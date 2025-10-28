‘जीव माझा गुंतला’पासून ‘आयुष्य गुंतलं’पर्यंत! बोटीवर सौरभ-योगिताची Love Story

‘जीव माझा गुंतला’ या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अंतरा आणि मल्हार ही जोडी फक्त मालिकेतच नव्हे, तर वास्तवातही प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून गेली होती. या मालिकेद्वारे एकत्र आलेले अभिनेत्री योगिता चव्हाण आणि अभिनेता सौरभ चौघुले यांनी 3 मार्च 2024 रोजी लग्न करत त्यांच्या रील लाईफमधील प्रेमकथेचं रूपांतर वास्तवात केलं. मात्र, आता या दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर आणि इंडस्ट्रीत उधाण आलं आहे.
योगिता आणि सौरभ यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांनी चाहत्यांमध्ये खळबळ उडवली आहे. न्यूज18 मराठीशी बोलताना योगितानं मात्र वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य करण्यास नकार दिला. 'मी माझ्या पर्सनल लाईफबद्दल काही बोलू इच्छित नाही,' असं म्हणत तिनं चर्चा टाळली. तरीही चाहत्यांना या बातमीमुळे मोठा धक्का बसला आहे, कारण हे कपल छोटे पडद्यावरील सर्वाधिक लाडके आणि चर्चेत असलेले जोडपे मानलं जात होतं.
दोघांची ओळख ‘जीव माझा गुंतला’च्या लुक टेस्टदरम्यान झाली होती. मालिकेच्या सेटवर दोघे अनेक वेळा एकत्र सीन रिहर्सल करत असत, एकमेकांना डायलॉग डिलिव्हरी आणि सीन इम्प्रूव्ह करण्यात मदत करायचे. मालिकेचा प्रवास जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसं या दोघांमधील बंध अधिक मजबूत होत गेला. तीन वर्षांच्या ओळखी नंतर त्यांनी एकमेकांना डेट करायला सुरुवात केली. त्यांच्या केमिस्ट्रीची झलक चाहत्यांना त्यांच्या मालिकेतील सीन्स आणि सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओंमधून दिसत राहिली. चाहत्यांमध्येही त्यांच्या रिलेशनशिपबद्दल चर्चा रंगू लागली.
योगिताने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'आम्ही नेहमी एकत्र शूट करायचो, त्यामुळे सौरभनं प्रपोज केल्यानंतर काही फार वेगळं वाटलं नाही. आमचं नातं आधीपासूनच जवळचं होतं.' सौरभने योगिताला अत्यंत फिल्मी स्टाईलने प्रपोज केलं होतं त्यानं फोटोशूटच्या बहाण्याने योगिताला बोटीवर नेलं आणि तिथेच रोमँटिक अंदाजात प्रपोज करत तिला लग्नाची मागणी घातली. प्रेमाला मुर्त स्वरूप देत दोघांनी 3 मार्च 2024 रोजी लग्न केलं. लग्नानंतर त्यांनी अनेक रोमँटिक पोस्ट आणि व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांच्या मनात अधिक जागा निर्माण केली. नव्या घरात दोघांनी आयुष्याची सुरुवात केली होती.
मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून योगिताने सोशल मीडियावरून सौरभसोबतचे सर्व फोटो डिलिट केल्याचं दिसून आलं, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याची चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे, सौरभनेही धनत्रयोदशीच्या दिवशी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये स्वतःचेच फोटो टाकले होते, ज्यात योगिता नव्हती. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जरी या चर्चांवर दोघांनीही अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली तरी चाहत्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. कारण ‘अंतरा-मल्हार’ ही केवळ एक मालिका नव्हती, तर प्रेक्षकांसाठी ती एक सुंदर प्रेमकथा होती, जी आता खऱ्या आयुष्यात मात्र तुटल्याचं दिसत आहे.
FAQ
योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांची ओळख कशी झाली?
दोघांची पहिली भेट ‘जीव माझा गुंतला’ या मालिकेच्या लुक टेस्टदरम्यान झाली. त्यानंतर मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान त्यांची चांगली मैत्री झाली आणि हळूहळू ती मैत्री प्रेमात परिवर्तित झाली.
सौरभने योगिताला कसा प्रपोज केलं?
सौरभने फोटोशूटच्या बहाण्याने योगिताला बोटीवर नेलं आणि फिल्मी स्टाइलमध्ये तिला प्रपोज केलं. हे प्रपोजल दोघांच्या प्रेमकथेतील सर्वात खास क्षण ठरलं.
त्यांच्या नात्यात दुरावा का आल्याच्या चर्चा सुरू आहेत?
अलीकडे योगिताने तिच्या सोशल मीडियावरून सौरभसोबतचे फोटो डिलिट केल्याचं दिसलं, तसेच सौरभच्या काही पोस्टमध्येही योगिता अनुपस्थित होती. त्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत, मात्र दोघांनी यावर अद्याप अधिकृत भाष्य केलेलं नाही.