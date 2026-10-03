/शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा ददलानींची कोट्यवधींची गुंतवणूक; 38 कोटींना घेतले तीन अपार्टमेंट्स, किती आहे पगार आणि नेटवर्थ?

बॉलिवूडचा ‘किंग खान’ शाहरुख खान यांची मॅनेजर पूजा ददलानी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी कारण आहे त्यांची कोट्यवधींची रिअल इस्टेट गुंतवणूक. रिपोर्ट्सनुसार, पूजा यांनी मुंबईत तब्बल 38 कोटी रुपयांना तीन आलिशान अपार्टमेंट्स खरेदी केले आहेत. शाहरुख खान हे बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. तीन दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले असून मोठी संपत्तीही कमावली आहे. शाहरुख यांच्या जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीबाबत अनेक रिपोर्ट्समध्ये दावे केले जातात.
मात्र, त्यांच्या मॅनेजर पूजा ददलानी यांची आर्थिक स्थितीही काही कमी नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या शाहरुख खान यांच्यासोबत काम करत आहेत. आता मुंबईत केलेल्या मोठ्या प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंटमुळे त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
मुंबईसारख्या महागड्या शहरात प्रॉपर्टी खरेदी करणे ही मोठी गुंतवणूक मानली जाते. अशातच पूजा ददलानी यांनी एकाच वेळी तीन अपार्टमेंट्स खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या तिन्ही मालमत्तांसाठी त्यांनी मिळून तब्बल 38 कोटी रुपये मोजल्याचे रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे. पूजा ददलानी या केवळ शाहरुख खान यांच्या मॅनेजर नसून त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजातील महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी एक मानल्या जातात. शाहरुख यांच्यासोबत त्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत.
पूजा ददलानी यांच्या कमाईबाबत अधिकृत आकडे सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाहीत. मात्र, विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्ये त्यांच्या पगाराबाबत वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. काही रिपोर्ट्सनुसार, पूजा यांना दरमहा सुमारे 70 लाख रुपये मिळतात. शाहरुख खान यांचे वैयक्तिक आर्थिक व्यवहार, त्यांच्या कंपनीशी संबंधित कामकाज तसेच रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांसारख्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमध्येही त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. काही माध्यमांमध्ये त्यांच्या वार्षिक कमाईचा आकडा 9 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हे आकडे अधिकृतरीत्या जाहीर झालेले नसल्याने त्याकडे रिपोर्ट्समधील अंदाज म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.
पूजा ददलानी यांच्या एकूण संपत्तीबाबतही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांची नेटवर्थ सुमारे 50 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. मुंबईतील त्यांचा आलिशान बंगला देखील अनेकदा चर्चेत राहिला आहे. विशेष म्हणजे, हा घराचा इंटिरियर शाहरुख खान यांच्या पत्नी आणि प्रसिद्ध इंटिरियर डिझायनर गौरी खान यांनी केल्याचे सांगितले जाते.
पूजा ददलानी जवळपास 2012 पासून शाहरुख खान आणि त्यांच्या व्यावसायिक संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत दोघांमध्ये केवळ व्यावसायिक नातं राहिलेलं नसून त्यांच्या कुटुंबांमध्येही जवळीक निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शाहरुख खान यांच्यासोबतच्या दीर्घ सहकार्यामुळे पूजा या त्यांच्या विश्वासू व्यक्तींपैकी एक म्हणून ओळखल्या जातात. विशेष म्हणजे, शाहरुख खान यांच्यासोबत काम करण्यापूर्वी पूजा ददलानी यांनी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण यांच्यासोबतही मॅनेजर म्हणून काम केल्याचे रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईतील 38 कोटींच्या या तीन अपार्टमेंट्सच्या खरेदीमुळे पूजा ददलानी यांच्या संपत्तीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.