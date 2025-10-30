English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एका सिरियलमध्ये 55 भूमिका! ‘30 इयर्सचा एक्सपीरियन्स आहे’ या डायलॉगने बनवलं सुपरस्टार

 30 Years ka Experience Hai Dialogue: फोटोतील माणूस एक प्रसिद्ध अभिनेता होता. त्याने एकाच चित्रपटात 55 भूमिकाही केल्या होत्या. तुम्हाला त्याचे नाव माहित आहे का?  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 30, 2025, 01:33 PM IST
एका सिरियलमध्ये 55 भूमिका! ‘30 इयर्सचा एक्सपीरियन्स आहे’ या डायलॉगने बनवलं सुपरस्टार

Actor 55 roles in one serial: फोटोमध्ये दिसणारा हा व्यक्ती म्हणजे छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या जबरदस्त कॉमिक टाइमिंगने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारा दिग्गज अभिनेता सतीश शाह.  हिंदी टेलिव्हिजन आणि सिनेसृष्टीतील हे दिग्गज कलाकार आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत कायम आहेत. या अभिनेत्याने एका सिरियलमध्ये तब्बल 55 वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या होत्या.  त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात आठवणीतील भूमिका म्हणजे दूरदर्शनवरील क्लासिक सिरियल ‘ये जो है जिंदगी’. 1984 मध्ये प्रसारित झालेल्या या सिरियलने भारतीय टीव्हीच्या इतिहासाला नवी दिशा दिली आणि सतीश शाह यांना घराघरात लोकप्रिय केलं.

फोटोमध्ये दिसणारा हा व्यक्ती म्हणजे बॉलिवूड आणि टेलिव्हिजन जगतातील हास्याचा पर्याय बनलेला अभिनेता सतीश शाह. त्यांच्या चेहऱ्यावरच एक वेगळं चार्म होतं, जेवढं साधं, तेवढंच विनोदी. पण तुम्हाला माहिती आहे का, या अभिनेत्याने एका सिरियलमध्ये तब्बल 55 वेगवेगळ्या भूमिका केल्या होत्या? हो, हे खरं आहे!

 

‘ये जो है जिंदगी’ भारतीय टेलिव्हिजनचा टर्निंग पॉइंट

1984 साली दूरदर्शनवर प्रसारित झालेली ‘ये जो है जिंदगी’ ही सिरियल भारतीय टेलिव्हिजनसाठी एक नवा अध्याय ठरली. त्या काळात सिरियल्समध्ये इतका हलकाफुलका विनोद आणि वास्तवाशी जोडलेलं कथानक क्वचितच दिसायचं. या शोचं दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक कुंदन शाह यांनी केलं होतं. मुख्य भूमिकांमध्ये शफी ईनामदार, स्वरूप संपत, राकेश बेदी, सुलभा आर्य आणि सतीश शाह होते. या सिरियलचं मुख्य आकर्षण मात्र सतीश शाहचं अभिनय कौशल्य होतं. प्रत्येक एपिसोडमध्ये ते वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखांमध्ये दिसायचे, कधी डॉक्टर, कधी वकील, कधी शेजारी, कधी नातेवाईक, तर कधी एखादा हटके गेस्ट. त्यांच्या अप्रतिम कॉमिक टायमिंग, चेहऱ्यावरील एक्सप्रेशन्स आणि संवादफेकीने प्रेक्षकांना अक्षरशः लोटपोट करून सोडलं.

एकूण 67 एपिसोड्समध्ये त्यांनी 55 वेगवेगळे रोल साकारले आणि हा विक्रम आजही मोडलेला नाही. "थर्टी इयर्स का एक्सपीरियंस है" हा एक डायलॉग, जो इतिहास बनला. या सिरियलमधला एक डायलॉग आजही लोकांच्या तोंडावर आहे. “थर्टी इयर्स का एक्सपीरियंस है.” हा संवाद त्यांच्या एका व्यक्तिरेखेचा होता, जो स्वतःला प्रत्येक क्षेत्रात एक्सपर्ट समजायचा. हा डायलॉग इतका लोकप्रिय झाला की आजही सोशल मीडियावर, मीम्समध्ये आणि दैनंदिन बोलचालीत वापरला जातो. IMDb च्या माहितीनुसार, हा डायलॉग स्वतः सतीश शाह यांनी लिहिला होता. त्यांच्या या संवादाने त्यांना कॉमेडीचा बादशाह बनवलं.

