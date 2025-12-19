English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

6.8 मिलियन लाईक्स, 42 हजार कमेंट्स, फेअरवेल पार्टीमधील मुलीचा साडीमधील डान्स तुफान व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर एका कॉलेजच्या फेअरवेल पार्टीमधील मुलीचा साडीमधील डान्स व्हिडीओ खूपच चर्चेत आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 06:13 PM IST
6.8 मिलियन लाईक्स, 42 हजार कमेंट्स, फेअरवेल पार्टीमधील मुलीचा साडीमधील डान्स तुफान व्हायरल

Ankita Viral Video : सोशल मीडियावर दररोज असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. मात्र, काही व्हिडीओ असे असतात जे केवळ पाहिले जात नाहीत, तर प्रेक्षकांच्या मनात कायमची जागा निर्माण करतात. सध्या असाच एक जबरदस्त डान्स व्हायरल व्हिडीओ सोशल मीडियावर सर्वत्र चर्चेत आहे. कॉलेजच्या फेअरवेल पार्टीत साडी नेसून एका तरुणीने सादर केलेल्या आत्मविश्वासपूर्ण डान्सने अवघ्या सोशल मीडियाला वेड लावले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हा व्हायरल व्हिडीओ त्रिपुरा येथील अंकिता या तरुणीचा असून, तो कॉलेजमधील फेअरवेल पार्टीदरम्यान शूट करण्यात आला आहे. अंकिताने स्टेजवर पारंपरिक साडी परिधान करत बॉलिवूडमधील सुपरहिट चित्रपट ‘मैं हूं ना’ मधील गाजलेले गाणे ‘तुमसे मिलके दिल का जो हाल’ यावर भन्नाट डान्स सादर केला. हेच गाणे एकेकाळी अभिनेत्री सुश्मिता सेन हिच्या स्टाईलमुळे प्रचंड लोकप्रिय झाले होते. आता अंकिताच्या डान्समुळे हे गाणे पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे.

साडीतील डान्स आणि अचूक स्टेप्स

व्हिडीओमध्ये अंकिता गुलाबी आणि जांभळ्या रंगाच्या साडीत अत्यंत आत्मविश्वासाने स्टेजवर प्रवेश करताना दिसते. तिच्या चेहऱ्यावरचे हसू, डोळ्यांतला आत्मविश्वास आणि प्रत्येक डान्स स्टेपमधील परफेक्शन प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो आहे. साडी नेसलेली असूनही तिच्या हालचाली अत्यंत उत्साही आणि प्रभावी आहेत. डान्स करताना तिच्या एक्स्प्रेशन्समधून तिचा आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो ज्यामुळे प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होतात.

विशेष म्हणजे हा संपूर्ण डान्स अंकिताने स्वतः कोरिओग्राफ केला आहे. हॉलमध्ये उपस्थित असलेले विद्यार्थी, शिक्षक आणि पाहुणे तिच्या परफॉर्मन्सनंतर टाळ्यांचा कडकडाट करत तिचे भरभरून कौतुक करताना दिसतात. हा व्हिडीओ अंकिताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला असून, काही दिवसांतच तो प्रचंड वेगाने व्हायरल झाला आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लाईक्सचा पाऊस

आतापर्यंत या व्हिडीओला 13 कोटींपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले असून, 68 लाखांहून अधिक लाईक्स जमा झाले आहेत. हजारो युजर्सनी हा व्हिडीओ शेअर करत अंकिताच्या डान्सचं कौतुक केलं आहे.

प्रतिक्रियांमध्ये अंकितावर कौतुकाचा अक्षरशः पाऊस पडतो आहे. एका युजरने लिहिले, 'साडीमध्ये इतक्या आत्मविश्वासाने नाचणं म्हणजे खरं टॅलेंट. दुसऱ्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, हा डान्स पाहून सुश्मिता सेनची आठवण झाली. तर आणखी एका युजरने लिहिले, हा व्हिडीओ मी दहा वेळा पाहिला, तरी मन भरत नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Viral VideoTrending videoviralAnkita Dance VideoFarewell Party Dance

इतर बातम्या

Breaking News: माणिकराव कोकाटेंची अटक टळली, कोर्टात नेमकं क...

महाराष्ट्र बातम्या