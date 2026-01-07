English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • चर्चा तर होणारच! 63 वर्षांच्या महिलेला 15 वर्षांच्या मुलाचं प्रपोजल; Sex Education शी काय संबंध?

चर्चा तर होणारच! 63 वर्षांच्या महिलेला 15 वर्षांच्या मुलाचं प्रपोजल; Sex Education शी काय संबंध?

Sex Education Debate: सोशल मीडियावर काही चेहरे आणि काही नावं सातत्यानं व्हायरल होत असतात. त्याच यादीत या महिलेच्या नावाचा समावेश असून त्यांचे काही व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Jan 7, 2026, 03:34 PM IST
Seema Anand Controversy: सेक्स, संभोग... यांसारख्या अनेकांसाठीच न्यूनगंड असणाऱ्या विषयावर अगदी मोकळेपणानं आणि कोणत्याही प्रकारे त्याला अश्लीलतेची किनार मिळणार नाही अशा पद्धतीनं भाष्य करत हा विषय मांडणारं एक नाव म्हणजे सीमा आनंद. 'सेक्स एज्युकेटर' अशीही त्यांची ओळख. मात्र हेच नाव आता, वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं असून अनेक चर्चांमध्येही पाहायला मिळत आहे. एका लोकप्रिय पॉडकास्ट शोदरम्यान सीमा आनंद यांनी त्यांचा एक असा अनुभव सर्वांसमोर मांडला, ज्यामुळं सोशल मीडियावर चर्चांचे दोन गट पडल्याचं पाहायला मिळालं आणि एका नव्या वादानं डोकं वर काढलं. याच पॉडकास्टमधील एक व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. 

चर्चेस कारण की...

पॉडकास्ट शोदरम्यान मुलाखतकार शुभंकर मिश्रानं आनंद यांना विचारलं, 'सहसा कमी वयाच्या मुलांना वयानं मोठ्या असणाऱ्या महिलांबाबत आकर्षण वाटतं, काय सांगाल?' या प्रश्नाचं उत्तर देत सीमा यांनी एक प्रसंग समोर मांडला. जिथं, 15 वर्षांच्या मुलानं त्यांच्याशी अतिशय अर्वाच्य भाषेत संभाषण केलं होतं, ज्यावेळी त्यांचं वय 63 वर्षे इतकं होतं. 

व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमध्ये मुलाच्या वयाचा उल्लेख होताच आणि तो 15 वर्षांचा असल्याचं कळताच सोशल मीडियावर अनेक नेटकरी व्यक्त होण्य़ास सुरुवात झाली. काही नेटकऱ्यांच्या मते 'अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कोणताही अनुभव हा मनोरंजनाचा विषय किंवा त्या स्तरावर मांडला जाऊच शकत नाही. या वयात आकर्षणाहून अधिक महत्त्वाचा प्रश्न, मर्यादा आणि जबादारीचं भान याबाबतचा असतो'. एका युजरनं लिहिलं, 'हा अनुभव मनोरंजनाचा नव्हे तर चिंतेचा विषय आहे'. काहींनी असे संवेदनशील विषय अतिशय सावधगिरीनं मांडले पाहिजेत असंही नेटकऱ्यांचं मत ठरलं. 

'हा मुद्दा फक्त सीमा आनंद यांच्यापुरता मर्यादित नाही'

काही सोशल मीडिया युजर्सच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकरण फक्त सीमा आनंद यांच्यापुरता सीमित नसून डिजिटल माध्यमांतून तो ज्या पद्धतीनं मांडला जात आहे त्यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मोकळेपणावर काही मुद्द्यांवर चर्चा होणं आवश्यक असलं तरीही भाषा, संदर्भ आणि सामाजिक प्रभावांचा विचारही करणं अपेक्षित असतं. 

कोण आहेत या सीमा आनंद? 

सीमा आनंद या लंडनस्थिल मायथोलॉजिस्ट, स्टोरीटेलर आहेत. 'द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन'  या पुस्तकाच्या त्या लेखिका असून, सध्या व्हायरल व्हिडीओंमुळं सेक्स एज्युकेटर अशीही त्यांची ओळख आहे. इन्स्टाग्रामवर 10 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असणाऱ्या सीमा आनंद या महिलांचं सबलीकरण, सेक्ससंदर्भातील समज- गैरसमज आणि कामसूत्राला नव्या दृष्टीकोनातून परिणामकारकपणे मांडण्यासाठी ओळखल्या जातात.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
seema anandSeema Anand newsSex EducationSeema Anand ageSeema Anand instagram

