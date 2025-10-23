English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीच्या उत्साहात सारा अली खानने घेतली वेगळी वाट; केदारनाथ दर्शनाचा फोटो शेअर करत म्हणाली 'जगातली अशी एक जागा…'

Sara ali khan's Kedarnath Darshan : दिवाळीच्या सणाऐवजी सारा अली खानने निवडला आध्यात्मिक प्रवास केदारनाथ दर्शनाचे फोटो शेअर करत तिने व्यक्त केल्या भावनात्मक ओळी, पोस्ट झाली व्हायरल.  

Intern | Updated: Oct 23, 2025, 07:12 PM IST
दिवाळीच्या उत्साहात सारा अली खानने घेतली वेगळी वाट; केदारनाथ दर्शनाचा फोटो शेअर करत म्हणाली 'जगातली अशी एक जागा…'

बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान सध्या तिच्या नवीन पोस्टमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दिवाळीच्या सणाचा आनंद साजरा करण्याऐवजी तिने या दिवसांत केदारनाथ येथे जाऊन भगवान भोलेनाथाचे दर्शन घेतले. तिच्या या निर्णयाने अनेक चाहते आश्चर्यचकित झाले असून सोशल मीडियावर तिच्या या पोस्टला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. साराने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून केदारनाथमधील काही सुंदर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती पारंपरिक पोशाखात, हातात माळा आणि कपाळावर टीका लावून भगवान शिवाच्या भक्तीत तल्लीन झालेली दिसते. हिमाच्छादित पर्वतरांगांमधील त्या सुंदर दृश्यांना पार्श्वभूमी म्हणून घेऊन साऱ्याची ही पोस्ट अधिकच आकर्षक वाटते.

Add Zee News as a Preferred Source

या पोस्टसोबत तिने एक भावनिक कॅप्शन लिहिलं आहे 'जय श्री केदार. जगातली अशी एक जागा जिथे मला नेहमी आपलेपणा वाटतो. प्रत्येक वेळेस इथे आल्यावर आश्चर्य आणि शांततेचा अनुभव मिळतो. तुम्ही मला सर्व काही दिलंत आणि मी जी आहे, ती तुमच्यामुळेच आहे.' तिच्या या भावनिक शब्दांनी चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. अनेकांनी तिच्या श्रद्धेचं आणि अध्यात्मिकतेचं कौतुक केलं आहे. काहींनी कमेंट करत लिहिलं, “तू खरी भक्त आहेस”, 'तुझं मन खूप सुंदर आहे, तू प्रत्येक वेळी काहीतरी सकारात्मक संदेश देतेस' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

मात्र काहींनी तिच्यावर धार्मिकतेवरून टीका केली. काहींनी विचारलं, 'तू मुस्लिम असून हिंदू देवदेवतांचे दर्शन का घेतेस?' अशा नकारात्मक प्रतिक्रिया देणाऱ्यांनाही साऱ्याने कधीच प्रत्युत्तर दिलं नाही. ती नेहमीप्रमाणे शांततेचा, प्रेमाचा आणि धर्मापलीकडील अध्यात्मिकतेचा संदेश देताना दिसली. सारा अली खान याआधीही अनेक वेळा केदारनाथला भेट देऊन आली आहे. विशेष म्हणजे, तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2018 मध्ये आलेल्या ‘केदारनाथ’ या चित्रपटातूनच झाली होती. सुशांतसिंग राजपूतसोबतच्या या चित्रपटानंतर साऱ्याचं या ठिकाणाशी एक भावनिक नातं जडलं आहे.

केदारनाथच्या या यात्रेनंतर साऱ्याने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं की तिच्यासाठी आध्यात्मिक शांती आणि आत्मिक जोड ही प्रसिद्धी आणि ग्लॅमरपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

FAQ
सारा अली खान पुन्हा केदारनाथला का गेली होती?
साराने दिवाळीचा काळ अध्यात्मिक वातावरणात घालवण्यासाठी आणि भगवान भोलेनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी केदारनाथची निवड केली.

साऱ्याच्या पोस्टमध्ये काय संदेश आहे?
तिने लिहिलं 'जगातली अशी एक जागा जिथे मला आपलेपणा वाटतो... प्रत्येक वेळेस मला ती जागा शांतता आणि कृतज्ञतेचा अनुभव देते.'

साऱ्याच्या पोस्टवर चाहत्यांची काय प्रतिक्रिया आहे?
अनेकांनी तिच्या श्रद्धेचं कौतुक केलं, तर काहींनी धार्मिकतेवरून टीका केली. मात्र, बहुतांश चाहत्यांनी तिच्या अध्यात्मिक भावनेचं समर्थन केलं.

About the Author
Tags:
Sara Ali Khankedarnath darshandiwali#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

सोनं 4 हजारांनी स्वस्त, Gold खरेदीची ही सुवर्णसंधी की आणखी...

भारत