शाहरुख अनेक शारीरिक समस्या असूनही 24 तास काम करतो; गोविंद नामदेव SRK च्या डेडिकेशनसंदर्भात काय म्हणाले?

Shah Rukh Khan Serious Health Issues: ज्येष्ठ अभिनेते गोविंद नामदेव यांनी बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे. शाहरुख खानला आरोग्यविषय अनेक समस्या असतानाही तो न थकता काम करतो असं गोविंद नामदेव यांनी म्हटलं आहे. गोविंद नामदेव यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत 2000 साली शाहरुखसोबत काम केलेल्या 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' चित्रपटाच्या शुटींगच्या वेळीच्या आठवण सांगितल्या. शाहरुख खान ज्या पद्धतीने स्वत:ला झोकून देऊन काम करतो ते खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलं आहे.
गोविंद नामदेव यांनी 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' चित्रपटाचं शुटींग सुरु होतं तेव्हा शाहरुखला आरोग्यविषय अनेक समस्यांमुळे त्रास होत होता. तरीही त्याने मन लावून काम केल्याची आठवण शेअर केली. शाहरुखच्या दैनंदिन वेळापत्रकासंदर्भात गोविंद नामदेव यांनी 'द लल्लनटॉप'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत भाष्य केलं. "एकच व्यक्ती आहे जी 24 तास काम करते. ती व्यक्ती झोपते पण फक्त तीन ते चार तास. याच वेळेत तो व्यायम करतो. उद्घाटनांसाठी जातो. संवाद पाठ करुन लक्षात ठेवतो. एखाद्या कार्यक्रमामध्ये जाऊन परफॉर्मन्सही देतो. मी थक्क झालो की ही एक व्यक्ती एवढं सगळं कसं काय करते? हा कसा माणूस आहे," असं गोविंद नामदेव यांनी शाहरुखच्या व्यस्त शेड्युलसंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं.
गोविंद नामदेव यांनी शाहरुखने आरोग्य विषय अनेक समस्यांना तोंड दिल्याचंही सांगितलं. खास करुन त्याला पाठीच्या मणक्यासंदर्भात त्रास होता. "त्याला शारीरिक व्याधी फार आहेत. पाठीच्या कणाची समस्या आहे. ही समस्या बरीच मोठी आहे. त्याला पाहून आम्हीसुद्धा शिकलो आहोत," असं गोविंद नामदेव म्हणाले.
शाहरुखने स्वत: अनेकदा अनेक मुलाखतींमध्ये त्याला व्यस्त राहायला आवडतं असं म्हटलं होतं. मी काहीही न करत घरी बसून राहू शकत नाही. मोठा ब्रेक घेतला की त्याचा माझ्या मनस्थितीवर परिणाम होतो म्हणून मी सतत स्वत:ला कामात गुंतवून ठेवतो. अगदी दोन चित्रपटांच्या दरम्यानच्या काळातही मी स्वत:ला व्यस्त ठेवतो.
शाहरुख सध्या किंग चित्रपटाच्या शुटींगमध्ये व्यस्त आहे. शाहरुखची मुलगी सुहाना खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि अभिषेक बच्चन या चित्रपटात शाहरुखसोबत झळकणार आहेत. हा चित्रपट 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.