ञापत्र समितीकडे सादर करावे लागेल. या पत्रामध्ये त्यांना आपल्या हिंदू धर्मावरील श्रद्धेचा पुरावा द्यावा लागेल. सारा अली खानसह सर्व गैर-हिंदू भक्तांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सारा दर्शन घेण्यासाठी ‘मी सनातनी आहे…’ असा लेखी प्रत्यय समितीकडे सादर करणे आवश्यक ठरले आहे.
या निर्णयावर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कंगनाने सांगितले 'येथे जे कोणी आहेत, ते सगळे सनातनी आहेत. सनातन धर्माचा शेवट नाहीये… सर्व धर्म हजार, पंधरा हजार वर्षांपासून आहेत. पण फक्त सनातन सत्य आहे. सारा देखील सनातनी आहे, तर लिहून देण्यास काय हरकत आहे? तिने ‘मी सनातनी आहे’ असं लिहून द्यावं.' कंगनाच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम फक्त श्रद्धा तपासण्यासाठी आहे, पण त्यावरून एखाद्याचा अपमान करणं योग्य नाही.
बद्री-केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी म्हणाले ' जे भक्त हिंदू नाहीत, पण त्यांची महादेवावर श्रद्धा आहे, त्यांना सनातनी असल्याचं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल. सनातन धर्मावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि ‘मी सनातनी आहे, माझा हिंदुत्वावर विश्वास आहे’ असे लेखी निवेदन सादर करणाऱ्या गैर-हिंदू भक्तांचं स्वागत आहे. हा नियम फक्त श्रद्धेची खात्री करण्यासाठी आहे, त्याचा उद्देश कोणाचाही अपमान करणे नाही.'
" Sab sanatani hain...Yahan jo bhi hain sanatani hain...Wo bhi sanatani hai, so why fear in writing down the truth," says BJP MP Kangana Ranaut, on reports of Badrinath, Kedarnath Temple Committee Chairman asking actor Sara Ali Khan to submit an affidavit to offer…
या नवीन नियमामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. काहींनी समितीच्या निर्णयाचं समर्थन केले, तर काहींनी धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. सारा अली खानच्या बाबतीत, चाहत्यांनी तिच्या भक्तीची आणि साधेपणाची प्रशंसा केली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिच्या केदारनाथ दर्शनासाठी होणाऱ्या अडचणींवर चिंता व्यक्त केली आहे. बद्री-केदार समितीने लागू केलेला हा नियम स्पष्ट करतो की केवळ दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्ताची श्रद्धा तपासणे आवश्यक आहे, विशेषतः जे हिंदू नाहीत. सारा अली खानसह गैर-हिंदू भक्तांना आता प्रतिज्ञापत्र सादर करून सनातनी असल्याची पुष्टी करावी लागणार आहे. समितीने या निर्णयाद्वारे धार्मिक श्रद्धेचे प्रमाणिकरण करणे आणि मंदिरातील नियम पाळणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.