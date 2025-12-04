English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मुझे भी बैन करवाओगी तूम', लग्नसमारंभात शाहरुखचा विनोदी अंदाज, 'जुबां केसरी' बोलण्यास दिला नकार

शाहरुख खानचा एका लग्नातील व्हिडीओ सध्या खूपच चर्चेत आला आहे. ज्यामध्ये त्याने 'बोलो जुबां केसरी' बोलण्यास नकार दिला.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 05:26 PM IST
Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच सुपरस्टार शाहरुख खान नुकताच दिल्लीतील एका हाय-प्रोफाइल लग्नसोहळ्यामध्ये उपस्थित राहिला होता. या भव्य लग्नसोहळ्यात त्याने स्टेजवर अप्रतिम परफॉर्मन्स दिला. त्याच्या डान्सचे आणि चाहत्यांशी केलेल्या मजेशीर संवादांचे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

या कार्यक्रमादरम्यान एका मुलीने शाहरुख खान ‘बोलो जुबां केसरी’ ही टॅगलाइन बोलण्याची विनंती केली. त्यावर शाहरुखने चतुराई आणि विनोदाने उत्तर देत ही विनंती हसत-हसत नाकारली. तो म्हणाला की, 'मुझे भी बैन करवाओगी क्या? एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते. गुटखा वाले भी नहीं… हर बार जब करता हूं तो पैसे लेता हूं. डार्लिंग पापा को कह देना तुम.'

'तुम मेरी फैन हो या विमल की'

त्याने पुढे मजेत सांगितले की, 'मैं यहां थोड़ी ना जुबां केसरी करूंगा. ये सब चीजें बैन हो चुकी हैं. खराब हो जाएंगी. गलत बातें मत करो. मेरी फैन हो या विमल की फैन हो तुम?'

शाहरुख खानचा हा मजेशीर संवाद ऐकून उपस्थित लोक हसायला लागले. सध्या या सोहळ्यातील शाहरुखचा धमाल परफॉर्मन्स सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. या विवाह सोहळ्यामध्ये शाहरुख खानने आपल्या सुपरहिट गाण्यांवर जबरदस्त डान्स केला आहे. त्याचा हा धडाकेबाज डान्स पाहून सोहळ्यातील पाहुणे मंत्रमुग्ध झाले. याच कार्यक्रमातील व्हिडिओज सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून चाहत्यांनी पुन्हा एकदा ‘किंग खान’चे कौतुक केले आहे.

शाहरुख खानचे आगामी प्रोजेक्ट्स

शाहरुख खान लवकरच त्याच्या बहुचर्चित अ‍ॅक्शन चित्रपट ‘किंग' मध्ये दिसणार आहे. चित्रपटाचा फर्स्ट लुक काही दिवसांपूर्वीच प्रदर्शित झाला असून त्यावर प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित करत आहेत आणि तो 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

या भव्य चित्रपटामध्ये शाहरुख खानसह त्याची मुलगी सुहाना खान, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन, जॅकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, राणी मुखर्जी, जयदीप अहलावत आणि अभय वर्मा यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत.

‘पठाण’ आणि ‘जवान’ या दोन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केली होती. विशेष म्हणजे ‘जवान’ साठी शाहरुख खानला त्याच्या करिअरमधील पहिला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे. त्यामुळे त्याच्या पुढील अ‍ॅक्शन प्रोजेक्ट ‘किंग’बद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

FAQ

1. शाहरुख खान कोणत्या कार्यक्रमात दिसला?

शाहरुख खान नुकताच दिल्लीतील एका हाय-प्रोफाइल लग्नसोहळ्यात उपस्थित राहिला होता, जिथे त्याने स्टेजवर परफॉर्मन्सही दिला.

2. या कार्यक्रमातील त्याचे व्हिडिओ कशामुळे व्हायरल झाले?

त्याच्या दमदार डान्स परफॉर्मन्सचे आणि चाहत्यांशी केलेल्या मजेशीर संवादांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले.

3. शाहरुख खानचा पुढील चित्रपट कोणता आहे?

त्याचा पुढील बहुचर्चित अ‍ॅक्शनपट ‘किंग’ आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

