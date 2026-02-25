शाहिद कपूरच्या करियरमधील असा चित्रपट, जिथे हिरॉईनपेक्षाही मिळाले होते कमी पैसे!

: बॉलिवूडमध्ये सहसा प्रत्येक चित्रपटात हिरोला हिरॉईनपेक्षा जास्त मानधन मिळते. मात्र, आठ वर्षांपूर्वीच्या पद्मावत या चित्रपटात ही प्रथा उलट झाली होती. ‘पद्मावत’चा अनुभव या बाबतीत अनोखा ठरला कारण या चित्रपटात हिरॉईनला हिरोच्या तुलनेत जास्त फी देण्यात आली.
‘पद्मावत’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रसिद्ध Sanjay Leela Bhansali यांनी केले आणि २०१८ साली हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या ऐतिहासिक चित्रपटात शाहिद कपूरने मेवाडी राजपूत राजा महारावल रतन सिंहची भूमिका निभावली. रिपोर्ट्सनुसार, शाहिदला या चित्रपटासाठी 10 कोटी रुपये फी मिळाली होती.
दुसरीकडे, राणी पद्मावतीची भूमिका निभावणाऱ्या Deepika Padukone यांना या चित्रपटासाठी 13 कोटी रुपये फी मिळाली होती. हे रक्कम या चित्रपटातील सर्वाधिक फी ठरली. त्यामुळे ‘पद्मावत’ हा तो चित्रपट ठरला जिथे हिरॉईनला हिरोपेक्षा जास्त मानधन मिळाले.
चित्रपटात अलाउद्दीन खिलजीची भूमिका साकारलेले Ranveer Singh यांचे मानधन शाहिदच्या प्रमाणे 10 कोटी रुपये होते. यामुळे या चित्रपटात हिरो आणि हिरॉईनच्या फीमध्ये रोचक फरक दिसून आला. बॉक्स ऑफिसवरही ‘पद्मावत’ने जोरदार कमाई केली. हा चित्रपट बजेटच्या तुलनेत 2.7 पट जास्त कमाई करून ब्लॉकबस्टर ठरला. प्रेक्षकांनी कलाकारांची भूमिका, सिनेमातील भव्यता आणि दिग्दर्शनाची गुणवत्ता दोन्ही कौतुक केली.
यापूर्वी, विशाल भारद्वाजच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या ‘ओ रोमियो’साठी शाहिद कपूरने 45 कोटी रुपये फी घेतली होती, तर लीड हिरोइन Tripti Dimri ला फक्त 6 कोटी रुपये मिळाले होते. या तुलनेत ‘पद्मावत’मध्ये हिरॉईनला जास्त फी देण्यात आली होती, जे बॉलिवूडमध्ये काहीशी वेगळे उदाहरण ठरते. या प्रकरणातून बॉलिवूडमधील हिरो-हिरोइन फीचे फरक, अभिनेत्रींची भूमिका आणि चित्रपटातील मूल्यांकन याबाबतचे दृश्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. चाहत्यांमध्येही कलाकारांच्या मानधनाविषयी चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे.
‘पद्मावत’च्या भूमिकांमुळे शाहिद, दीपिका आणि रणवीर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये महत्वाचा टप्पा गाठला. तसेच या चित्रपटातील फीचे आकडे दर्शवतात की कधी कधी हिरॉईनला हिरोपेक्षा जास्त मानधन मिळू शकते, हे बॉलिवूडमधील प्रथा बदलण्याचे उदाहरण आहे.