CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
12 वर्षांच्या संसारानंतर ‘प्रेग्नंसी’च्या rumours ने कंटाळली Sargun Mehta; म्हणाली 'मी गरोदर'

Sargun Mehta Post: गरोदरपणाच्या अफवांवर सरगुन मेहताने सोशल मीडियावरूनच संतप्त प्रतिक्रिया दिली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 22, 2026, 04:01 PM IST
काही दिवसांपासून अभिनेता रवि दुबे आणि अभिनेत्री सरगुन मेहता लवकरच आई-बाबा होणार असल्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला होता. विविध मनोरंजन पेजेस आणि फॅन अकाउंट्सवर त्यांच्या गरोदरपणाबाबत दावे केले जात होते. मात्र अखेर या सर्व चर्चांवर स्वतः सरगुननेच स्पष्ट भूमिका घेत पूर्णविराम दिला आहे. सततच्या अफवांमुळे ती निराश झाल्याचेही तिने स्पष्ट केले.

इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे दिले ठाम उत्तर

शनिवारी सरगुनने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करत या अफवांना थेट उत्तर दिले. पोस्टमध्ये तिने उपरोधिक आणि ठाम शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. “रवी आणि मला माहित नसलेल्या गरोदरपणाबद्दल तुम्हाला कसं कळलं? कृपया थांबा,” असे तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले.

ती पुढे म्हणाली, 'बातम्यांना आमच्या ‘गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या गरोदरपणाबद्दल’ आमच्या आधीच माहिती असते असं दिसतं.' या वाक्यातून तिने अफवांवर उपरोधिक भाष्य करत त्या पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट केले.

ही बाळं कुठून येत आहेत?

सरगुनने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमधूनही या विषयावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. 'त्यांच्या मते मी दोन वर्षांपासून गर्भवती आहे. ही खूप मोठी प्रेग्नंसी आहे! शांत व्हा आणि निराधार बातम्या पसरवणे थांबवा,' असे ती म्हणाली. तिने पुढे प्रश्न उपस्थित केला, 'ही मुलं जातात कुठे मग? आणि मी त्यांना किती लवकर जन्म देणार? मी दोन वर्षांपासून गर्भवती आहे का, की त्याहून जास्त काळ? त्यांना माझ्या डॉक्टरांबद्दल माहिती आहे का?' तिने माध्यमांना उद्देशून असेही म्हटले की, 'अशी बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आम्हाला किंवा आमच्या टीमला विचारायला फार वेळ लागत नाही.' तिच्या या वक्तव्यातून स्पष्ट होते की, सतत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांमुळे ती त्रस्त झाली आहे.

यापूर्वीही व्यक्त केली होती नाराजी

 

गरोदरपणाच्या अफवांवर भाष्य करण्याची ही सरगुनची पहिलीच वेळ नाही. याआधीही तिने एका मुलाखतीत या विषयावर स्पष्ट मत मांडले होते. ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली होती, 'लग्नानंतर जोडप्यांकडून फक्त मुलांची अपेक्षा केली जाते, असं वाटतं. जर आपण हेच करायला हवे, असे गृहीत धरले जात असेल, तर ते विवाह संस्थेचाच अपमान आहे.'

 

ती पुढे म्हणाली, 'मी असे म्हणत नाही की जी कोणी गर्भवती होते किंवा मूल हवे आहे ते चुकीचे आहे. पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या गोष्टींना प्राधान्यक्रम आणि ध्येये असतात. काहींना २५व्या वर्षी तर काहींना ४०व्या वर्षी त्यांची ध्येये गाठायची असतात.'

 

या विधानातून सरगुनने स्पष्ट केले होते की, कुटुंब वाढवण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे वैयक्तिक असतो आणि त्यावर सार्वजनिक दबाव असू नये.

सरगुन आणि रविची प्रेमकहाणी

सरगुन आणि रवि यांची प्रेमकहाणीही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय राहिली आहे. ‘12/24 करोल बाग’ या मालिकेच्या सेटवर दोघांची पहिली भेट झाली आणि त्याच मालिकेदरम्यान त्यांच्यातील मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. दीर्घकाळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी ७ डिसेंबर २०१३ रोजी विवाह केला. विशेष म्हणजे, ‘नच बलिये 5’ या लोकप्रिय डान्स रिअॅलिटी शोदरम्यान रविने सरगुनला सर्वांसमोर प्रपोज केले होते. तो प्रसंग प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आणि आजही चाहत्यांच्या आठवणीत आहे.

व्यावसायिक आयुष्यातही यशस्वी

सध्या दोघेही त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यासोबतच व्यावसायिक क्षेत्रातही यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. अभिनयासोबतच त्यांनी प्रॉडक्शन हाऊसची जबाबदारीही सांभाळली आहे. विविध मालिकां आणि प्रकल्पांमधून ते प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. दरम्यान, सरगुनने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, तिच्या गरोदरपणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चा पूर्णपणे निराधार आहेत. चाहत्यांनी आणि माध्यमांनी अशा अफवा पसरवण्यापूर्वी सत्यता तपासावी, असे आवाहनही तिने केले आहे.

