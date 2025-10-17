English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तेजश्री प्रधानच्या हिट चित्रपटाचा सिक्वेल येणार? दिग्दर्शकांनी दिला मोठा इशारा!

Tejashree Pradhan: मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधानच्या प्रचंड गाजलेल्या चित्रपटाचा सिक्वेल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार? स्वत: सतीश राजवाडेंनी केला खुलासा  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 02:50 PM IST
तेजश्री प्रधानच्या हिट चित्रपटाचा सिक्वेल येणार? दिग्दर्शकांनी दिला मोठा इशारा!

Tejashree Pradhan: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी अभिनेता अंकुश चौधरी आणि अभिनेत्री तेजश्री प्रधान यांच्या अभिनयाने सजलेला ‘ती सध्या काय करते’ हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या चित्रपटाचं शीर्षक, गाणी, आणि भावनिक कथा सगळंच लोकांच्या मनाला भिडणारं ठरलं.

2017 साली प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट केवळ प्रेक्षकांचं मनोरंजनच नाही तर प्रेम आणि नातेसंबंधांचा एक सुंदर प्रवास सांगणारा चित्रपट ठरला होता. आर्या आंबेकर आणि अभिनय बेर्डे यांनी या चित्रपटातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. आता, तब्बल आठ वर्षांनंतर या चित्रपटाच्या सिक्वेलची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.

सतीश राजवाडेंची प्रतिक्रिया

‘नवशक्ती’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिग्दर्शक सतीश राजवाडे म्हणाले, 'ती सध्या काय करते’चा पुढचा भाग करायला मला खूप आवडेल. कारण हा चित्रपट प्रेक्षकांना फार आवडला होता. आजही तो चित्रपट प्रत्येकाच्या मनात घर करून आहे. 

खरं तर ‘ती सध्या काय करते’ हे शीर्षकच प्रत्येक तरुणाच्या मनातलं आहे. त्यामुळे योग्य वेळ मिळाल्यावर या चित्रपटाचा सिक्वेल नक्की करु असं ते म्हणाले.  त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता चाहत्यांची दुसऱ्या भागाबद्दलची उत्सुकता  शिगेला पोहोचली आहे.

‘प्रेमाची गोष्ट 2’नंतर आणखी एक हिट तयार?

सतीश राजवाडे यांचा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट ‘प्रेमाची गोष्ट 2’ सध्या चर्चेत आला आहे. या चित्रपटात ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिद्धिमा पंडित यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यानच राजवाडे यांनी ‘ती सध्या काय करते’ 2 संदर्भात इशारा दिला आणि चाहत्यांना एका नव्या प्रेमकथेची झलक दाखवण्याचं आश्वासन दिलं.

सतीश राजवाडे हे मराठी चित्रपटातील हिट फॉर्म्युल्याचं दुसरं नाव मानलं जातं. त्यांनी ‘मुंबई पुणे मुंबई’, ‘आपला माणूस’, ‘ऑटोग्राफ’, ‘ती सध्या काय करते’, ‘बदाम राणी गुलाम चोर’, ‘एक डाव धोबी पछाड’ असे एकापेक्षा एक यशस्वी चित्रपट दिले आहेत. अशातच आता त्यांच्या या नव्या घोषणेमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीत पुन्हा एकदा रोमँटिक भावनांचा माहोल रंगणार यात शंका नाही.

FAQ

1. ‘ती सध्या काय करते’ चित्रपटाबद्दल मूलभूत माहिती काय?

हा मराठी रोमँटिक ड्रामा चित्रपट ६ जानेवारी २०१७ रोजी प्रदर्शित झाला. दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी या चित्रपटातून प्रेम आणि नातेसंबंधांचा भावनिक प्रवास दाखवला. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरले आणि आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. शीर्षक गाणे आणि कथा विशेष लोकप्रिय झाली.

2. चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण कोणते?

अभिनेता अंकुश चौधरी आणि अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही लोकप्रिय जोडी मुख्य भूमिकेत आहे. आर्या आंबेकर आणि अभिनय बेर्डे यांनी या चित्रपटातून मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. इतर कलाकारांमध्ये सायली काळकर आणि अतुल कुडेकर यांचा समावेश आहे.

3. सिक्वेलबाबत दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांची अलीकडील प्रतिक्रिया काय?

नुकत्याच ‘नवशक्ती’ला दिलेल्या मुलाखतीत राजवाडे म्हणाले, "‘ती सध्या काय करते’चा सिक्वेल करायला मला खूप आवडेल. हा चित्रपट प्रेक्षकांना फार आवडला आणि आजही प्रत्येकाच्या मनात आहे. योग्य वेळ मिळाल्यावर नक्की करू." त्यांच्या या वक्तव्याने चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. 

