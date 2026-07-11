/जिथे झाली वैवाहिक जीवनाची सुरूवात, शाहरुखने तेच घर खरेदी केलं ३७ कोटी रुपयांना

Shah Rukh Khan Delhi Home: बॉलीवूडचा 'किंग खान' म्हणजेच शाहरुख खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याचे कारण एखादा नवीन चित्रपट नसून, त्याने दिल्लीत एक आलिशान मालमत्ता खरेदी केली आहे. ही काही सामान्य मालमत्ता नाही, तर हे तेच ठिकाण आहे जिथे गौरी खानसोबतच्या त्याच्या वैवाहिक जीवनाची सुरुवात झाली होती. ही बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्या सारखी पसरली आहे. चाहते जुन्या आठवणींना उजाळा देत आहेत. विशेष म्हणजे, शाहरुख खानचा जन्म आणि विवाह दोन्ही दिल्लीतच झाले होते. त्याने तिथेच आपले शिक्षण पूर्ण केले आणि १९९१ मध्ये गौरी खानशी लग्न केल्यानंतर या जोडप्याने काही काळ या शहरात एकत्र घालवला. दिल्लीत राहिल्यानंतर, आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी ते मुंबईला गेले; आज तो चित्रपटसृष्टीचा 'बादशाह' म्हणून ओळखला जातो आणि लोकांच्या सर्वात आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहे.
शाहरुख खानने दिल्लीतील पॉश 'पंचशील पार्क' परिसरातील एका इमारतीचा दुसरा आणि तिसरा मजला खरेदी केला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्याने हे दोन मजले सुमारे ३७ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहेत. हे घर शाहरुखच्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे आणि त्याच्याशी अनेक आठवणी जोडलेल्या आहेत.
दिल्लीतील हे घर शाहरुख आणि गौरी या दोघांसाठीही विशेष महत्त्व ठेवते. लग्नानंतरचे हे त्यांचे पहिले कौटुंबिक घर होते. याच ठिकाणी तो राहत होता, १९९१ मध्ये गौरी खानशी विवाह केला आणि अभिनयाच्या कारकिर्दीसाठी मुंबईला जाण्यापूर्वी आपल्या वैवाहिक जीवनाची सुरुवात केली.
त्याने दिल्लीतील त्या इमारतीचा दुसरा आणि तिसरा मजला विकत घेतला आहे. शाहरुखने ही मालमत्ता स्वतःच्या नावावर केली असून आता तो त्याचा एकमेव मालक बनला आहे. इमारतीचा तळमजला आणि पहिला मजला आधीच त्यांच्या नावावर होते. आपले जुने घर पुन्हा मिळवून त्यांनी आपल्या मौल्यवान आठवणींना नव्याने जिवंत केले आहे. गौरी आणि शाहरुख या दोघांनीही दिल्लीतील या ठिकाणी अत्यंत खास क्षण घालवले आहेत. शाहरुख खानच्या यशाची कथा दिल्लीच्या रस्त्यांवरून सुरू होऊन मुंबईतील चित्रपट प्रवासापर्यंत पोहोचली; आज तो आणि गौरी दोघेही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी आहेत. ही बातमी ऐकून चाहते खूप आनंदी झाले आहेत.
माणूस कितीही मोठा झाला तरी त्याने आपलं मूळ विसरू नये, याचाच प्रत्यय सुपरस्टार शाहरुख खान यांच्या या दिल्लीच्या घर खऱेदीने दिसून आला आहे. शाहरुख खान हा सध्याच्या घडीला दिल्लीतील अत्यंत आलिशान ठिकाणी कोणतीही विक्रीसाठी असलेली प्रॉपर्टी खरेदी करू शकतो. पण मनाच्या हळव्या कोपऱ्यात जे त्यांच्या घराचे स्थान आहे. तेच घर त्याने विकत घेतले आहे. त्यामुळे शाहरुखसाठी हा खूप भावनिक क्षण असेल. त्यांच्या चाहत्यांनीही या क्षणाला चांगलंच सेलिब्रेट केले आहे.