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शाहरुख खानला 2,490 कोटींचा फटका, तरीही...; समोर आली थक्क करणारी यादी


शाहरुखने पुन्हा एकदा किंग खान असल्याचे सिद्ध केले आहे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026ने जारी केलेल्या यादीनुसार शाहरुख खान हा भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेता आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:50 AM IST
शाहरुख खानला 2,490 कोटींचा फटका, तरीही...; समोर आली थक्क करणारी यादी
Image Credit: Shah Rukh Khan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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