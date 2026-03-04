English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘सेक्रेड गेम्स’ फेम अभिनेत्रीला ब्रेस्ट कॅन्सर; रुग्णालयातील फोटो शेअर करत दिला महत्त्वाचा संदेश

Marathi Actress:  मराठी आणि बॉलिवूड विश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या एका पोस्टने चाहत्यांना अस्वस्थ केलं होतं. 'सिक्रेट गेम्स' या बोल्ड वेब सीरीजमधून मोठा चाहतावर्ग मिळवणाऱ्या या अभिनेत्रीला केन्सरचे निदान झाले. एका मोठ्या शस्त्रक्रियेनंतर तिने तिच्या चाहत्यांशी भावनिक संवाद साधला.

प्रिती वेद | Updated: Mar 4, 2026, 04:01 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Secret Games Fame Actress: मराठी आणि बॉलिवूड विश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सोशल मीडियावर स्वतः पोस्ट शेअर करत तिने आपल्या प्रकृतीविषयी खुलासा केला. नियमित तपासणीदरम्यान तिला गंभीर आजाराचे निदान झाल्याचे समजले. ही माहिती समोर येताच चाहत्यांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले. तिच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी तिला पाठिंबा दिला असून तिच्या भावनिक पोस्टमधूनच तिने आईवडिलांना सांगायचं धैर्य आलं असंही सांगितलं आहे. नेमकं काय म्हणाली अभिनेत्री?

ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान

राजश्री देशपांडे हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हॉस्पिटलच्या बेडवरून फोटो शेअर केला. त्यामध्ये तिने सांगितले की तिला स्टेज 1 ब्रेस्ट कॅन्सर असल्याचे आढळले आहे. डॉक्टरांनी इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (NOS) ग्रेड 1 असा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात आढळल्यामुळे उपचार वेळेत सुरू करता आले. तिच्यावर पहिली शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली असून ती सध्या विश्रांती घेत आहे.

तिने पोस्टमध्ये नमूद केले की आता तिने आपल्या आई-वडिलांनाही याबाबत माहिती दिली आहे. अनेक तपासण्या आणि उपचारानंतर तिची प्रकृती स्थिर आहे. लोकांचे प्रेम हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठे औषध आहे, असे ती म्हणाली. ती लवकर बरी होत असून पुढील आयुष्याबद्दल आशावादी असल्याचेही तिने सांगितले.

चाहत्यांचा आणि सेलिब्रिटींचा पाठिंबा

राजश्रीच्या या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिल्या. लॉरेन गॉटलीबने लिहिले, "तू खूप शक्तीशाली आहेस, खूप प्रेम आहेस!" तर आदर्श गौरवने तिच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. चाहत्यांनीही प्रार्थना आणि सकारात्मक संदेश पाठवत तिचे मनोबल वाढवले.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajshri (@rajshri_deshpande)

करिअरची वाटचाल

राजश्री देशपांडेने 2012 मध्ये 'तलाश' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर ती 'कुछ तो लोग कहेंगे' आणि '24: इंडिया' या मालिकांमध्ये झळकली. 'किक' मधील भूमिकेनंतर तिला खरी ओळख 'सेक्रेड गेम्स'मुळे मिळाली. पुढे तिने 'द स्काय इज पिंक', 'मॉम', 'मंटो', 'जोराम', 'द फेम गेम', 'ट्रायल बाय फायर', 'ब्लॅक वॉरंट' आणि 'रंगीन' यांसारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले. अलीकडेच ती मणिरत्नम दिग्दर्शित 'ठग्स ऑफ लाइफ' (2025) मध्ये कमल हासन, त्रिशा आणि सिलंबरसन यांच्यासोबत दिसली होती.

सध्या तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून चाहत्यांना तिच्या लवकर पुनरागमनाची प्रतीक्षा आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

