वनिता कांबळे | Updated: Apr 25, 2026, 12:13 AM IST
शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा दादलानीने मुंबईत एकाचवेळी खरेदी केले 3 फ्लॅट; एकाची किंमत 38,21,00,000 रुपये

Shah Rukh Khan Manager Pooja Dadlani Buys 3 Apartments In Mumbai : बॉलीवूडचा किंग खान अर्थात शाहरुख खान याचा मन्नत बंगला एखाद्या राजमहलपेक्षा कमी नाही. मुंबईत वांद्रे परिसरात त्याचा हा बंगला आहे. शाहरुखची मॅनेजर पूजा दादलानी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी देखील  वांद्रे परिसरात तीन वेगवेगळे अपार्टमेंट खरेदी केले आहेत. पूजा दादलानीने एकाचवेळी 3 फ्लॅट खरेदी केले आहेत. एका फ्लॅटची किंमत  38,21,00,000 रुपये आहे. 

CRE मॅट्रिक्सला मिळालेल्या मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार पूजाच्या या मालमत्ता खरेदीचा तपशील समोर आला आहे. पूजा, तिचा पती हितेश प्रकाश गुरनानी आणि तिचे वडील मोहन सेओरम दादलानी यांच्यावर वांद्रे परिसरात एकूण 38.21 कोटी रुपयांना तीन अपार्टमेंट खरेदी केले आहेत. कागदपत्रांनुसार, हे अपार्टमेंट कार्टर रोडवरील 'वरुण' नावाच्या इमारतीत आहेत. या इमारतीचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. हे अपार्टमेंट वरच्या मजल्यावर आहेत. लोटस डेव्हलपर्सची उपकंपनी असलेल्या त्रिक्षा रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून हे फ्लॅट खरेदी करण्यात आले आहेत.

पूजाने  एक अपार्टमेंट खरेदी केले, तर तिचे पती हितेश गुरनानी आणि त्यांचे वडील सेओरम दादलानी यांनी प्रत्येकी एक फ्लॅट खरेदी केला. कागदपत्रांनुसार, प्रत्येक फ्लॅटचे कार्पेट क्षेत्रफळ 1,511.15 चौरस फूट असून, त्याला 81.16 चौरस फुटांची बाल्कनी आहे. या तीन अपार्टमेंटचे एकूण क्षेत्रफळ 4,776  चौरस फूट आहे. हा व्यवहार 21 एप्रिल 20265 रोजी झाला. 2.16 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले. तर, 90,000 रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरले. या अपार्टमेंटसोबत एकूण सहा कार पार्किंगच्या जागांचाही समावेश आहे. कागदपत्रांनुसार, इमारतीचे बांधकाम सुरू असून डिसेंबर 2028 पर्यंत ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पूजा भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या सेलिब्रिटी मॅनेजर्सपैकी एक

पूजा दादलानी, ही भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या सेलिब्रिटी मॅनेजर्सपैकी एक आहे. बॉलिवूड अभिनेत्याची व्यावसायिक कामे, ब्रँड डील्स आणि सार्वजनिक कार्यक्रम मॅनेज करते. पूजा अनेक वर्षांपासून शाहरुख खानसाठी काम करत आहे. 

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

