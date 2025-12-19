English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाहरुख खानच्या ‘किंग’मधील रोमँटिक गाणं लीक, व्हायरल व्हिडीओने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या 'किंग' चित्रपटातील रोमँटिक गाण्यामधील दीपिका पादुकोण आणि शाहरुखचा लिपलॉक सीन व्हायरल.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 10:30 PM IST
शाहरुख खानच्या ‘किंग’मधील रोमँटिक गाणं लीक, व्हायरल व्हिडीओने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानचा आगामी चित्रपट ‘किंग’ हा 2026 मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या अ‍ॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटाबाबत सोशल मीडियावर प्रचंड उत्सुकता असून, चाहत्यांमध्ये मोठी क्रेझ पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शाहरुख खान मोठ्या पडद्यावर दिसलेला नसल्यामुळे चाहते आता अधिक वाट पाहण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

Add Zee News as a Preferred Source

अशातच नुकताच शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोणचे एक रोमँटिक गाणे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि यामुळे एकच खळबळ उडाली. अनेकांना वाटलं की हे ‘किंग’ चित्रपटातील लीक झालेला रोमँटिक ट्रॅक आहे.

दीपिकाचं सौंदर्य ठरलं आकर्षण

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये शाहरुख खान सॉल्ट अँड पेपर लूकमध्ये अतिशय सुंदर दिसत आहे. तर दीपिका पादुकोण कधी हिरव्या रंगाच्या साडीत तर कधी लाल रंगाच्या ड्रेसमध्ये अत्यंत सुंदर आणि ग्लॅमरस दिसत आहे. दोघांमधील रोमँटिक केमिस्ट्री चाहत्यांना भारावून टाकणारी आहे.

व्हिडीओच्या शेवटी शाहरुख आणि दीपिका एकमेकांना किस करताना दिसत आहेत. पार्श्वसंगीतामध्ये 'मैं तो बहक गया, मैं तो बहक गया, तेरे इश्क में जानम बहक गया…' हे गाण्याचे बोल ऐकू येत आहेत. त्यामुळे हा ‘किंग’ चित्रपटातील लीक झालेला गाण्याचा सीन असल्याचा अनेकांनी अंदाज बांधला.

मात्र, या व्हायरल व्हिडीओमागील सत्य काहीसं वेगळंच आहे. टाइम्स नाऊच्या रिपोर्टनुसार, सोशल मीडियावर फिरणारा हा व्हिडीओ ‘किंग’ चित्रपटाचा अधिकृत किंवा लीक झालेला गाण्याचा क्लिप नाही. हा व्हिडीओ एका चाहत्याने AI च्या मदतीने तयार केलेला फॅन-मेड एडिट आहे.

हा एडिट इतका रिअॅलिस्टिक आहे की अनेक जण त्याला खरा समजू लागले. मात्र, त्यातील ओव्हर-द-टॉप स्टाईल आणि काही व्हिज्युअल डिटेल्समुळे हा व्हिडीओ बनावट असल्याचं स्पष्ट होतं.

सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया

व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर युजर्सनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिलं, 'तुमच्या प्रोफाइलवर SRKचा फोटो आहे, म्हणजे तुम्ही फॅन आहात. पण AIने बनवलेला फेक व्हिडीओ पोस्ट करून तो खरा असल्याचं सांगणं चुकीचं आहे. AI आणि खरं यात फरक ओळखता येत नसेल तर डोळ्यांची तपासणी करून घ्या' असं म्हटलं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Shah Rukh Khandeepika padukonekingSRK Deepika songKing leaked song

इतर बातम्या

पालिका निवडणुकीत ठाकरेंच्या तोफा एकत्र धडाडणार, प्रचाराचा न...

महाराष्ट्र बातम्या