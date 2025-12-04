'मुझे भी बैन करवाओगी तूम', लग्नसमारंभात शाहरुखचा विनोदी अंदाज, 'जुबां केसरी' बोलण्यास दिला नकार

Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच सुपरस्टार शाहरुख खान नुकताच दिल्लीतील एका हाय-प्रोफाइल लग्नसोहळ्यामध्ये उपस्थित राहिला होता. या भव्य लग्नसोहळ्यात त्याने स्टेजवर अप्रतिम परफॉर्मन्स दिला. त्याच्या डान्सचे आणि चाहत्यांशी केलेल्या मजेशीर संवादांचे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान एका मुलीने शाहरुख खान ‘बोलो जुबां केसरी’ ही टॅगलाइन बोलण्याची विनंती केली. त्यावर शाहरुखने चतुराई आणि विनोदाने उत्तर देत ही विनंती हसत-हसत नाकारली. तो म्हणाला की, 'मुझे भी बैन करवाओगी क्या? एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते. गुटखा वाले भी नहीं… हर बार जब करता हूं तो पैसे लेता हूं. डार्लिंग पापा को कह देना तुम.'
त्याने पुढे मजेत सांगितले की, 'मैं यहां थोड़ी ना जुबां केसरी करूंगा. ये सब चीजें बैन हो चुकी हैं. खराब हो जाएंगी. गलत बातें मत करो. मेरी फैन हो या विमल की फैन हो तुम?'
शाहरुख खानचा हा मजेशीर संवाद ऐकून उपस्थित लोक हसायला लागले. सध्या या सोहळ्यातील शाहरुखचा धमाल परफॉर्मन्स सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. या विवाह सोहळ्यामध्ये शाहरुख खानने आपल्या सुपरहिट गाण्यांवर जबरदस्त डान्स केला आहे. त्याचा हा धडाकेबाज डान्स पाहून सोहळ्यातील पाहुणे मंत्रमुग्ध झाले. याच कार्यक्रमातील व्हिडिओज सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून चाहत्यांनी पुन्हा एकदा ‘किंग खान’चे कौतुक केले आहे.
Forget about dancing, they were teasing Srk with Vimal and Jubaa kesari
Gante ka Badshah of Bollywood https://t.co/9fXOISg0AK pic.twitter.com/OmOXlzJfps
— Tyler Burbun (@BurbunPitt) December 3, 2025
शाहरुख खान लवकरच त्याच्या बहुचर्चित अॅक्शन चित्रपट ‘किंग' मध्ये दिसणार आहे. चित्रपटाचा फर्स्ट लुक काही दिवसांपूर्वीच प्रदर्शित झाला असून त्यावर प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित करत आहेत आणि तो 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
या भव्य चित्रपटामध्ये शाहरुख खानसह त्याची मुलगी सुहाना खान, दीपिका पदुकोण, अभिषेक बच्चन, जॅकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरशद वारसी, राणी मुखर्जी, जयदीप अहलावत आणि अभय वर्मा यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत.
‘पठाण’ आणि ‘जवान’ या दोन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केली होती. विशेष म्हणजे ‘जवान’ साठी शाहरुख खानला त्याच्या करिअरमधील पहिला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे. त्यामुळे त्याच्या पुढील अॅक्शन प्रोजेक्ट ‘किंग’बद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
FAQ
1. शाहरुख खान कोणत्या कार्यक्रमात दिसला?
शाहरुख खान नुकताच दिल्लीतील एका हाय-प्रोफाइल लग्नसोहळ्यात उपस्थित राहिला होता, जिथे त्याने स्टेजवर परफॉर्मन्सही दिला.
2. या कार्यक्रमातील त्याचे व्हिडिओ कशामुळे व्हायरल झाले?
त्याच्या दमदार डान्स परफॉर्मन्सचे आणि चाहत्यांशी केलेल्या मजेशीर संवादांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले.
3. शाहरुख खानचा पुढील चित्रपट कोणता आहे?
त्याचा पुढील बहुचर्चित अॅक्शनपट ‘किंग’ आहे.