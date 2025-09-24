सारा तेंडुलकर की सानिया चंडोक? सचिनच्या लेक-सुनेमध्ये कोण जास्त श्रीमंत,शिकलेली? जाणून घ्या!

Sara Tendulkar or Sania Chandok: मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा लेक अर्जुन बोहल्यावर चढणार आहे. सचिनच्या घरात सून येणार आहे. सून ही सासऱ्यासाठी दुसरी लेकच असते. एकीकडे साराच्या व्यवसायाची चर्चा होत असताना सानियाची तेंडुलकर कुटुंबात एन्ट्री होतेय. त्यामुळे सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा आणि भावी सून सानिया चंडोक यांच्यातील तुलना सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया यांच्या 13 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या साखरपुड्यानंतर नणंद-भावजयमधील शिक्षण आणि संपत्तीची चर्चा जोरात आहे. दोघींची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि नेटवर्थ याबाबत जाणून घेऊया.
सारा तेंडुलकरने मुंबईच्या धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनमधून वैद्यकशास्त्रात पदवी, तसेच पोषण विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. सानिया चंडोकने मुंबईतील बीडी सोनी आणि कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमधून शिक्षण घेतले, तर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून (LSE) उच्च शिक्षण पूर्ण केले.
साराने वैद्यकशास्त्र आणि पोषण विषयात दोन पदव्या मिळवल्या, तर सानियाने LSE मधून एक पदवी घेतली. यामुळे सारा शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक पात्र ठरते, परंतु सानियाही तिच्या क्षेत्रात यशस्वी आहे.
सारा पिलेट्स अकादमीची ब्रांच चालवते आणि ऑस्ट्रेलिया पर्यटनाची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. तिच्या ‘सारा तेंडुलकर शॉप’ ऑनलाइन स्टोअरलाही लोकप्रियता मिळते. सानियाने ‘मिस्टर पॉज पेट स्पा’ सुरू करून पाळीव प्राण्यांच्या लक्झरी सेवेत यश मिळवले आहे.
सराचे नेटवर्थ 40 ते 50 कोटी रुपये आहे, जे ती मॉडेलिंग, ब्रँड एंडॉर्समेंट्स आणि ऑनलाइन स्टोअरमधून कमावते. सानियाचे नेटवर्थ 83 लाख ते 41 कोटी रुपये असल्याचा दावा माध्यमांतील रिपोर्टमधून करण्यात आलाय. त्यामुळे सराची संपत्ती सानियापेक्षा जास्त आहे. 7 दशलक्ष इन्स्टाग्राम फॉलोअर्ससह सराची वार्षिक कमाई 3-4 कोटी आहे, तर सानियाही हॉस्पिटॅलिटी कुटुंबातील यशस्वी उद्योजिका आहे. दोघीही स्वतंत्र आणि यशस्वी असून, तेंडुलकर कुटुंबाची कीर्ती वाढवताना दिसणार आहेत.
