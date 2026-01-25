English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सोहेल खानपासून वेगळं झाल्यानंतर सीमा सजदेहचं मोठं वक्तव्य; ‘रोजच्या किचकिचपेक्षा…’

सोहेल खानपासून वेगळं झाल्यानंतर सीमा सजदेहचं मोठं वक्तव्य; ‘रोजच्या किचकिचपेक्षा…’

Seema Sajdeh's big statement after taking divorce from Sohail Khan : सलमान खानच्या वहिनीचं स्टेटमेंट सोशल मीडियावर व्हायरल; चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा     

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 25, 2026, 08:09 AM IST
सोहेल खानपासून वेगळं झाल्यानंतर सीमा सजदेहचं मोठं वक्तव्य; ‘रोजच्या किचकिचपेक्षा…’

बॉलिवूडचा ‘भाईजान’ सलमान खान यांच्या वहिनीचं वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. अभिनेता सोहेल खान आणि त्यांची माजी पत्नी सीमा सजदेह यांचा घटस्फोट अनेकांसाठी आश्चर्यजनक ठरला होता. १९९८ साली पळून जाऊन लग्न केलेल्या या जोडीने २०२२ मध्ये अधिकृतपणे घटस्फोट घेतल्याचे जाहीर केले आणि तेव्हा चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. आता काही वर्षांनी सीमा सजदेह यांनी पहिल्यांदाच या घटस्फोटानंतरचे अनुभव आणि कारणे स्पष्ट केली आहेत.

‘आम्ही खूप लहान होतो’ विवाहाचे पार्श्वभूमी

सीमा सजदेह म्हणतात की, 'जेव्हा आमचं लग्न झालं तेव्हा मी फक्त 22 वर्षांची होते. आम्ही दोघंही खूप लहान होतो. काळ जसजसा पुढे गेला, तसतसं माणसं बदलतात आणि विचारांची दिशा बदलते. जसजसं आम्ही मोठे झालो, तसतसं आम्हाला जाणवलं की आमची मतं आणि अपेक्षा जुळत नाहीत. अखेरीस आम्हाला हे लक्षात आलं की पती-पत्नी म्हणून राहण्यापेक्षा आम्ही चांगले मित्र म्हणून राहू शकतो, ज्यामुळे आमचं नातं जास्त मजबूत राहील.'

या वक्तव्यातून दिसून येते की विवाहाच्या सुरुवातीला त्यांच्यातील प्रेम आणि आकर्षण जरी होते, तरी वय आणि अनुभव कमी असल्यामुळे दोघांनाही नातं टिकवणं कठीण जात होते.

घटस्फोटाचा निर्णय: सहज नव्हता

सीमा सजदेह यांच्या मते, घटस्फोटाचा निर्णय अचानक घ्यायला झाला नव्हता. घरात सतत होणारी किचकिच आणि वाद या सर्व गोष्टींचा परिणाम मुलांवर होत असल्याचं लक्षात आलं. सीमा सांगतात, 'रोजच्या भांडणांमुळे मुलांचा मानसिक विकास प्रभावित होत होता. त्यामुळे आम्ही विचारपूर्वक निर्णय घेतला की शांततेत आणि सन्मानपूर्वक वेगळं होणं अधिक योग्य राहील. सोहेल माझ्या मुलांचा बाप आहे आणि ते नातं कधीच बदलणार नाही. आजही आम्ही एक कुटुंब म्हणून वागतो.'

या वक्तव्यातून स्पष्ट होते की, घटस्फोट हा वैयक्तिक स्वार्थ किंवा तणावामुळे नव्हता, तर मुलांचा आणि कुटुंबाचा कल लक्षात घेऊन विचारपूर्वक घेण्यात आलेला निर्णय होता.

घटस्फोटानंतरचे संघर्षपूर्ण आयुष्य

घटस्फोटानंतर सीमा सजदेह यांच्यासाठी आयुष्य सहज नव्हतं. खान कुटुंबापासून बाहेर पडल्यावर त्यांना अनेक वैयक्तिक आणि आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं. सीमा सांगतात, 'घटस्फोटानंतर मी डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो. एकटी राहिल्यावर मला फायनान्स, मेडिकल इन्शुरन्स, घरातील बिले भरणं यासारख्या गोष्टी शून्यातून शिकाव्या लागल्या. मात्र आता मी माझ्या व्यवसायाकडे लक्ष देत आहे आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहून मुलांचा सांभाळ करत आहे.'

या वक्तव्यातून स्पष्ट होते की सीमा सजदेहने केवळ वैयक्तिक आयुष्यात नव्हे तर व्यावसायिक जीवनातही स्वतःला सशक्त बनवलं आहे.

जुनं प्रेम पुन्हा आयुष्यात

सोहेल खानशी विवाह करण्यापूर्वी सीमा सजदेह यांची एंगेजमेंट विक्रम आहुजा यांच्याशी झाली होती. परंतु त्या नात्याला त्यांनी सोहेलसाठी शेवट दिला. आता, अनेक वर्षांनंतर, घटस्फोटानंतर सीमा पुन्हा विक्रम आहुजा यांना डेट करत आहेत. जुनं प्रेम परत येऊन त्यांनी आपलं वैयक्तिक आयुष्य आनंदात साजरं केलं आहे. सीमा सजदेहने म्हटले, 'जुनं प्रेम पुन्हा आयुष्यात येणे हे खूपच सकारात्मक आहे. आता मी आनंदी आहे आणि माझ्या मुलांसोबतही सुखाने वेळ घालवत आहे.'

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

सीमा सजदेहच्या या खुलास्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अनेकांनी त्यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, तर काहीजण त्यांच्या वैयक्तिक संघर्षाबद्दल सहानुभूती दर्शवत आहेत. हा खुलासा फक्त घटस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर नाही, तर मानसिक आरोग्य आणि स्वतःसाठी योग्य निर्णय घेण्याच्या विषयावरही चर्चा निर्माण करत आहे.

सीमा सजदेहने आपल्या आयुष्यातील कठीण टप्प्यावरून गेलेले अनुभव, संघर्ष आणि निर्णय स्पष्ट केले आहेत. त्यांनी दाखवले आहे की, वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यातील निर्णय काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक घेणं किती महत्त्वाचं असतं. आता त्यांचा जीवनाचा फोकस स्वतःच्या व्यवसायावर आणि मुलांच्या सांभाळावर आहे, तर जुनं प्रेम पुन्हा परतल्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यही आनंदी झाले आहे.

