ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या अचानक जाण्याने मराठीसह बॉलिवड चित्रपटसृष्टीतही शोककळा पसरली आहे. नाना पाटेकर यांचं ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. गोव्यातील आपल्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर सर्व अभिनेते आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खाननेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. शाहरुख खानला त्याच्या पहिल्याच 'राजू बन गया जेंटलमन' चित्रपटात नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली होती.
शाहरुख खानने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो, तेव्हा आदर आणि संकोचामुळे मी माझ्या केसांशी खेळत होतो. त्यांनी माझा हात झटकला आणि म्हणाले, हिरोसारखे केस सावरू नकोस... तू अभिनेता आहेस. ते कधीच खुशामत करत नसत. तुम्हाला जे ऐकायचे आहे ते ते सांगत नसत, तर जे ऐकणे गरजेचे आहे ते सांगत. असे होते नाना. स्पष्टवक्ते, कठोर, प्रामाणिक आणि अत्यंत सुंदर हास्य असलेले".
"त्यांची प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत नेहमीच वेगळी होती. ते आधी तुमच्यावर ओरडायचे आणि मग, तिसऱ्या-चौथ्या अपमानानंतर, अचानक तुमच्या लक्षात यायचे की ते तुम्हाला मिठी मारत आहेत. त्यांचे माझ्यावर प्रेम होते आणि माझेही त्यांच्यावर. ते माझे मार्गदर्शक, शिक्षक, समीक्षक आणि मित्र होते; असे मित्र जे कॅरमच्या खेळात मला आणि आसपासच्या प्रत्येकाला सतत हरवायचे आणि त्या विजयाचा मनसोक्त आनंद घ्यायचे," अशी आठणव त्याने सांगितली आहे.
When I first met him, out of awe and awkwardness I fiddled with my hair. He slapped my hand away and said 'hero ki tarah Baal mat bana...tu actor hai'! He didn't flatter you. He didn't tell you what you wanted to hear. He told you what you needed to hear. That was Nana. Straightforward. Rough, honest and had the most beautiful smile. He always had a strange way of showing affection. He would shout at you first, and then somewhere between the third or fourth insult, you realised you were being hugged. He loved me and I loved him back. He was a mentor, a teacher, a critic and a friend who beat me and everyone else around him in carrom game after game and relished his victories. Nana your intensity, laughter , madness and love will always stay with us. I just wish we had time to have more conversations, another argument, another cup of tea and a game of carrom. You have left a void not only in the world of cinema but in the hearts of all Indians and the world. All I can say is, I will miss you dearly and carry your words in my heart till the end of time....'hero banne ke chakar mein actor mat khona' May your soul rest in peace Nana and Allah bless you. The Heavens will be blessed to have you... a masterful actor and an unbeatable carrom champion. Love you and miss you dearly!! Too soon my Hero Actor! RIP.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 8, 2026
पुढे त्याने लिहिले आहे की, "नाना, तुमची ती प्रखरता, हास्य, तो वेडेपणा आणि प्रेम नेहमीच आमच्यासोबत राहील. मला फक्त एवढेच वाटते की, आपल्याला आणखी गप्पा मारायला, आणखी एखादा वाद घालायला, आणखी एक कप चहा प्यायला आणि कॅरमचा आणखी एक डाव खेळायला वेळ मिळाला असता".
"तुम्ही केवळ चित्रपटसृष्टीतच नाही, तर सर्व भारतीयांच्या आणि जगाच्या हृदयात एक पोकळी निर्माण केली आहे. मी फक्त इतकेच म्हणेन की, तुमची खूप आठवण येईल आणि तुमचे ते शब्द मी कायम माझ्या हृदयात जपून ठेवेन... "हिरो बनण्याच्या नादात ॲक्टरला गमावू नकोस."," अशी भावना त्याने व्यक्त केली आहे.
नाना, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि अल्लाहची कृपा तुमच्यावर राहो. तुम्ही तिथे असल्याने स्वर्गही धन्य होईल... एक कसलेला अभिनेता आणि अजिंक्य कॅरम चॅम्पियन. खूप प्रेम आणि खूप आठवण येईल!! खूप लवकर गेलात माझा 'हिरो-ॲक्टर'! भावपूर्ण श्रद्धांजली अशीही भावना त्याने मांडली आहे.