English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हिंदू अभिनेत्याशी विवाहावर ट्रोल करणाऱ्यांना सारा खानची सडेतोड प्रतिक्रिया: 'धर्म आमच्यासाठी…'

सारा खानने 36व्या वर्षी क्रिश पाठकसोबत लग्नगाठ बांधली; मात्र हिंदू अभिनेत्याशी लग्न केल्यामुळे ट्रोलर्ससमोर तिने सडेतोड उत्तर दिलं.  

Intern | Updated: Oct 10, 2025, 03:12 PM IST
हिंदू अभिनेत्याशी विवाहावर ट्रोल करणाऱ्यांना सारा खानची सडेतोड प्रतिक्रिया: 'धर्म आमच्यासाठी…'

‘बिग बॉस’ फेम आणि हिंदी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय अभिनेत्री सारा खानने दुसऱ्यांदा लग्न केले आहे. 36व्या वर्षी सारा खानने अभिनेता व निर्माता क्रिश पाठकसोबत संसार थाटला आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी कोर्ट मॅरेज करून विधी पूर्ण केला, तर लवकरच पारंपरिक पद्धतीनेही लग्नसोहळा पार पडणार आहे. ही आनंदाची बातमी त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावरून चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रोलर्सवर सारा खानचा करारा प्रत्युत्तर

हिंदू अभिनेत्याशी लग्न केल्यामुळे सोशल मीडियावर सारा खानवर काही लोकांनी ट्रोलिंग केली. मात्र, सारा खानने या ट्रोलर्सला सडेतोड उत्तर दिले आहे. तिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर व्हिडिओ शेअर करत स्पष्ट केले: 'तुमचं प्रेम आणि शुभेच्छा यासाठी आभारी आहे. पण मला अजून काही सांगायचं आहे. क्रिश आणि माझा धर्म वेगळा आहे, पण दोन्ही धर्म प्रेमाची शिकवण देतात. आमच्या कुटुंबीयांनीही आम्हाला प्रत्येकाचा आदर करा, कोणालाही दु:ख देऊ नका अशी शिकवण दिली आहे. ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या त्यांना धन्यवाद, आणि ज्यांनी ट्रोल केलं त्यांच्यासाठी एक संदेश आहे.' साराने पुढे स्पष्ट केले 'कोणताही धर्म दुसऱ्या धर्माचा किंवा व्यक्तींचा अनादर करायला शिकवत नाही. आमच्या चाहत्यांसोबत आमचा हा आनंद शेअर केला. लग्नासाठी आम्हाला कोणाची परवानगी घेण्याची गरज नाही; आमच्या कुटुंबाकडून आणि कायद्यानेही ती परवानगी मिळाली आहे. कोणताही धर्म वाईट बोलायला शिकवत नाही. तुम्ही तुमच्या धर्मावर प्रेम करत असाल तर चांगलं बोला. आम्ही निकाह आणि पारंपरिक सप्तपदी अशा दोन्ही पद्धतीने लग्न करणार आहोत.' या व्हिडिओद्वारे सारा खानने ट्रोलर्सची बोलती बंद केली असून, आपल्या चाहत्यांसोबत लग्नाचा आनंद शेअर केला आहे. सारा खानसाठी हे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी तिने ‘बिग बॉस’च्या घरात असताना अली मर्चंट याच्याशी लग्न केले होते, मात्र ते नातं फक्त दोन महिन्यांसाठी टिकले. आता ती क्रिश पाठकसोबत संसार थाटणार आहे. कोर्ट मॅरेजनंतर डिसेंबर महिन्यात पारंपरिक लग्नसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडणार आहे. क्रिश हे रामायणातील लक्ष्मणाची भूमिका साकारलेल्या अभिनेता सुनील लहरी यांचे मुल आहेत.

चाहत्यांचा उत्साह

सारा-क्रिशच्या लग्नाच्या बातमीनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. चाहत्यांच्या प्रेमामुळे आणि शुभेच्छांमुळे सारा खानने आनंद व्यक्त केला आहे. तिच्या चाहत्यांसोबत ही आनंदाची क्षणं शेअर करत तिने स्पष्ट केले की, धर्म वेगळा असला तरी प्रेमात कोणतीही बंधने नसतात. सारा खानने ट्रोलर्सला करारा उत्तर दिलं असून, आपल्या चाहत्यांसोबत या आनंदाच्या क्षणांची शेअरिंग केली आहे. कोर्ट मॅरेज झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात पारंपरिक पद्धतीने लग्नसोहळा पार पडणार असून, सारा खान-क्रिश पाठक जोडप्याचा संसार चाहत्यांच्या अपेक्षांवर खरा उतरतोय.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

FAQ

सारा खानने दुसऱ्यांदा लग्न कधी केलं?

सारा खानने दुसऱ्यांदा लग्न 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी अभिनेता व निर्माता क्रिश पाठकसोबत कोर्ट मॅरेज करून विधी पूर्ण केला.

सारा खानवर ट्रोल का झाला?

हिंदू अभिनेत्याशी लग्न केल्यामुळे काही लोकांनी सोशल मीडियावर सारा खानवर ट्रोलिंग केली. मात्र, तिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं आणि स्पष्ट केलं की धर्म वेगळा असला तरी प्रेम समान आहे आणि कोणालाही अनादर करायचा नाही.

सारा खान आणि क्रिश पाठक यांचे पारंपरिक लग्न कधी होणार आहे?

कोर्ट मॅरेजनंतर डिसेंबर महिन्यात पारंपरिक पद्धतीने लग्नसोहळा पार पडणार आहे. सारा-क्रिश दोघेही निकाह आणि पारंपरिक सप्तपदी पद्धतीने लग्न करणार आहेत.

About the Author
Tags:
Actor Sana Khansanakhan big bossbig bosstrendingentertainment news

इतर बातम्या

'मालिका संपणार ही बातमी ऐकून मी काही क्षण नि:शब्द झाले...

मनोरंजन