English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सारा तेंडुलकर की सानिया चंडोक? सचिनच्या लेक-सुनेमध्ये कोण जास्त श्रीमंत,शिकलेली? जाणून घ्या!

Sara Tendulkar or Sania Chandok:  नणंद-भावजयमधील शिक्षण आणि संपत्तीची चर्चा जोरात आहे. सारा आणि सानिया दोघींची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि नेटवर्थ याबाबत जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 10:32 AM IST
सारा तेंडुलकर की सानिया चंडोक? सचिनच्या लेक-सुनेमध्ये कोण जास्त श्रीमंत,शिकलेली? जाणून घ्या!
सारा आणि सानिया

Sara Tendulkar or Sania Chandok: मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा लेक अर्जुन बोहल्यावर चढणार आहे. सचिनच्या घरात सून येणार आहे. सून ही सासऱ्यासाठी दुसरी लेकच असते. एकीकडे साराच्या व्यवसायाची चर्चा होत असताना सानियाची तेंडुलकर कुटुंबात एन्ट्री होतेय. त्यामुळे सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा आणि भावी सून सानिया चंडोक यांच्यातील तुलना सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया यांच्या 13 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या साखरपुड्यानंतर नणंद-भावजयमधील शिक्षण आणि संपत्तीची चर्चा जोरात आहे. दोघींची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि नेटवर्थ याबाबत जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोण कुठून शिकलंय?

सारा तेंडुलकरने मुंबईच्या धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनमधून वैद्यकशास्त्रात पदवी, तसेच पोषण विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. सानिया चंडोकने मुंबईतील बीडी सोनी आणि कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमधून शिक्षण घेतले, तर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून (LSE) उच्च शिक्षण पूर्ण केले.

कोण अधिक शिकलेली?

साराने वैद्यकशास्त्र आणि पोषण विषयात दोन पदव्या मिळवल्या, तर सानियाने LSE मधून एक पदवी घेतली. यामुळे सारा शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक पात्र ठरते, परंतु सानियाही तिच्या क्षेत्रात यशस्वी आहे.

व्यवसायात कुठे पुढे?

सारा पिलेट्स अकादमीची ब्रांच चालवते आणि ऑस्ट्रेलिया पर्यटनाची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. तिच्या ‘सारा तेंडुलकर शॉप’ ऑनलाइन स्टोअरलाही लोकप्रियता मिळते. सानियाने ‘मिस्टर पॉज पेट स्पा’ सुरू करून पाळीव प्राण्यांच्या लक्झरी सेवेत यश मिळवले आहे.

नेटवर्थमध्ये कोण पुढे? 

सराचे नेटवर्थ 40 ते 50 कोटी रुपये आहे, जे ती मॉडेलिंग, ब्रँड एंडॉर्समेंट्स आणि ऑनलाइन स्टोअरमधून कमावते. सानियाचे नेटवर्थ 83 लाख ते 41 कोटी रुपये असल्याचा दावा माध्यमांतील रिपोर्टमधून करण्यात आलाय. त्यामुळे सराची संपत्ती सानियापेक्षा जास्त आहे. 7 दशलक्ष इन्स्टाग्राम फॉलोअर्ससह सराची वार्षिक कमाई 3-4 कोटी आहे, तर सानियाही हॉस्पिटॅलिटी कुटुंबातील यशस्वी उद्योजिका आहे. दोघीही स्वतंत्र आणि यशस्वी असून, तेंडुलकर कुटुंबाची कीर्ती वाढवताना दिसणार आहेत.

FAQ

प्रश्न: सारा तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांनी कोणत्या शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेतले आहे?

उत्तर: सारा तेंडुलकरने मुंबईच्या धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनमधून वैद्यकशास्त्रात पदवी, तसेच पोषण विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. सानिया चंडोकने मुंबईतील बीडी सोनी आणि कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमधून शिक्षण घेतले, तर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) मधून उच्च शिक्षण पूर्ण केले.

प्रश्न: सारा आणि सानिया यापैकी कोण जास्त शिक्षित आहे?

उत्तर: सारा तेंडुलकरने वैद्यकशास्त्र आणि पोषण विषयात दोन पदव्या मिळवल्या, तर सानियाने LSE मधून एक पदवी घेतली. त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या सारा अधिक पात्र ठरते, पण सानियाही तिच्या क्षेत्रात यशस्वी उद्योजिका आहे.

प्रश्न: सारा आणि सानिया यांचे नेटवर्थ किती आहे आणि कोणाची संपत्ती जास्त आहे?

उत्तर: सराचे नेटवर्थ ४०-५० कोटी रुपये आहे, जे ती मॉडेलिंग, ब्रँड एंडॉर्समेंट्स आणि ‘सारा तेंडुलकर शॉप’द्वारे कमावते. सानियाचे नेटवर्थ ८३ लाख ते ४१ कोटी रुपये आहे, ती ‘मिस्टर पॉज पेट स्पा’मधून कमाई करते. सराची संपत्ती सानियापेक्षा जास्त आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
arjun tendulkareducation newssachin tendulkarSaniya ChandokSara Tendulkar

इतर बातम्या

मलायका आणि अर्जुन कपूर पुन्हा एकत्र? मिठी मारताना VIDEO त क...

मनोरंजन