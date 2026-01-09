O Romeo First Look Out: शाहिद कपूरचा जबरदस्त अवतार, शरीरावर भरपूर रक्त; रिलीज होणार या दिवशी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
O Romeo First Look Out: शाहिदचा रक्तरंजित, खतरनाक अवतार! विशाल भर्दवाजसोबत रीयूनियनने चाहत्यांना दिला धक्का.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 03:51 PM IST
बॉलीवूडमध्ये प्रेक्षक मोठ्या उत्सुकतेने पाहत असलेल्या चित्रपट ‘O Romeo’ चा फर्स्ट-लुक पोस्टर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला असून, शाहिद कपूरचा रक्तरंजित आणि भयंकर अवतार चाहत्यांच्या लक्षात आला आहे. पोस्टरमध्ये शाहिद युद्धबांधवावळा, जखमांनी आणि रक्ताने भरलेला दिसत असून, त्यांचा तीव्र आणि जबरदस्त अंदाज पाहून चाहत्यांच्या मनात उत्सुकता वाढली आहे.

शाहिदचा जबरदस्त अवतार

फर्स्ट-लुक पोस्टरमध्ये शाहिद कपूर आपले तोंड मोठेपणाने उघडून ओरडताना दिसतात. चेहरा, मान आणि हात रक्ताने, जखमा आणि जखमांच्या ठिपक्यांनी भरलेले असून युद्धातून आलेल्या संघर्षाचा भास देतो. गडद रंगाची अर्धवट उघडलेली शर्ट, बेल्ट, रिंग्ज, ब्रेसलेट्स आणि चेन नेकलेसमुळे त्यांचा अवतार खतरनाक आणि रफ दिसतो. दुसऱ्या स्टिलमध्ये शाहिद पूर्णपणे टॅटू केलेले, जीन्स आणि जॅकेटमध्ये दिसत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर रक्त आणि जखमा असून, दांत दाखवून भयावह स्मित देताना ते पाहायला मिळतात.

शाहिदने स्वतः सोशल मीडियावर हा पोस्टर शेअर करून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. पोस्टरवर चाहत्यांनी उत्साही प्रतिक्रिया देत शाहिदच्या नव्या अवताराचे कौतुक केले आहे.

विशाल भर्दवाजसोबत पुन्हा सहयोग

‘O Romeo’ हा चित्रपट शाहिद कपूर आणि दिग्दर्शक विशाल भर्दवाज यांचा आणखी एक सहयोग आहे. या जोडीने आधी ‘Kaminey’ (2009) आणि ‘Haider’ (2014) सारखे टीकाकारांनी प्रशंसित चित्रपट दिले आहेत. त्यामुळे हा पुनर्मिलन प्रेक्षकांसाठी अत्यंत प्रतीक्षित ठरलेले आहे. दोघांचा हा सहयोग बॉलीवूडमध्ये चर्चा आणि उत्सुकता निर्माण करणारा मानला जात आहे.

कलाकार आणि टीम

चित्रपटात त्रिप्ती डिम्री मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसणार आहे. विशाल भर्दवाज दिग्दर्शित ‘O Romeo’ 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे, जो व्हॅलेंटाईन डेच्या अगोदरचा दिवस ठरणार आहे. या चित्रपटासाठी संगीत, सिनेमॅटोग्राफी आणि क्रिएटिव्ह टीमवरही मोठा लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

शाहिदचे इतर प्रकल्प

शाहिद कपूर सध्या केवळ ‘O Romeo’ मध्येच नाही, तर आगामी चित्रपट ‘Cocktail 2’ मध्येही दिसणार आहेत, ज्यात त्याच्यासोबत कृति सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकेत आहेत. हे प्रोजेक्टही बॉलीवूडमध्ये मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहेत.

चाहत्यांची उत्सुकता

सोशल मीडियावर फर्स्ट-लुक पोस्टर व्हायरल होत असून, चाहत्यांनी शाहिदच्या रक्तरंजित आणि जबरदस्त अवताराचे कौतुक केले आहे. या पोस्टरमुळे चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता, चर्चाआणि थरार वाढला आहे. बॉलीवूडमध्ये ‘O Romeo’ हा चित्रपट 2026 च्या सुरुवातीला चर्चेत राहणार आहे.

