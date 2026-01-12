O Romeo Movie Truth: दाऊदला टक्कर देणारी 'सपना दीदी' कोण? साधी भोळी मुलगी ते अंडरवर्ल्ड डॉन

O Romeo Movie: शाहिद कपूरचा आगामी चित्रपट ओ रोमियो सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. 2026 मधील सर्वात जास्त प्रतीक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी हा एक मानला जात असून, पुढील महिन्यात तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर आणि दिशा पटानी महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. दमदार स्टारकास्ट आणि वेगळी कथा यामुळे ओ रोमियोबद्दल उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
9 जानेवारी 2026 रोजी चित्रपटाचा पहिला पोस्टर समोर आला आणि त्यानंतर शनिवारी टीझर रिलीज करण्यात आला. अवघ्या 1 मिनिट 35 सेकंदांचा हा टीझर असूनही, त्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. टीझरमध्ये शाहिद कपूरचा आक्रमक, वेडा आणि रोमँटिक असा वेगळाच अंदाज पाहायला मिळतो.
टीझरमधून दिसले शाहिदचे वेगळे रूप
ओ रोमियोच्या टीझरमध्ये शाहिद कपूर एका क्रूर गुंडाच्या भूमिकेत दिसतो. त्याचा रफ लूक, डोळ्यातील राग आणि डायलॉग डिलिव्हरी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मात्र याच पात्राची एक भावनिक आणि प्रेमळ बाजूही टीझरमध्ये दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ अॅक्शनपुरता मर्यादित नसून, प्रेम आणि संघर्ष यांची कहाणी असणार असल्याचे स्पष्ट होते.
टीझरनंतर प्रेक्षकांमध्ये आणखी एक चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे तृप्ती डिमरीच्या भूमिकेबाबत. अनेकांचा अंदाज आहे की शाहिदची भूमिका कुख्यात गँगस्टर हुसेन उस्त्रावर आधारित असू शकते, तर तृप्ती डिमरीचे पात्र अंडरवर्ल्डमधील प्रसिद्ध नाव सपना दीदीपासून प्रेरित असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सपना दीदीची खरी कहाणी
सपना दीदी, ज्यांचे खरे नाव अशरफ खान होते, त्या मुंबईतील अत्यंत धाडसी महिला गँगस्टर म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांचे दाऊद इब्राहिमशी तीव्र वैर होते. पती महमूद खानची दाऊदच्या टोळीने हत्या केल्यानंतर, सपना दीदीने अंडरवर्ल्डमध्ये प्रवेश केला आणि सूड घेण्याचा मार्ग निवडला.
पतीच्या मृत्यूनंतर ती हुसेन उस्त्राच्या टोळीत सामील झाली. तिथे तिने शस्त्र चालवण्यापासून ते अंडरवर्ल्डमधील डावपेच शिकले. हुसेन उस्त्रासोबत मिळून तिने दाऊद इब्राहिमवर अनेकदा हल्ल्याचे प्रयत्न केले आणि त्याच्या बेकायदेशीर कामांना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.
सपना दीदीचा शेवट आणि चित्रपटाची रिलीज डेट
एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान शारजाहमध्ये दाऊदवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला. अखेर 1994 मध्ये सपना दीदीची मुंबईत निर्घृण हत्या करण्यात आली. वृत्तांनुसार, तिच्यावर तब्बल 22 वेळा वार करण्यात आले होते.
ओ रोमियो हा चित्रपट या सत्यकथांवर आधारित आहे की नाही, याबाबत अजून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र कथा आणि पात्रांमधील साधर्म्यामुळे चर्चा जोरात सुरू आहे. साजिद नाडियाडवाला निर्मित ओ रोमियो हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.