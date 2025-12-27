English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मित्र नाही तर भाऊच! शाहरुख खानने फराह खानच्या लग्नात केलं कन्यादान, Video व्हायरल

मित्र नाही तर भाऊच! शाहरुख खानने फराह खानच्या लग्नात केलं कन्यादान, Video व्हायरल

फराह खानच्या लग्नातील एक भावुक थ्रोबॅक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत असून तो चर्चेत आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 27, 2025, 09:57 AM IST
मित्र नाही तर भाऊच! शाहरुख खानने फराह खानच्या लग्नात केलं कन्यादान, Video व्हायरल

Shah Rukh Khan : बॉलिवूडमध्ये अनेक नाती जुळतात पण फारच कमी नाती अशी असतात जी वेळ आल्यावर रक्ताच्या नात्यांपेक्षाही पुढे जातात. शाहरुख खान आणि फराह खान यांची मैत्री याचं उत्तम उदाहरण आहे. चित्रपटांच्या सेटवरची मस्ती, कॅमेऱ्यामागची थट्टा-मस्करी आणि एकामागोमाग एक हिट चित्रपटांच्या प्रवासात ही मैत्री कधी भाऊ-बहिणीच्या नात्यात बदलली, हे कदाचित त्यांनाही कळलं नसेल. मात्र, फराह खानच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या दिवशी शाहरुखने केवळ मित्र म्हणून नाही, तर मोठ्या भावाच्या भूमिकेत उभं राहत हे नातं जगासमोर आणलं.

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा थ्रोबॅक व्हिडीओ फराह खानच्या लग्नाचा असून तो पाहून अनेक जण भावुक झाले आहेत. या व्हिडीओमध्ये फराहच्या कन्यादानाची रस्म पार पडताना स्पष्टपणे दिसते. विशेष बाब म्हणजे ही रस्म शाहरुख खान स्वतः पार पाडताना दिसतो. पारंपरिक पद्धतीने, पूर्ण आदर आणि आपुलकीने शाहरुख फराहचे कन्यादान करत आहे. गुलाबी साडीत सजलेली फराह भावुक दिसत असून, गळ्यात वरमाला घालून ती विधी पार पाडताना दिसते.

कन्यादानानंतर शाहरुखने फराहला मिठी मारलेला क्षण या नात्याची खोली अधिक ठळकपणे दाखवतो. हा केवळ एक धार्मिक विधी नव्हता तर वर्षानुवर्षांच्या विश्वासाचा, प्रेमाचा आणि आपुलकीचा तो जिवंत पुरावा होता. या खास क्षणी शाहरुखची पत्नी गौरी खानही लाईम ग्रीन साडीत शांतपणे उभी राहून या सोहळ्याची साक्षीदार बनलेली दिसते. फराहचे पती शिरीष कुंदर देखील पारंपरिक वेशात फराहच्या शेजारी उभे असल्याचं पाहायला मिळतं आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्हिडीओ पाहून लोक भावुक

हा थ्रोबॅक व्हिडीओ केवळ एका लग्नाची आठवण करून देत नाही तर तो हेही सांगतो की काही नाती नावाने ओळखली जात नाहीत, ती भावना आणि विश्वासावर उभी असतात. फराह खानच्या आयुष्यात शाहरुख खानने निभावलेली भावाची भूमिका आजही चाहत्यांच्या मनाला स्पर्श करून जाते. 

कदाचित याच कारणामुळे अनेक वर्षांनंतरही हा व्हिडीओ पाहून लोक भावुक होतात आणि बॉलिवूडच्या झगमगाटाच्या दुनियेतही काही नाती मनापासून, आयुष्यभरासाठी जपली जातात, यावर विश्वास अधिक पक्का होतो.

FAQ

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडीओ नेमका कशाचा आहे?

हा व्हिडीओ फराह खानच्या लग्नातील असून, त्यामध्ये शाहरुख खान फराहचे कन्यादान करताना दिसत आहेत. हा एक थ्रोबॅक क्षण आहे, जो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

शाहरुख खानने फराह खानचे कन्यादान का केले?

शाहरुख आणि फराह यांची मैत्री अनेक वर्षांची आहे. काळानुरूप ही मैत्री भाऊ-बहिणीच्या नात्यात बदलली. त्यामुळे फराहच्या लग्नात शाहरुखने मोठ्या भावाची भूमिका निभावत कन्यादान केलं.

या व्हिडीओमध्ये फराह खान कशी दिसते?

या व्हिडीओमध्ये फराह खान गुलाबी साडीत भावूक अवस्थेत दिसते. गळ्यात वरमाला घालून ती पारंपरिक पद्धतीने विधी पार पाडताना पाहायला मिळते.

