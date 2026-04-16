किंग खानची शानचं वेगळी! शाहरुख खानच्या Ex-सुरक्षा रक्षकाचीही लाइफस्टाइल आहे आलिशान

Shah Rukh Khan Ex Security Chief: खाजगी जेट, 8 पासपोर्ट, पंचतारांकित हॉटेल्स शाहरुख खानच्या Ex-सुरक्षा रक्षकाची लाइफस्टाइल फारच आलिशान होती. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 16, 2026, 03:11 PM IST
SRK ex bodyguard life luxury lifestyle: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) याच्यासोबत वर्षानुवर्षे सावलीसारखा एक व्यक्ती उभा राहिला. ही व्यक्ती आहे त्यांचा माजी सुरक्षा रक्षक यासीन खान.  यासीन खान याने अलीकडेच आपल्या अनुभवांबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितलं. त्याने अनेक गोष्टींबद्दल खुलासा केला. त्यातून एक वेगळीच जगण्याची कहाणी समोर आली. यासीनसाठी ही नोकरी फक्त सुरक्षा देण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती आयुष्य बदलून टाकणारी एक प्रकारची सफर होती. एकेकाळी ज्याने विमान जवळूनही पाहिलं नव्हतं, तोच पुढे किंग खानसोबत जगभर फिरू लागला. प्रायव्हेट जेटने प्रवास, महागड्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मुक्काम आणि सततच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांमुळे त्याचे पासपोर्ट स्टॅम्पने भरून गेले. अगदी आठ पासपोर्टपर्यंत ही संख्या पोहोचली होती. त्याचा हा प्रवास खरच कौतुकास्पद आहे. 

कशी जीवनशैली पूर्णपणे बदलली? 

यासीन पुढे सांगतो की, शाहरुखसोबत राहिल्यानंतर त्याची जीवनशैली पूर्णपणे बदलली. त्याने पाहिलेलं ऐश्वर्य हे त्याच्या कल्पनेपलीकडचं होतं. पण या चकाकीच्या मागे त्याने शाहरुखचा एक वेगळाच चेहरा पाहिला तो म्हणजे एक जबाबदार आणि कुटुंबवत्सल असा पिता.

शाहरुख खानबद्दल काय म्हणाला?

कामाच्या प्रचंड व्यापातही शाहरुख आपल्या मुलांसाठी वेळ काढतात. आर्यन, सुहाना आणि अबराम यांच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षणी ते त्याच्यासोबत जिथे हवं तिथे उपस्थित असतात. ते अनेकदा शाळेत सोडणं असो किंवा त्यांच्या खेळांच्या स्पर्धेसाठी जाण असो ते आवर्जून करतात. इतकंच नाही, परदेशात शूटिंगदरम्यानही ते स्वतः अभ्यास करून मुलांना ऑनलाईन परीक्षेची तयारी करून देतात. 

सांगितली खास आठवण 

यासीनच्या आठवणीतला आणखी एक खास पैलू म्हणजे शाहरुखचा कौटुंबिक वेळ. दरवर्षी तो कुटुंबासोबत लंडनमध्ये सुट्टी घालवत असे, जिथे तो अगदी सामान्य माणसासारखा मित्रांसोबत फुटबॉल खेळताना दिसायचा. विशेष म्हणजे, यासीनने कधीही त्याला कुटुंबासाठी “मी थकलो आहे” असं म्हणताना ऐकलं नाही.

आर्यन खानबद्दल बोलला यासीन

शाहरुखचा मुलगा आर्यन खानबद्दलही तो बोलला. त्याच्याबद्दल  बोलताना यासीन सांगतो की तो लहानपणापासूनच नम्र आणि सुसंस्कृत आहे. मोठ्यांचा आदर करणं आणि जमिनीवर पाय ठेवून वागणं याचे संस्कार त्याला वडिलांकडूनच मिळाले आहेत. 

नोकरी का सोडली? 

2011 मध्ये यासीनने वैयक्तिक कारणांमुळे ही नोकरी सोडली, पण त्यांच्या नात्यात कधीच दुरावा आला नाही. शाहरुखने त्याच्या निर्णयाचा आदर केला आणि नेहमीच साथ देण्याची तयारी दर्शवली. पुढे २०१५ मध्ये यासीनने स्वतःची ‘YK PROSEC’ नावाची सुरक्षा कंपनी सुरू केली. आज ही कंपनी मोठमोठ्या सेलिब्रिटींच्या कार्यक्रमांपासून प्रतिष्ठित कुटुंबांच्या समारंभांपर्यंत सुरक्षा पुरवते आणि यासीनची कहाणी एका साध्या सुरुवातीपासून यशस्वी उद्योजकापर्यंत पोहोचलेली दिसते.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

