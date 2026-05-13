/पत्नीला 6 वेळा कॅन्सर, संपूर्ण चेहराच बदलला; The Family Man अभिनेत्याने सांगितला संघर्ष...

शारिब हाश्मीने पत्नी नसरीनच्या कॅन्सरसोबतच्या संघर्षाची कहाणी सांगितली आहे. ढसाढसा रडत त्याने पत्नीला झालेला ओरल कॅन्सर आणि 6 वेळा त्याच्याशी सर्जरीमधून दिलेली झुंज सांगितली आहे. मात्र अद्यापही तिने पूर्णपणे कॅन्सरवर मात केलेली नाही.
'द फॅमिली मॅन' मधील आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मन जिंकणारा अभिनेता शारिब हाश्मी, यावेळी एखाद्या चित्रपट किंवा वेब सीरिजमुळे नव्हे, तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. या अभिनेत्याने नुकताच एका पॉडकास्ट मुलाखतीत आपल्या पत्नीचा नसरीनचा कर्करोगाशी सुरु असलेला संघर्ष उघडपणे सांगितला आहे. यावेळी अभिनेता इतका भावुक झाला की, त्याला बोलणंही शक्य होत नव्हतं. पत्नीलाच त्याने आपल्या संघर्षाचीच कहाणी सांगायला सांगितलं.
पुढे भावुक होत शारिबने खुलासा केला की, नसरीन गेल्या आठ वर्षांपासून तोंडाच्या कर्करोगाशी झुंज देत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे इतके वर्ष संघर्ष करुनही हा कॅन्सर इतका आक्रमक आहे की, तो पुन्हा पुन्हा होत आहे. आता हा आजार सहाव्यांदा परत आला आहे. इतके दुःख आणि वेदना सहन करूनही नसरीनने कधीही हार मानली नाही. शारिब म्हणतात की, त्यांच्या पत्नीचे धैर्य संपूर्ण कुटुंबाची ताकद बनले आहे.
शारिब हाश्मीने सांगितले की, 2018 मध्ये नसरीनला पहिल्यांदा तोंडाच्या कर्करोगाचे निदान झाले. त्यानंतर आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले. The Family Man च्या प्रीमियर शोसाठी जात असताना पत्नी नसरीन मुलीला शाळेत आणायला गेली आणि तिने तिथून रिपोर्ट घेतला. यानंतर ती शारिबसोबत त्या प्रीमियर शोला जाणार होती. मात्र तिने तिथे न जाता शारिबलाही विचारलं की, तुझं जाणं गरजेचं आहे का? तेव्हा शारीब हो बोलून पुढे निघून गेला. मात्र काही अंतरावर गेल्यावर त्याला आठवलं की, नसरीनचा आज रिपोर्ट येणार होता. तो तात्काळ घरी परतला तेव्हा त्याला तिच्या कॅन्सरच्या रिपोर्टबद्दल माहिती मिळाली.
तात्काळ रुग्णालयात दाखल होणे, उपचार, शस्त्रक्रिया आणि सततच्या तणावामुळे कुटुंबाने एक कठीण काळ अनुभवला. अभिनेत्याने सांगितले की, नसरीनवर आतापर्यंत पाच शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत आणि हा आजार वारंवार परत आला आहे. यंदा कर्करोग पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक असल्याचे सांगितले जात आहे, पण कुटुंबाने अजूनही आशा सोडलेली नाही.
पॉडकास्टमध्ये नसरीन सांगते की, आतापर्यंत 6 वेळा ऑपरेशन झाले आहेत. शारीब कितीही व्यस्त शेड्युल असले तरीही ऑपरेशनच्या या कठीण काळात अगदी ऍडमिटच्या पहिल्या दिवसांपासून ते अगदी घरी आणेपर्यंत तिच्यासोबत खंबीरपणे उभा असतो. अगदी त्याला कितीही घरी जाऊन आराम कर सांगितलं तरीही तो तासन् तास नसरीनसोबत तिथे असतो.