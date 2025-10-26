'मी डॅडला एवढचं सांगेन की...', सतिश शाहांना निरोप देताना 'साहिल साराभाई' भावूक; Video ने तुमचे डोळेही पाणावतील

Satish Shah Death Sumeet Raghvan Emotional Video: प्रसिद्ध अभिनेते सतिश शाह यांचं शनिवारी मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात निधन झालं. 'साराभाई व्हर्सेस साराभाई' मालिकेतील इंद्रवधन साराभाई या भूमिकेच्या माध्यमातून देशातील घराघरात ओळखीचा झालेला हा चेहरा वयाच्या 74 व्या वर्षी काळाच्या पडद्याआड गेला. सतिश शाह यांना किडनीसंदर्भातील समस्या असल्याने ते उपचार घेत होते. उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने चहत्यांना मोठा धक्का बसला असून अनेकांकडून 'साराभाई व्हर्सेस साराभाई' मालिकेतील साराभाई कुटुंब पोरकं झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेमध्ये सतिश यांच्या मुलाची म्हणजेच साहीलची भूमिका साकारणारा अभिनेता सुमित राघवन एक खास व्हिडीओ पोस्ट करत मालिकेतील आपल्या लाडक्या 'डॅड'ला निरोप दिला आहे. सतिश शाहांबद्दल बोलताना सुमितला अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं.
सुमित राघवनने आपल्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये, "2004 मध्ये आम्ही एक मालिका सुरु केली. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने 17 भागांनंतर तो आम्ही बंद केला. मात्र आता लोकांना तो कार्यक्रम आपलासा वाटतोय. अनेकजण आम्हाला या कार्यक्रमातील भूमिकांच्या नावाने ओळखतात. अनेकजण सांगतात की मी आमच्या घरातील साहील आहे, हा आमच्या घरातील रोशेष आहे किंवा ही मोनिषासारखी वागते. मात्र कोणीच कधी हा इंद्रवधनसारखा आहे असं म्हटलं नाही. कारण इंद्रवधन एकच होता. तो म्हणजे आमचा सतिश काका! ते आज आपल्या सर्वांना सोडून निघून गेले आहेत," असं म्हणत आठवणींना उजाळा दिला आहे.
"या कार्यक्रमाचा चाहता वर्ग निर्माण झाला असून आमचं बॉण्डींगही अधिक घट्ट झालं आहे. आम्हीसुद्धा वरचे वर या कार्यक्रमातील कलाकार म्हणून भेटायचो तेव्हा सतिश, सुमित वगैरे म्हणून नाही तर साहील, डॅड, मॉम या नात्यानेच भेटायचो," असंही सुमित म्हणाला. "आज साराभाई कुटुंबातील कर्ता पुरुष, सर्वात वयस्कर सदस्य आपल्या सर्वांना सोडून निघून गेला आहे. अनेक दिवसांपासून ते संघर्ष करत होते. हेच आयुष्य आहे. जेवढे साराभाईचे चाहते आहेत ते त्यांची आदरांजली पाठवत आहेत. कुटुंबातील मोठा मुलगा म्हणून तुमच्या आदरांजली मी स्वीकारतो," असं सुमित म्हणाला.
"मी डॅडला एवढंच सांगेन की सुरक्षित प्रवास करा. दुसऱ्या बाजूला लवकरच भेटू, खूप सारं प्रेम," असं म्हणताला सुमितचे डोळे पाणावले. सुमितने पोस्ट केलेला हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. "सतिश काका आम्हाला तुझी फार आठवण येईल. डॅड लव्ह यू, वी ऑल लव्ह यू इंदू, नारदमुनी..." अशी कॅप्शन सुमितने या व्हिडीओला दिली आहे.
सतिश यांच्या पार्थिवावर आज मुंबईमध्ये अंत्यंस्कार करण्यात येणार आहेत.