English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 17 पुस्कार जिंकवून देणाऱ्या 'या' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आजारी पडल्या होत्या सरोज खान, अंथरुणाला खिळून सुद्धा...

दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी 'देवदास' च्या प्रत्येक पैलूला परिपूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. तब्बल 50 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या देवदासमधील एका गाण्याला तब्बल 17 पुरस्कर पटकावले. पण तुम्हाला माहित आहे. हे गाणं कोरियोग्राफर सरोज खान यांनी झोपल्या झोपल्याच केलं. कारण जाणून तुम्ही थक्क व्हाल.  

Updated: Nov 23, 2025, 01:13 PM IST
तब्बल 17 पुस्कार जिंकवून देणाऱ्या 'या' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आजारी पडल्या होत्या सरोज खान, अंथरुणाला खिळून सुद्धा...
photo credits-social media

हिंदी सिनेसृष्टीच्या प्रत्येक अॅराच्या गाण्यांची डान्सची क्रेझ काही निराळीच होती. 1990 च्या दशकातील गाणी तर प्रचंड गाजलेली. डान्स स्टेप्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गाण्यांमध्ये सरोज खान यांनी कोरिओग्राफ केलेल्या गाण्यांचं नाव हमखास घेतलं जातं. 'एक दो तीन,' 'चोली के पीछे,' आणि 'निंबूडा निंबूडा' सारख्या अनेक गाण्यांनी सगळ्यांनाच थिरकवलं. या गाण्यांसह सरोज खानच्या कोरियोग्रफीतील टर्निंग पोईंट ठरलेलं गाणं म्हणजे 'देवदास' मधील 'डोला रे डोला' हे गाणं. डोला रे डोलाने सरोज खानला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिला. या गाण्याचा प्रभाव इतका खोलवर होता की माधुरी दीक्षित आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांनी घातलेल्या साड्या आणि दागिन्यांचा फॅशन टॉप ट्रेड बनला. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाल्या सरोज खान?
पण तुम्हला हे गाण्यातुन जाणवलंच नसेल की, देवदास चित्रपटातील हे गाणं तयार करताना सरोज खान खूप आजारी होत्या. एकदा सरोज खान म्हणाल्या होत्या की, " माधुरी दीक्षित आणि ऐश्वर्या राय दोघीही उत्तम डान्स करतात.  चित्रपटादरम्यान वादांमुळे मला काळजी वाटत होती की त्यापैकी एकाला वगळले जाईल, पण सुदैवाने असे काहीही घडले नाही. माझी तब्येत ठीक नसल्यामुळे माधूरी आणि ऐश्वाने स्वतःहून खूप मेहनत घेतली आणि गाणं हवं तसं तयार झालं"  

भन्साळीं यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला की, "गाण्याच्या शूटिंग दरम्यान सरोज खूप आजारी होती". आजारपणामुळे खूप वेदना होत होत्या आणि गाण्याच्या शूटिंग दरम्यान त्या जमिनीवर पडून राहायच्या. भन्साळी म्हणाले, "आम्ही शूटिंग करत असताना सरोजजी खूप आजारी होत्या. त्यांना खूप वेदना होत होत्या, पण त्या जमिनीवर पडल्या पडल्या डान्स स्टॅप्स देत राहिल्या.  त्यांनी 15 दिवस शूटिंग केले. ऐश्वर्या आणि माधुरीने खूप मेहनत घेतली असून सरोज खान यांच्या वेदना पडद्यावर अजिबात दिसू दिल्या नाही. गाणे प्रदर्शित झाल्यानंतर, सरोजने त्यासाठी 17 पुरस्कार जिंकले."

हे ही वाचा: विक्की कौशलच्या 'छावा'लाही मागे सारत 'हा' चित्रपट मोडतोय मोठमोठे विक्रम

रुग्णालयातही सरोज खान गाण्याच्याच काळजीत
'देवदास' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सरोजजींची तब्येत खूपच बिघडली. ज्या दिवशी भन्साळी आणि ऐश्वर्या त्यांना रुग्णालयात भेटायला गेले होते, तेव्हाही त्यांना वाटत होते की, डोला रे डोला गाण्याला कसा प्रतिसाद मिळत असेल. 2020 मध्ये या दिग्गज कोरिओग्राफरच्या निधनानंतर भन्साळींनी मुलाखतीत सांगितले, "ज्या दिवशी देवदास प्रदर्शित झाला, त्या दिवशी सरोजजी रुग्णालयात होत्या. मी आणि ऐश्वर्या तिला भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी त्यांना त्यांच्या तब्येतीपेक्षा जास्त गाणं तर फ्लॉप ठरलं नाहीना याची चिंता होती. पुढे भन्साली म्हणाले "तिच्या कामाबद्दलच्या तिच्या आवडीची कल्पना करा! त्या टप्प्यावरही तिला जाणून घ्यायचे होते की तिचं गाणं बॉक्स ऑफिसवर चालत आहे की नाही?"

About the Author
Tags:
saroj khansaroj khansong Dola Re Dolaaiswarya raiMadhuri Dikshit

इतर बातम्या

अमृताने लग्नात परिधान केलेल्या त्या खास घागऱ्याची किंमत भन्...

मनोरंजन