  • मुस्लिमांपेक्षा हिंदू लग्नासाठी योग्य, ज्येष्ठ मुस्लीम अभिनेत्रीचा दावा; कारणही सांगितलं

'मुस्लिमांपेक्षा हिंदू लग्नासाठी योग्य', ज्येष्ठ मुस्लीम अभिनेत्रीचा दावा; कारणही सांगितलं

Mumtaaz : ज्येष्ठ अभिनेत्री मुमताज यांनी दिलेल्या मुलाखतीत आंतरधर्मीय विवाहावर मोकळेपणाने व्यक्त केली आपली मतं  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 14, 2026, 01:51 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील दिग्गज अभिनेत्री मुमताज यांनी 1974 मध्ये करिअरच्या शिखरावर असताना बिझनेसमन मयूर माधवानी यांच्याशी लग्न केलं आणि त्यानंतर त्यांनी अभिनयक्षेत्रापासून काही काळ दूर राहून आपले वैयक्तिक जीवन साधं आणि शांत ठेवण्याचं ठरवलं. त्यांच्या लग्नानंतर त्यांच्या कारकिर्दीला थांबा लागला, परंतु त्यानंतरही तेव्हापासून मुमताज भारतीय सिनेमामध्ये एक महत्त्वाची शख्सियत बनून राहिल्या. मुमताज यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत आंतरधर्मीय विवाह आणि हिंदू धर्मबद्दल आपले विचार मोकळेपणाने मांडले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सिनेसृष्टीत तसेच समाजामध्ये विविध प्रतिक्रिया उमठत आहेत.

मुस्लीम असून हिंदू धर्मातील श्रद्धेवर मुमताज यांचा खुलासा

मुलाखतीत मुमताज यांनी धार्मिक श्रद्धावर आपले विचार मोकळेपणाने मांडले. त्यांचा जन्म मुस्लिम कुटुंबात झाला असला तरी, त्यांनी हिंदू धर्मातील देवी-देवतांवर आपली श्रद्धा व्यक्त केली आहे. "माझ्या जन्मापासून मी मुस्लीम आहे, परंतु हिंदू देवी-देवतांबद्दल मला खूप श्रद्धा आहे," असे मुमताज म्हणाल्या. विशेषतः भगवान शंकर आणि श्री कृष्ण यांची त्यांना विशेष श्रद्धा आहे. "मला भगवान शंकर आणि श्री कृष्ण प्रिय आहेत. मुस्लीम असूनही माझी त्यांच्यावर फार श्रद्धा आहे. घराबाहेर जाताना गणपतीची मूर्ती दिसते आणि तिथे मी नेहमी पाया पडते," असे त्या म्हणाल्या.

मुमताज यांची ही श्रद्धा आणि विचार विशेषतः त्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाचे आहेत, जे धार्मिक विविधतेत आणि भिन्नतेत विश्वास ठेवतात. त्यांनी एकाच धर्माच्या आचारधर्माचे पालन न करताही, सर्व धर्मांचे आदराने पालन केले आहे आणि त्यावर आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.

आंतरधर्मीय विवाहावर मुमताज यांचे मत

मुलाखतीत मुमताज यांनी आंतरधर्मीय विवाहाच्या बाबतीत आपली भूमिका मांडली. 'मी आणि माझ्या बहिणीने हिंदू धर्मातच लग्न केलं आहे आणि आम्ही दोघंही आपापल्या संसारात खुश आहोत. मला दोन्ही धर्मांवर विश्वास आहे,' असे मुमताज म्हणाल्या. त्यांच्या या विधानावर नंतर बऱ्याच लोकांनी प्रतिक्रिया दिली, त्यात त्यांचा आदर्श आणि समज दाखवला गेला.

मुमताज यांनी धार्मिक विभाजन किंवा 'Hindu-Muslim Divide' बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'माझे पती माझी खूप काळजी घेतात. मला समजत नाही की लोक हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात विभाजन का करतात? मी कायम हेच सांगत आले आहे की, मी आणि माझ्या बहिणीने हिंदू पुरुषांशी लग्न केलं असून आम्ही दोघी खुश आहोत,' असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मुस्लीम समाजातील काही परंपरांवर टीका

मुलाखतीत मुमताज यांनाही मुस्लीम समाजातील काही परंपरांवर टीका केली आहे, विशेषतः बहुविवाह आणि एका विवाहाच्या बाबतीत असलेले अत्याचार. 'मुस्लीमांमध्ये अनेकदा पुरुष तीन किंवा चार वेळा लग्न करून आपल्या पत्नीला सोडून देतात. याने मुस्लीम हिंदूंपेक्षा चांगले कसे होतात?' असे मुमताज यांनी विचारले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "कोणत्याही पुरुषाने तीन किंवा चार वेळा लग्न करु नये. मी स्वत: मुस्लीम असून म्हणेन की हे चुकीचं आहे. एका पत्नीला ठेवून दुसरे लग्न करणं, मग तिसरे लग्न करणं, हे कसं योग्य आहे? हे पाप नाही का?" मुमताज यांच्या या शब्दांत एक सशक्त सामाजिक संदेश आहे, जो महिलांच्या अधिकारांवर आधारित आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एका नात्यात महिलांना अधिकार मिळाले पाहिजे आणि त्यांना इज्जत मिळालेली पाहिजे.

मुमताज म्हणाल्या, 'मला हिंदू बरे वाटतात कारण ते एकदाच लग्न करतात. कधी कधी दुसरे लग्न करतात, पण त्याचा अर्थ असा नाही की ते सहजपणे एकीला सोडून दुसरीकडे जातात.' यावरून स्पष्ट आहे की मुमताज यांना पारंपारिक विवाह मूल्यांवर विश्वास आहे, जिथे नात्यांमध्ये विश्वास, समर्पण आणि श्रद्धा असते.

समाजाला संदेश

मुमताज यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि धार्मिक विश्लेषकांनी त्यांचं समर्थन केलं आहे. त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे - विवाह म्हणजे एक पवित्र संबंध असावा, जो विश्वास, इज्जत आणि समर्पणावर आधारित असावा. त्याचप्रमाणे, आंतरधर्मीय विवाहाला त्यांनी बळकटी दिली आहे, कारण त्यांना विश्वास आहे की प्रेम आणि आदर हाच खरा धर्म असावा.

मुमताज यांच्या मुलाखतीतील शब्दांनी एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिला आहे. त्यांनी विविध धार्मिक विश्वासांवर, विवाहाच्या परंपरेवर आणि महिलांच्या अधिकारांवर स्पष्ट विचार मांडले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे आंतरधर्मीय विवाहावर आणि धर्मांतील सामंजस्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होऊ शकते. मुमताज यांच्या समजुतीमुळे एक नवा दृष्टिकोन समाजात निर्माण होईल, आणि त्याची महत्त्वाची भूमिका चित्रपटसृष्टीतही ठरू शकते.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

