60च्या दशकात 100 कोटींची मालकीण; नवऱ्याने लावली नशेची सवय, झालं करिअर उद्धवस्त

Bollywood Actress: भारतीय चित्रपटसृष्टीत अनेक अभिनेत्रींना प्रचंड प्रसिद्धी आणि संपत्ती मिळाली आहे. त्यातील एक नाव आहे दक्षिणेची दिग्गज अभिनेत्री महानती सावित्री. त्यांच्या अभिनयाचा तो काळ असा होता की, प्रेक्षक त्यांच्या सौंदर्यावर अक्षरशः फिदा व्हायचे. पण जितकी मोठी त्यांची प्रसिद्धी होती, तितकेच त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य आणि प्रवास वेदनादायक ठरला.
सावित्री यांनी त्या काळातील प्रसिद्ध अभिनेता जेमिनी गणेशन यांच्याशी विवाह केला होता. जेमिनी गणेशन आधीच विवाहित होते आणि त्यांना पहिल्या पत्नीपासून चार मुले होती, ज्यात बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा यांचाही समावेश होता. महानती सावित्री यांनी जेमिनींसोबत गुप्तपणे लग्न केले आणि बराच काळ ते उघड केले नाही.
महानती सावित्री गरीब घरातील होत्या पण अभिनयाच्या बळावर त्यांनी दक्षिण चित्रपटसृष्टीत असा दबदबा निर्माण केला की त्या काळात त्या 100 कोटींहून अधिक संपत्तीच्या मालकीण होत्या. सोन्याचे दागिने, महागडे कपडे, भव्य घर त्या अक्षरशः राणीप्रमाणे जीवन जगत होत्या.
त्यांच्या घरात तर एक पूर्णवेळ सोनारही असायचा. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक चुकीच्या निर्णयाने त्यांचे करिअर आणि आयुष्य दोन्ही उद्ध्वस्त झाले. एका चित्रपटाच्या कामासाठी सावित्री जेमिनी फिल्म स्टुडिओमध्ये गेल्या आणि तिथूनच दोघांमध्ये जवळीक वाढत गेली. शेवटी त्यांनी लग्न केले. मात्र, काही काळाने सावित्रींच्या नावामागे गणेशन लावल्याने त्यांच्या लग्नाचा खुलासा झाला.
1958 मध्ये आलेल्या ‘माया बाजार’ या चित्रपटाने सावित्रींना सुपरस्टारच्या शिखरावर पोहोचवले. त्या काळात त्यांची लोकप्रियता खूप वाढली होती. पण जेमिनी गणेशनांना त्यांच्या पत्नीची ही ख्याती सहन झाली नाही अशी चर्चा त्या काळात होती. म्हणूनच त्यांनी सावित्रींच्या करिअरला आडवे येण्यासाठी अत्यंत मोठे पाऊल उचलले. त्यांना हळूहळू मद्यपानाची सवय लावली. पतीच्या प्रभावामुळे महानती सावित्रीमध्ये नशेची व्यसनाधीनता वाढली आणि त्यांना चित्रपट मिळणे बंद झाले. प्रसिद्धी क्षणात कोसळली.
नशेच्या आहारी गेल्यामुळे सावित्री अनेक वर्षे टॅक्स भरू शकल्या नाहीत. अखेर शासनाने त्यांची संपूर्ण मालमत्ता जप्त केली. एकेकाळी करोडपती असलेल्या सावित्री आर्थिक दृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडल्या. 1980 मध्ये सततच्या नशेमुळे सावित्री कोमामध्ये गेल्या. तब्बल 19 महिने संघर्ष केल्यानंतर त्यांनी शेवटी जगाचा निरोप घेतला.