‘जाने भी दो यारो’ ते ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’; सतीश शाहचा  प्रवास

सतीश शाह यांनी 1980 च्या दशकात आपला अभिनय प्रवास सुरू केला. त्यांच्या करिअरमधला पहिला मोठा टर्निंग पॉइंट म्हणजे ‘जाने भी दो यारो’ (1983). या चित्रपटात त्यांनी म्युनिसिपल कमिशनर डी’मेलो यांची भूमिका केली होती. या भूमिकेतील त्यांचा संवाद, विनोदी टायमिंग आणि स्टाईल आजही लोकांच्या लक्षात आहे. यानंतर ‘ये जो है जिंदगी’ (1984) मध्ये 55 भूमिका करून त्यांनी सिद्ध केलं की, एकाच कलाकारात किती विविधता असू शकते. टेलिव्हिजनमधून त्यांनी प्रेक्षकांच्या घरात प्रवेश केला आणि नंतर मोठ्या पडद्यावरही आपली वेगळी छाप निर्माण केली. 2000 च्या दशकात आलेल्या ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ या सिरियलमधील इंद्रवदन साराभाई ही त्यांची व्यक्तिरेखा प्रचंड लोकप्रिय ठरली. त्यांच्या वाक्यांमधील हलकीफुलकी टोचणी, व्यंगात्मक हजरजबाबी आणि संवादफेक आजही प्रेक्षकांना हसवते.

सतीश शाहच्या प्रसिद्ध चित्रपट भूमिका

सतीश शाह यांनी आपल्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत शंभरहून अधिक चित्रपट केले. त्यांच्या काही प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये —

  • ‘मैं हूं ना’ (2004) – कॉलेज प्रिन्सिपलची मजेदार भूमिका
  • ‘कल हो ना हो’ (2003) – शेजारी म्हणून त्यांची धमाल अ‍ॅक्टिंग
  • ‘फना’ (2006) आणि ‘ओम शांती ओम’ (2007) – जिथे त्यांनी थोड्या वेळातही आपली वेगळी छाप सोडली
  • तसेच ‘छोटी सी बात’, ‘गोलमाल’, ‘सात फेरें’, ‘दिल ने फिर याद किया’ यांसारख्या चित्रपटांतही त्यांचे योगदान मोठं आहे.

त्यांच्या कॉमिक भूमिकांमध्ये विनोदाबरोबरच एक भावनिक टचही असायचा, जो त्यांना इतर कॉमेडियनपासून वेगळं बनवायचा.

एक दिग्गजाचा निरोप

25ऑक्टोबर 2025 रोजी सतीश शाह यांचं निधन झालं. त्यांचा जाणं हे केवळ मनोरंजनविश्वासाठीच नाही तर प्रेक्षकांसाठीही मोठं दुःख आहे. त्यांच्या संवादांनी, भूमिकांनी आणि हास्याने भारतीय टीव्ही आणि सिनेसृष्टीला अमूल्य योगदान दिलं. आजही सोशल मीडियावर लोक त्यांचे डायलॉग्स, व्हिडीओ क्लिप्स शेअर करताना दिसतात. सतीश शाह यांचं नाव ऐकलं की चेहऱ्यावर आपोआप हसू येतं आणि हाच त्यांच्या कलेचा खरा विजय आहे.

वारसा कायम राहणारा कलाकार

सतीश शाह यांनी आपल्या कारकिर्दीत फक्त हसवलं नाही, तर प्रत्येक भूमिकेद्वारे अभिनयाची नवी परिभाषा दिली. एका सिरियलमध्ये 55 भूमिका करणारा हा अभिनेता म्हणजे भारतीय टेलिव्हिजन इतिहासातील सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलं जाणारं नाव आहे. त्यांचा “थर्टी इयर्स का एक्सपीरियंस है” हा डायलॉग जरी मजेशीर असला, तरी त्यात त्यांच्या आयुष्याचा सार दडलेला आहे अनुभव, मेहनत आणि लोकांना आनंद देणं.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

