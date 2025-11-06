English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शाहरुखने बॉलिवूडमध्ये कधीच स्ट्रगल केला नाही, तो तर..; किंग खानच्या जवळच्या मित्राचा धक्कादायक खुलासा

Viveck Vaswani on Shah Rukh Khan: विवेक वासवानी यांनी अलीकडेच शाहरुख खानसंदर्भात एक वक्तव्य केले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 6, 2025, 05:46 PM IST
Shah Rukh Khan Friend Makes Shocking Claim Says He Never Struggled In Bollywood

Viveck Vaswani on Shah Rukh Khan: बॉलिवूडचा बादशहा शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट किंगसाठी चर्चेत आहे. शाहरुखच्या वाढदिवसानिमित्त त्याचा किंग चित्रपटातील लूक समोर आला होता. त्याच्या चाहत्यांना किंग खानचा हा लूक फारच आवडला. या दरम्यानच शाहरुखचा जवळचा मित्र विवेक वासवानी यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. एका मुलाखतीत तो शाहरुख खानबाबतीतल अनेक प्रश्नांवर उत्तर देत आहे. त्याच्या या खुलाशावर बी-टाउनमध्ये एकच खळबळ माजली आहे.

शाहरुख खानचा मित्र विवेक वासवानी यांची एक मुलाखत समोर आली आहे. रेडिओ नशाला दिलेल्या मुलाखतीत विवेक यांनी म्हटलं आहे की, बॉलिवूडला वाईट ठरवण्याची आयडिया कुठून आली हे समजत नाही. जेव्हा शाहरुख खान इंड्रस्टीत आला तेव्हा अजीज मिर्झा, मी, सईद मिर्जा यांनी त्यांला खूप प्रेम, आदर दिला. मग बॉलिवूड हे एक गटार आहे आणि सगळे जण वाईट आहे, हे कोणी ठरवले. तो आउटसाइडर असूनही त्याला किड ग्लव्सची ट्रिटमेंट दिली गेली, असं विवेक वासवानी यांनी म्हटलं आहे.

विवेक वासवानी पुढे म्हणाले की, 'शाहरुखची सुरुवात आजच्या आउटसाइडरसारखी कधीच कठीण नव्हती. 'त्याला रस्त्यावर एकदाही संघर्ष करावा लागला नाही. तो कफ परेडमध्ये राहत होता. लग्नानंतर, जेव्हा तो माझ्या घरी राहू शकत नव्हता, तेव्हा अझीझने त्याला वांद्रे येथे एक घर दिले. हारूनने त्याला भावासारखे वागवले. राहिलाने त्याला भावासारखे वागवले. मी त्याला भावासारखे वागवले.'

शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान याची अलिकडेच बॅड्स ऑफ बॉलिवूड ही सिरीज प्रदर्शित झाली आहे. या सिरीजमध्ये बॉलिवूडमधील अनेक गोष्टी दाखवल्या आहेत. बॅड्स ऑफ बॉलिवूडमध्ये दाखवण्यात आलेल्या काही चित्रीकरणावरुन विवेक वासवानी हे नाराज आहेत. त्यामुळं त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या शाहरुख खानवर निशाणा साधला आहे.

शाहरुख खान त्याच्या आगामी 'किंग' चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट 2026 मध्ये प्रदर्षित होणार आहे. शाहरुख खानसोबत, सुहाना खान, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर आणि जॅकी श्रॉफ हे देखील या चित्रपटात काम करणार आहेत.

FAQ

विवेक वासवानी सध्या चर्चेत का आहेत?

शाहरुख खानचा जवळचा मित्र असलेल्या विवेक वासवानी यांची एक मुलाखत व्हायरल झाली आहे, ज्यात त्यांनी शाहरुखच्या बॉलिवूडमधील सुरुवातीबद्दल आणि 'आउटसाइडर' (Outside) असल्याच्या संघर्षाबद्दल काही महत्त्वपूर्ण विधाने केली आहेत.

2. विवेक वासवानी कोणत्या गोष्टीवर नाराज आहेत?

बॉलिवूडला 'वाईट ठरवण्याची' किंवा ते 'गटार' आहे, अशा पद्धतीने दाखवण्याची कल्पना कुठून आली, यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

3.शाहरुख खानला बॉलिवूडमध्ये कसे वागवले गेले, असे विवेक वासवानी म्हणाले?

विवेक वासवानी यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा शाहरुख इंडस्ट्रीत आला, तेव्हा त्याला अजीज मिर्झा, स्वतः विवेक वासवानी आणि सईद मिर्झा यांच्याकडून खूप प्रेम, आदर आणि 'किड ग्लव्सची ट्रिटमेंट' मिळाली.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

