स्मृती मानधनाच्या मित्रावर गंभीर आरोप; पलाश मुच्छल केसात कोर्टाचा मोठा निर्णय !

Marathi News
पलाश मुच्छल यांनी कोर्टात दावा दाखल करत स्मृती मानधनाच्या मित्रा विज्ञान माने यांच्याविरुद्ध कारवाई मागितली. त्यांचा आरोप होता की माध्यमांमध्ये आणि वृत्तपत्रांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक विधाने केली गेली आहेत. या प्रकरणात कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 14, 2026, 09:46 AM IST
बॉलिवूड आणि क्रिकेट जगतात चर्चेत आलेले स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) आणि गायक-संगीतकार पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ठरले होते, मात्र स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांनी स्मृतीनेच हे लग्न मोडल्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली.

विज्ञान मानेच्या आरोपांचा पाया

स्मृती मानधनाचा बालपणीचा मित्र आणि चित्रपट निर्माता विज्ञान माने यांनी पलाश मुच्छलवर अनेक गंभीर आरोप केले होते. यामध्ये आर्थिक फसवणूक झाल्याचा दावा, बदनामीकारक विधानांचे प्रसार, तसेच प्रतिष्ठा धोक्यात आणल्याचा आरोप होता. विज्ञान माने यांनी सांगितले की, पलाशने त्यांच्या पैसे परत केले नाहीत आणि मुलाखतींमध्ये त्यांनी खोटे आणि बदनामीकारक विधान केले आहे.

पलाश मुच्छलचा न्यायालयात दावा

पलाश मुच्छल यांनी आपल्या वकिलांद्वारे (सिद्धेश भोळे, अश्विनी पिंपळे आणि श्रेयस मिठारे) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दावा केला की विज्ञान माने यांनी माध्यमांमध्ये आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या मुलाखतींमुळे त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर हानी पोहोचली आहे. तसेच, त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी आणि कायमस्वरूपी मनाई आदेशासाठी अर्ज केला.

कोर्टात सादर केलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, विज्ञान माने हे व्यावसायिक व्यवसायिक असून, त्यांचा पलाश मुच्छलशी चित्रपट फायनान्सिंगचा व्यावसायिक वाद आहे. स्मृती-पलाशच्या लग्नाशी संबंधित घटना ही प्रथमदर्शनी प्रकरणाशी थेट संबंधित नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने विज्ञान माने याच्या मुलाखतींच्या प्रतींचा अभ्यास केला आणि म्हटले की, “वादी (मुच्छल) आणि प्रतिवादी क्रमांक 1 (माने) यांच्यात व्यावसायिक वाद आहे. लग्नाशी संबंधित घटना प्राथमिक दृष्ट्या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत.”

खंडपीठाने विज्ञान माने याला फटकारताना निर्देश दिले की, आधी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पलाश मुच्छल आणि त्यांच्या आईविरुद्ध बदनामीकारक विधान करणे बंद करावे. तसेच, भविष्यात असे कोणतेही विधान करणे प्रतिबंधित केले आहे.

पलाश मुच्छलची प्रतिक्रिया

याबाबत पलाश मुच्छल यांनी इंस्टाग्रामवर अधिकृत विधान दिले. त्यांनी सांगितले, 'माझे वकील श्रेयस मिठारे यांनी सांगली येथील विज्ञान माने यांना मानहानीबाबत 10 कोटी रुपयांची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्याने माझी प्रतिष्ठा जाणूनबुजून खराब करण्यासाठी खोटे, हास्यास्पद आणि अत्यंत बदनामीकारक आरोप केले आहेत.'

पलाश मुच्छल यांनी या निर्णयामुळे न्यायालयाने त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा सुरक्षित केली असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाचा आदेश विज्ञान माने याला भविष्यात पलाश मुच्छलविरुद्ध बदनामीकारक विधान करण्यापासून रोखतो, ज्यामुळे प्रकरणाची अधिक गंभीरता टळली आहे.

या आदेशामुळे पलाश मुच्छल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश व्यावसायिक वाद आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता विज्ञान मानेकडून भविष्यात कोणतीही बदनामी होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

