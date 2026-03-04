‘सेक्रेड गेम्स’ फेम अभिनेत्रीला ब्रेस्ट कॅन्सर; रुग्णालयातील फोटो शेअर करत दिला महत्त्वाचा संदेश

Secret Games Fame Actress: मराठी आणि बॉलिवूड विश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सोशल मीडियावर स्वतः पोस्ट शेअर करत तिने आपल्या प्रकृतीविषयी खुलासा केला. नियमित तपासणीदरम्यान तिला गंभीर आजाराचे निदान झाल्याचे समजले. ही माहिती समोर येताच चाहत्यांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले. तिच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी तिला पाठिंबा दिला असून तिच्या भावनिक पोस्टमधूनच तिने आईवडिलांना सांगायचं धैर्य आलं असंही सांगितलं आहे. नेमकं काय म्हणाली अभिनेत्री?
राजश्री देशपांडे हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हॉस्पिटलच्या बेडवरून फोटो शेअर केला. त्यामध्ये तिने सांगितले की तिला स्टेज 1 ब्रेस्ट कॅन्सर असल्याचे आढळले आहे. डॉक्टरांनी इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (NOS) ग्रेड 1 असा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात आढळल्यामुळे उपचार वेळेत सुरू करता आले. तिच्यावर पहिली शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली असून ती सध्या विश्रांती घेत आहे.
तिने पोस्टमध्ये नमूद केले की आता तिने आपल्या आई-वडिलांनाही याबाबत माहिती दिली आहे. अनेक तपासण्या आणि उपचारानंतर तिची प्रकृती स्थिर आहे. लोकांचे प्रेम हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठे औषध आहे, असे ती म्हणाली. ती लवकर बरी होत असून पुढील आयुष्याबद्दल आशावादी असल्याचेही तिने सांगितले.
राजश्रीच्या या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिल्या. लॉरेन गॉटलीबने लिहिले, "तू खूप शक्तीशाली आहेस, खूप प्रेम आहेस!" तर आदर्श गौरवने तिच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. चाहत्यांनीही प्रार्थना आणि सकारात्मक संदेश पाठवत तिचे मनोबल वाढवले.
राजश्री देशपांडेने 2012 मध्ये 'तलाश' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर ती 'कुछ तो लोग कहेंगे' आणि '24: इंडिया' या मालिकांमध्ये झळकली. 'किक' मधील भूमिकेनंतर तिला खरी ओळख 'सेक्रेड गेम्स'मुळे मिळाली. पुढे तिने 'द स्काय इज पिंक', 'मॉम', 'मंटो', 'जोराम', 'द फेम गेम', 'ट्रायल बाय फायर', 'ब्लॅक वॉरंट' आणि 'रंगीन' यांसारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले. अलीकडेच ती मणिरत्नम दिग्दर्शित 'ठग्स ऑफ लाइफ' (2025) मध्ये कमल हासन, त्रिशा आणि सिलंबरसन यांच्यासोबत दिसली होती.
सध्या तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून चाहत्यांना तिच्या लवकर पुनरागमनाची प्रतीक्षा आहे.