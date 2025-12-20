English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धर्मेंद्रजींच्या आयुष्यातील 'तो' शेवटचा व्हिडीओ... बॉबी देओलने शेअर केली Unseen क्लिप

सिनेसृष्टीचे 'ही मॅन' धर्मेंद्रजी आज या जगात नसेले तरी त्यांचे चित्रपट आणि आठवणी नेहमीच आपल्यासोबत राहतील. अलीकडेच बॉबी देओलने त्यांचा एक Unseen व्हिडीओ शेअर केला आहे. तो व्हिडीओ आणि कॅप्शन पाहुन सगळ्यांचेच डोळे पाणावतील.

Updated: Dec 20, 2025, 11:54 AM IST
Dharmendra's Last Video: सिनेसृष्टीतील 'ही-मॅन' आणि दमदार अभिनेता धर्मेंद्र यांच 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या अखेरच्या दिवसांपर्यंत ते चाहत्यांचं मनोरंजन करण्याचं काम करत राहिले.  आता त्यांच्या शेवटच्या '21' चित्रपटाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर खूप पसंत केला जात आहे.
या चित्रपटात त्यांनी सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या वडिलांची भूमिका साकारली होती. अभिनेता बॉबी देओलने चित्रपटातील त्याच्या वडिलांचा एक Unseen व्हिडिओ शेअर केला आहे. बॉबीने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेला "एक्किस" चित्रपटाच्या सेटवर धर्मेंद्रचा खरंच हृदयस्पर्शी आहे. हा व्हिडिओ त्यांच्या आयुष्यातील शेवटच्या काही क्षणांचा आहे.  ज्यामध्ये जेष्ठ अभिनेता म्हणाले, "या चित्रपटाचा भाग असल्याचा मला खूप आनंद आहे. संपूर्ण टीम आणि कॅप्टन श्रीरामसोबत काम करण्याचा आनंद झाला. चित्रपटाचे चित्रीकरण अविश्वसनीयपणे चांगले झाले."

व्हिडिओमध्ये ते पुढे म्हणतात की, "मला वाटतं भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही हा चित्रपट पाहावा. मी आनंदी आहे आणि थोडासा दुःखीही आहे कारण आज शूटिंगचा शेवटचा दिवस आहे. मी तुम्हा सर्वांवर खूप प्रेम करतो आणि जर मी काही चुका केल्या असतील तर कृपया मला माफ करा." चित्रपटातील अभिनेत्याचा शेवटचा व्हिडिओ खूप भावनिक आहे. बॉबीने व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, "पप्पा, तुम्हाला आम्ही आजही खूप प्रेम करतो."  पुढे अभिनेत्याने लिहीले की "सर्वात तरुण आणि शुरवीर लेफ्टनंट अरुण खेत्रपालांच्या थरारक कथेचे साक्षीदार व्हा"

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'21' हा चित्रपट 1 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.  25 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाची प्रदर्शित होण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' चित्रपटामुळे चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख बदलण्यात आली आहे. हा चित्रपट 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा 21 वर्षीय शूर आणि टँक मास्टर सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपालची भूमिका साकारत आहे.
जयदीप अहलावत आणि अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया देखील या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारत आहेत. 

'21' या चित्रपटात देशभक्ती आणि भारतीय सैनिकाच्या आत्म्याचे चित्रण करण्यात आले आहे. श्रीराम राघवन दिग्दर्शित या चित्रपटाचे चित्रीकरण मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात करण्यात आले आहे. ट्रेलरमध्ये दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावरील 'पिंड अपने नु जवान' या कवितेचे देखील सुंदर चित्रण करण्यात आले आहे.

