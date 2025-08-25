बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला गेली, शाहरुख खानला मिळणार 2,800 sq ft चा 4BHK फ्लॅट; मन्नतच्या समोर जन्नत!

Shah Rukh Khan Property: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान याचा मुंबईतील मन्नत बंगला राजमहलापेक्षा कमी नाही. शाहरुख त्याच्या कुटुंबासह 200 कोटींच्या मन्नत बंगल्यामध्ये राहतो. अशातच आता शाहरुखला मिळणार 2,800 sq ft चा 4BHK फ्लॅट मिळमार आहे. मन्नत जवळच्या इमरतीत शाहरुखने 30 वर्षांपूर्वी घर खरेदी केले होते. ही बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट गेली आहे. शाहरुखला एक अलिशान फ्लॅट मिळणार आहे.
मन्नत बंगल्याचे रिनोव्हेशन सुरु आहे. शाहरुख सध्या त्याच्या कुटुंबासह भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये राहत आहे. श्री लोटस डेव्हलपर्सकडून श्री अमृत सोसायटीमध्ये एक मोठा नूतनीकरण प्रकल्प सुरू होणार आहे. श्री अमृत सोसायटीमध्ये शाहरुखने त्याच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला घर खरेदी केले होते. या बिल्डिंगच्या नुतनीकरण प्रकल्पांतर्गत, शाहरुखला एक भव्य 4 बीएचके फ्लॅट मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
30 वर्षांपूर्वी शाहरुख खानने आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली तेव्हा त्याने मुंबईतील वांद्रे येथील कार्टर रोडवरील श्री अमृत सोसायटीमध्ये एक मालमत्ता खरेदी केली. आता काही वर्षांनंतर, श्री लोटस डेव्हलपर्स आणि रिअॅल्टी लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे या मालमत्तेवर एक प्रकल्प आखला आहे, ज्याची किंमत 1500 ते 2000 कोटींच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे. शाहरुख खानकडे आधीच समुद्रासमोरील एक अपार्टमेंट आहे जे श्री अमृत सोसायटीमध्ये आहे. आता या सोसायटीच्या नूतनीकरणाअंतर्गत, शाहरुख खानला एक भव्य 4 बीएचके अपार्टमेंट दिले जाईल जे त्याच्या सध्याच्या अपार्टमेंटपेक्षा 155 टक्के जास्त असेल. हा प्रकल्प 2027 च्या मध्यापर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
शाहरुख खानच्या या सोसायटीचे काम पूर्ण होताच तो त्याचा मित्र आणि बॉलिवूड सलमान खानचा शेजारीही होईल. कारण वृत्तानुसार, त्याचा हा फ्लॅट सलमान खानच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच, त्याचा हा फ्लॅट त्याच्या बंगल्या मन्नतपासून 3 किलोमीटर अंतरावर आहे. सध्या शाहरुख खान त्याच्या कुटुंबासह पाली हिलमधील पूजा कासा येथील एका आलिशान डुप्लेक्समध्ये राहत आहे. शाहरुख सध्या मुलगी सुहाना खानसोबत 'किंग' हा चित्रपट करत आहे. 2026 मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो. त्याच वेळी, तो त्याचा मुलगा आर्यन खानच्या आगामी वेब सीरिज 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या प्रमोशनमध्येही व्यस्त आहे.
