Video : 'साराभाई...'च्या कलाकारांनी जळत्या चितेसमोर गायलं मालिकेचं शीर्षक गीत; साश्रू नयनांनी 'इंद्रवदन' यांना निरोप

Satish Shah Sarabhai Vs Sarabhai : अभिनेते सतीश शाह यांचं नुकतंच निधन झालं. वयाच्या 74 व्या वर्षी या अभिनेत्यानं जगाचा निरोप घेतला आणि कलाजगत हळहळलं.   

सायली पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 08:27 AM IST
Satish Shah Sarabhai Vs Sarabhai : आपल्या सहजसोप्या अभिनयातून तितक्याच सुरेख भूमिका सकारणाऱ्या सतीश शाह यांनी वयाच्या 74 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. 25 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या निधनाचं वृत्त समोर आलं. किडनी निकामी झाल्यानं शाह यांची प्रकृती खालावली आणि अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. मालिका आणि चित्रपटांमधून कमाल भूमिका साकारणाऱ्या या अभिनेत्यानं कैक वर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. इतकं की, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' या मालिकेत त्यांनी साकारलेली भूमिका पाहता अनेक प्रेक्षक त्यांना सतीश शाह म्हणून कमी आणि 'इंद्रवदन साराभाई' म्हणूनच जास्त ओळखत होते. 

अशा या कलाकाराच्या निधनाचं वृत्त ऐकताच मालिकेच्या टीममधील प्रत्येकाचाच या वृत्तावर विश्वास बसेना. सतीश शाह यांचं पाहून कलाकार कोलमडले. अगदी स्मशानभूमीपर्यंत त्यांच्या अखेरच्या प्रवासात 'साराभाई..'ची टीम कशीबशी स्वत:ला सावरताना दिसली. शाह यांच्या चितेला मुखाग्नी देण्यात आल्यानंतर या कलाकारांनी लाडक्या अभिनेत्याला निरोप देण्यासाठी म्हणून 'साराभाई वर्सेस साराभाई' या मालिकेचं शीर्षक गीत गायलं. 

एरव्ही आनंदी सूर असणाऱ्या या शीर्षकगीतात यावेळी कातरते स्वर होते, हुंदके होते, कोणी अवंठा गिळत होतं.. कोणी हात जोडून शाह यांना अभिवादन करत होतं. हे शीर्षक गीत गाऊन संपलं आणि तिथं उभ्या असणाऱ्या अभिनेत्री रुपाली गांगुली हिच्या अश्रूंचा बांध फुटला. शाह यांना स्मशानात निरोप देत असताना या कलाकारांमध्ये रुपाली गांगुलीव्यतिरिक्त सुमित राघवन, राजेश कुमार, जेडी मजेठिया, देवेन भोजानी आणि इतरही कलाकारांती उपस्थिती होती. 

'साराभाई...' कलाकार म्हणजे एक कुटुंब.... 

'साराभाई...' मालिकेच्या निमित्तानं ऑनस्क्रीन दिसणारं कुटुंब प्रत्यक्षातही एकमेकांशी अगदी तसंच नातं जोडून होते. गेली कैक वर्षं एकमेकांच्या सुखदु:खात हे कलाकार सातत्यानं एकत्र आले होते. इतकंच नव्हे, तर सतीश शाह यांच्या पत्नी मधू शाह यांच्यासहसुद्धा मालिकेतील कलाकारांचं जवळचं नातं होतं. 

दरम्यान शाह यांच्या निधनानंतर सुमीत राघवन यानं सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. सतीश शाह फक्त आपले सहकलाकार नव्हते, तर ते खरंच आपल्या वडिलांसमार होते असं म्हणत त्यांचा आपल्या जीवनावर प्रचंड प्रभाव असल्याचंही त्यानं सांगितलं. अशा या कलाकाराला सध्या फक्त कलाकार वर्गच नव्हे, तर प्रचंड प्रेम करणारे चाहतेसुद्धा शक्य त्या सर्व मार्गांनी श्रद्धांजली वाहताना दिसत आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

