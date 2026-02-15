O Romeo Box Offic collection : शाहिद कपूरच्या ‘ओ रोमियो’ सिनेमाने पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली?

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्या प्रमुख भूमिकेत आणि विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ‘ओ रोमियो’ चित्रपट शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. गँगस्टर ड्रामा आणि रोमँसचे सांगाडा असलेल्या या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांची अपेक्षा खूप होती. मुंबईतील 1995 च्या काळातील गँगस्टर संस्कृतीवर आधारित हा चित्रपट त्याच्या कथानक, अभिनय आणि दिग्दर्शनामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून गेला.
पहिल्या दिवशीच्या आकडेवारीनुसार, चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर स्थिर सुरुवात केली. इंडिया टीव्हीच्या वृत्तानुसार, ‘ओ रोमियो’ने पहिल्या दिवशी अंदाजे 7 ते 8 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या प्रकारचा ‘डार्क’ गँगस्टर थ्रिलर चित्रपट असल्यामुळे या सुरुवातीला चित्रपटसृष्टीतील तज्ज्ञ संतोष व्यक्त करत आहेत. शाहिद कपूरच्या ‘कबीर सिंग’सारखी जोरदार ओपनिंग नसल्यानंतरही, विशाल भारद्वाज यांच्या मागील चित्रपटांच्या तुलनेत ही आकडेवारी सकारात्मक मानली जात आहे.
चित्रपटसृष्टीतील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, पहिल्या दिवशी कमाई १० कोटींहून अधिक (Double Digit) होईल अशी अपेक्षा होती. सकाळी आणि दुपारी प्रेक्षकांची उपस्थिती अपेक्षेपेक्षा कमी होती; मात्र संध्याकाळच्या आणि रात्रीच्या शोमध्ये प्रेक्षकांची गर्दी बघता कमाईत भर पडली. त्यामुळे चित्रपटाच्या विकेंडवर १० कोटींचा टप्पा सहज ओलांडेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सोशल मीडियावर चित्रपटाला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाली आहे. शाहिद कपूरच्या ‘हुसैन उस्तारा’ या भूमिकेचे आणि त्याच्या जबरदस्त अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. तृप्ती डिमरीच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली असून, तिची आणि शाहिदची केमिस्ट्री चर्चेचा विषय ठरत आहे. दुसरीकडे, विशाल भारद्वाज यांची दिग्दर्शन शैली काही प्रेक्षकांना आवडली तर काहींना थोडी संथ वाटली.
विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या यशासाठी ‘वर्ड ऑफ माउथ’ महत्त्वाचा ठरेल. चित्रपट 150 कोटींहून अधिक बजेटमध्ये तयार झाला असल्याच्या चर्चेमुळे, हा खर्च भरून काढण्यासाठी पहिल्या आठवड्यात मोठी कमाई अपेक्षित आहे. ‘ओ रोमियो’मध्ये भरपूर ॲक्शन दृश्ये आहेत आणि १९९५ च्या मुंबईतील गँगस्टर जीवनाची सखोल झलक दाखवली गेली आहे, जे प्रेक्षकांना आकर्षित करत आहे.
शाहिद कपूरने या चित्रपटात ‘हुसैन उस्तारा’ची भूमिका साकारली असून, त्याने त्याच्या शरीरयष्टी, भाषाशैली आणि भावभावनांवर प्रचंड मेहनत घेतली आहे. कोल्हापूरच्या रांगड्या गँगस्टरची भूमिका साकारण्यासाठी त्याने मेहनत घेतल्यामुळे या भूमिकेला प्रेक्षकांचा भरपूर प्रतिसाद मिळाला. तृप्ती डिमरीनेही ‘रोमँस’ आणि ‘ड्रामा’ या भूमिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे तिचा अभिनेता शाहिदसोबतचा संवाद आणि केमिस्ट्री प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली.
सध्या सर्वांचे लक्ष या विकेंडवर आहे की ‘ओ रोमियो’ किती कमाई करतो आणि बॉक्स ऑफिसवर कितपत टिकतो. जर प्रेक्षकांचा उत्साह आणि सोशल मीडियावरील चर्चा सतत वाढली, तर चित्रपट पहिल्या आठवड्यात 15-20 कोटी रुपयांची कमाई सहज पार करू शकतो, असा अंदाज आहे. चित्रपटाच्या यशासाठी प्रेक्षकांचा प्रतिसाद आणि सकारात्मक ‘वर्ड ऑफ माउथ’ खूप महत्वाचे ठरणार आहे.
या प्रवासातून स्पष्ट होते की, शाहिद कपूर आणि विशाल भारद्वाज यांच्या टीमने एक गँगस्टर-रोमँस थ्रिलर प्रेक्षकांसमोर सादर केला आहे, ज्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीत हा चित्रपट विशेष स्थान मिळवणार आहे.