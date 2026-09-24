/शाहरुख खानला 2,490 कोटींचा फटका, तरीही...; समोर आली थक्क करणारी यादी

बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र कोणत्याही चित्रपटामुळं नव्हे तर एका वेगळ्याच कारणावरुन हुरुन इंडिया रिचने 2026 साठीची यादी जारी केली आहे. यानुसार शाहरुख खानच्या संपत्तीत तब्बल 2,490 कोटींची घट झाली आहे. मात्र असं असलं तरी भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत अभिनेता म्हणून शाहरुखचा दबदबा कायम आहे. शाहरुख खानची संपत्ती 10,000 कोटी इतकी आहे. मात्र 2025मध्ये त्याची संपत्ती 12,490 कोटी इतकी होती. म्हणजेच एक वर्षाच्या तुलनेने शाहरुखच्या संपत्ती 2,490 कोटींची घट झाली आहे.
अहवालानुसार, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नाइट रायडर्स स्पोर्ट्ससह त्याचे बिझनेस इंटरेस्टदेखील आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टने शाहरुखच्या संपत्तीचा अंदाज 10,800 कोटींचा लावला होता. शाहरुखच्या चाहत्यांनासाठीही आनंदाची बातमी असून सलग दुसऱ्या दिवशी शाहरुख श्रीमंत अभिनेत्याच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
4000 कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह अमिताभ बच्चन हे शाहरुख खाननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. गेल्या वर्षीच्या 1,630 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ आहे. जरी ते सक्रियपणे कोणताही व्यवसाय चालवत नसले तरी, त्यांच्या फॅमिली ऑफिसची अनेक कंपन्या आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक आहे. 3000 कोटी रुपयांच्या निव्वळ संपत्तीसह सलमान खान यावर्षी या यादीत पहिल्यांदा स्थान मिळवलं आहे. तसंच, त्यानंतर हृतिक रोशनचा क्रमांक लागतो, ऋतिकची संपत्ती 2,500 कोटी रुपये असून, 2025 मध्ये ती 2,160 कोटी रुपये होती. त्यांच्या एचआरएक्स (HRX) या ब्रँडने त्यांच्या संपत्तीत भर घातली आहे.
शाहरुख खान: 10,000 कोटी रुपये (पहिले स्थान)
अमिताभ बच्चन: 4,000 कोटी रुपये (दुसरे स्थान)
सलमान खान: 3,000 कोटी रुपये (तिसरे स्थान, पहिल्यांदाच नाव)
हृतिक रोशन: 2,500 कोटी रुपये (चौथे स्थान)
2025मध्ये जाहीर झालेल्या यादीत जुही चावला आणि करण जोहर यांचीही नावं होती. मात्र यंदा त्यांना यादीत स्थान पटकावले नाही. 2025 मध्ये त्यांची एकूण संपत्ती अनुक्रमे ₹7,790 कोटी आणि ₹1,880 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. 'रामायण'चे निर्माते नमित मल्होत्रा यांचे वडील नरेश मल्होत्रा यांचाही ₹16,000 कोटींच्या संपत्तीसह 2026 च्या यादीत समावेश आहे. यावर्षी हुरुन रिच लिस्टमध्ये भारतातील एकूण 391 डॉलर अब्जाधीश असून, हा एक नवीन विक्रम आहे.