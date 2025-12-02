English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shahrukh Khan:सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे आणि प्रत्येकजण तो मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहे. जो फोटो आहे अभिनेता शाहरुख खानची मार्कशीट.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 2, 2025, 09:24 PM IST
बॉलिवूडच्या किंग शाहरुख खानची 12 वीची मार्कशीट का होतेय व्हायरल? मार्क्स बघून युझर्स म्हणतात...

बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानची बारावीची मार्कशीट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि इंटरनेट युझर आता शाहरुख खानपेक्षा त्याच्या मार्कशीटबद्दल जास्त चर्चा करत आहेत. ही मार्कशीट दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजची आहे, ज्यामध्ये शाहरुख खानचे बारावीचे मार्क स्पष्टपणे दिसत आहेत. सध्या सोशल मीडियावर हा चर्चेचा विषय ठरला. 

शाहरुख खानची बारावीची मार्कशीट व्हायरल 

सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे आणि प्रत्येकजण तो मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहे. आपण शाहरुख खानच्या इंटरमिजिएटच्या मार्कशीटबद्दल बोलत आहोत. त्याचे चाहते शाहरुख खानच्या आवडी-निवडी, जीवनशैली आणि इतर अनेक गोष्टींवर लक्ष ठेवून असताना, यावेळी त्याचे चाहते शाहरुख खानच्या इंटरमिजिएटच्या मार्कशीटबद्दल खूप उत्सुक आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याचे बारावीचे गुण आता इंटरनेट वापरकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहेत. शाहरुखला त्याच्या प्रतिभेवरून ठरवायचे की शैक्षणिकदृष्ट्या यावर चर्चा विभागली गेली आहे. शाहरुख जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता.

कोणत्या विषयात गुण?

शाहरुख खानने गणितात 100 पैकी 75 गुण मिळवले, तर भौतिकशास्त्रात 100 पैकी 78 गुण मिळवले. इंग्रजीमध्ये, शाहरुख खानने 100 पैकी 58 गुण मिळवले, जसे व्हायरल मार्कशीटमध्ये दाखवले आहे. शाहरुख खानबद्दलची इतर माहिती देखील मार्कशीटमध्ये दिसते, ज्यामध्ये त्याच्या वडिलांचे नाव, त्याची जन्मतारीख आणि महाविद्यालयाचे नाव समाविष्ट आहे. मात्र झी 24 तासची या मार्कशीटची पुष्टी करत नाही.

मार्कशीटबाबत वाद 

सोशल मीडियावर मार्कशीट व्हायरल होताच चर्चा सुरू झाल्या, इंटरनेट वापरकर्त्यांनी त्यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया दिल्या. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "शाहरुख खान केवळ अभिनयातच नाही तर अभ्यासातही उत्कृष्ट आहे." दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने लिहिले, "इतके अस्खलित इंग्रजी बोलणारा किंग खान इंग्रजीत मागे पडला." दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, "गुण महत्त्वाचे नाहीत; तुमची प्रतिभा महत्त्वाची आहे."

