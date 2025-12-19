शाहरुख खानच्या ‘किंग’मधील रोमँटिक गाणं लीक, व्हायरल व्हिडीओने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानचा आगामी चित्रपट ‘किंग’ हा 2026 मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटाबाबत सोशल मीडियावर प्रचंड उत्सुकता असून, चाहत्यांमध्ये मोठी क्रेझ पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शाहरुख खान मोठ्या पडद्यावर दिसलेला नसल्यामुळे चाहते आता अधिक वाट पाहण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.
अशातच नुकताच शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोणचे एक रोमँटिक गाणे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि यामुळे एकच खळबळ उडाली. अनेकांना वाटलं की हे ‘किंग’ चित्रपटातील लीक झालेला रोमँटिक ट्रॅक आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये शाहरुख खान सॉल्ट अँड पेपर लूकमध्ये अतिशय सुंदर दिसत आहे. तर दीपिका पादुकोण कधी हिरव्या रंगाच्या साडीत तर कधी लाल रंगाच्या ड्रेसमध्ये अत्यंत सुंदर आणि ग्लॅमरस दिसत आहे. दोघांमधील रोमँटिक केमिस्ट्री चाहत्यांना भारावून टाकणारी आहे.
व्हिडीओच्या शेवटी शाहरुख आणि दीपिका एकमेकांना किस करताना दिसत आहेत. पार्श्वसंगीतामध्ये 'मैं तो बहक गया, मैं तो बहक गया, तेरे इश्क में जानम बहक गया…' हे गाण्याचे बोल ऐकू येत आहेत. त्यामुळे हा ‘किंग’ चित्रपटातील लीक झालेला गाण्याचा सीन असल्याचा अनेकांनी अंदाज बांधला.
मात्र, या व्हायरल व्हिडीओमागील सत्य काहीसं वेगळंच आहे. टाइम्स नाऊच्या रिपोर्टनुसार, सोशल मीडियावर फिरणारा हा व्हिडीओ ‘किंग’ चित्रपटाचा अधिकृत किंवा लीक झालेला गाण्याचा क्लिप नाही. हा व्हिडीओ एका चाहत्याने AI च्या मदतीने तयार केलेला फॅन-मेड एडिट आहे.
हा एडिट इतका रिअॅलिस्टिक आहे की अनेक जण त्याला खरा समजू लागले. मात्र, त्यातील ओव्हर-द-टॉप स्टाईल आणि काही व्हिज्युअल डिटेल्समुळे हा व्हिडीओ बनावट असल्याचं स्पष्ट होतं.
KING SONG LEAKED
Who tf made this pic.twitter.com/6piFMvgSj7
— Sameer (@sameerahmadx) December 18, 2025
व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर युजर्सनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिलं, 'तुमच्या प्रोफाइलवर SRKचा फोटो आहे, म्हणजे तुम्ही फॅन आहात. पण AIने बनवलेला फेक व्हिडीओ पोस्ट करून तो खरा असल्याचं सांगणं चुकीचं आहे. AI आणि खरं यात फरक ओळखता येत नसेल तर डोळ्यांची तपासणी करून घ्या' असं म्हटलं आहे.