'अल्लू अर्जुनची प्रॉपर्टी...' म्हणणाऱ्याला अभिनेत्रीनं सुनावलं; प्रायव्हेट जेटमधील फोटोनं वेधलं लक्ष

Allu Arjun : दाक्षिणात्य कलाविश्वाची या न त्या कारणानं सतत चर्चा सुरू असते आणि विविधभाषी प्रेक्षकांनासुद्धा या चर्चांमध्ये बराच रस असतो. सध्या या चर्चांमध्ये लक्ष वेधलं आहे ते म्हणजे एका फोटोनं. हा फोटो कोणाचा आहे माहितीय?
Allu Arjun Photo : दाक्षिणात्य सिनेमातील सुपरस्टार (Thalapathy Vijay) थालापती विजय तिथं तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले असून, त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू असतानात दुसरीकडे आणखी एक नाव समोर आलं. चर्चांच्या या वर्तुळातील हे नाव म्हणजे आणखी एका सुपरस्टारचं, म्हणजेच अभिनेता अल्लू अर्जुनचं. मात्र या चर्चेचं कारण वेगळं आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक फोटो व्हायरल होतोय, वारंवार पाहिला जातोय, त्या फोटोचं कॅप्शनही वारंवार वाचलं जातंय. हा फोटो आहे अभिनेत्री सीरत कपूर आणि अल्लू अर्जुनचा.
फोटो, कमेंट आणि वाद...
अल्लू अर्जुनला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी म्हणून अभिनेत्री सीरत कपूरनं त्याच्यासोबतचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. ज्यामध्ये ती अभिनेत्यासोबत प्रायव्हेट जेटमध्ये दिसत आहे. फोटो पोस्ट करत त्याच्या कॅप्शनमध्ये सीरतनं लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा बनी, तू कायमच तुझं जहाज आणि नाती अगदी सहज आणि तितक्याच प्रावीण्यानं पुढं नेतोयस. अतिशय समंजस आणि सच्चा आहेस. तुला अमर्याद यशाच्या, उत्तम आरोग्याच्या आणि तुझ्याशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येक गोष्टीच्या भरभरून शुभेच्छा.'
सीरतनं शेअर केलेल्या एका फोटोमध्ये ती प्रायव्हेट जेटमध्ये अल्लू अर्जुनच्या शेजारी बसलेली दिसत आहे तर, आणखी दोन फोटोंमध्ये जेटसमोर उभं राहून त्या दोघांनी फोटो काढल्याचं पाहायला मिळत आहे. सीरतच्या या पोस्टमधील फोटोंवर अनेक चाहत्यांनी कमेंट केल्या. मात्र, एका कमेंटनं तिच्या संतापाच्या मर्यादा ओलांडल्या आणि युजरला खुद्द सीरतनंच उत्तर दिलं.
'अल्लू अर्जुनची प्रॉपर्टी' असं इन्स्टा युजरनं सीरतच्या फोटोवर कमेंट करत लिहिलं. सोबत एक इमोजीसुद्धा जोडला. मात्र, कमेंट करण्याची ही पद्धत सीरतला रुचली नाही आणि तिनं त्याच्या कमेंटवरच उत्तर देत फटकारलं. 'इमोजी जोडून हे वाक्य आदरार्थी वाटत नाहीये सर. एक महिला कधीच कोणाची संपत्ती/ प्रॉपर्टी नसते. ती तिची स्वत:ची असते, तिची स्वत:ची ओळख असते, स्वप्न आणि तिचा आवाजही असतो. आदरानं कौतुक करा, हक्क गाजवू नका. तुमचं भलं होवो....' असं उत्तर सीरतनं दिलं. तिच्या या कमेंटचीसुद्धा बरीच चर्चा झाली. मुख्य म्हणजे सीरतनं ही कमेंट करताच अनेक नेटकरीसुद्धा तिचं समर्थन करताना दिसले.
सीरतच्या इन्स्टा प्रोफाईलवर नेटकऱ्यांच्या फेऱ्या...
सीरत आणि अल्लू अर्जुनचा फोटो, त्यावरील कमेंटमुळं झालेला वाद पाहता अनेक नेटकऱ्यांनी तिच्या इन्सटा प्रोफाईलचा आढावा घेतला. तिथं ती आणि अल्लू अर्जुन चांगले मित्र असल्याचं पाहायला मिळालं. सीरतच्या मादक अदा असणाऱ्या फोटोंवरही नेटकऱ्यांची नजर खिळली.