दिवाळीच्या उत्साहात सारा अली खानने घेतली वेगळी वाट; केदारनाथ दर्शनाचा फोटो शेअर करत म्हणाली 'जगातली अशी एक जागा…'

बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान सध्या तिच्या नवीन पोस्टमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दिवाळीच्या सणाचा आनंद साजरा करण्याऐवजी तिने या दिवसांत केदारनाथ येथे जाऊन भगवान भोलेनाथाचे दर्शन घेतले. तिच्या या निर्णयाने अनेक चाहते आश्चर्यचकित झाले असून सोशल मीडियावर तिच्या या पोस्टला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. साराने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून केदारनाथमधील काही सुंदर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती पारंपरिक पोशाखात, हातात माळा आणि कपाळावर टीका लावून भगवान शिवाच्या भक्तीत तल्लीन झालेली दिसते. हिमाच्छादित पर्वतरांगांमधील त्या सुंदर दृश्यांना पार्श्वभूमी म्हणून घेऊन साऱ्याची ही पोस्ट अधिकच आकर्षक वाटते.
या पोस्टसोबत तिने एक भावनिक कॅप्शन लिहिलं आहे 'जय श्री केदार. जगातली अशी एक जागा जिथे मला नेहमी आपलेपणा वाटतो. प्रत्येक वेळेस इथे आल्यावर आश्चर्य आणि शांततेचा अनुभव मिळतो. तुम्ही मला सर्व काही दिलंत आणि मी जी आहे, ती तुमच्यामुळेच आहे.' तिच्या या भावनिक शब्दांनी चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. अनेकांनी तिच्या श्रद्धेचं आणि अध्यात्मिकतेचं कौतुक केलं आहे. काहींनी कमेंट करत लिहिलं, “तू खरी भक्त आहेस”, 'तुझं मन खूप सुंदर आहे, तू प्रत्येक वेळी काहीतरी सकारात्मक संदेश देतेस' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
मात्र काहींनी तिच्यावर धार्मिकतेवरून टीका केली. काहींनी विचारलं, 'तू मुस्लिम असून हिंदू देवदेवतांचे दर्शन का घेतेस?' अशा नकारात्मक प्रतिक्रिया देणाऱ्यांनाही साऱ्याने कधीच प्रत्युत्तर दिलं नाही. ती नेहमीप्रमाणे शांततेचा, प्रेमाचा आणि धर्मापलीकडील अध्यात्मिकतेचा संदेश देताना दिसली. सारा अली खान याआधीही अनेक वेळा केदारनाथला भेट देऊन आली आहे. विशेष म्हणजे, तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2018 मध्ये आलेल्या ‘केदारनाथ’ या चित्रपटातूनच झाली होती. सुशांतसिंग राजपूतसोबतच्या या चित्रपटानंतर साऱ्याचं या ठिकाणाशी एक भावनिक नातं जडलं आहे.
केदारनाथच्या या यात्रेनंतर साऱ्याने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं की तिच्यासाठी आध्यात्मिक शांती आणि आत्मिक जोड ही प्रसिद्धी आणि ग्लॅमरपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
