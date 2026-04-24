King Movie Release Date : किंग खानच्या आगामी सिनेमाची तारीख जाहीर, टीझरनंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आल्या समोर

बॅाक्स ऑफिसवर सध्या धुरंधरची चर्चा सुरु असताना आता शाहरुख खानच्या सिनेमाची एन्ट्री झाली आहे. मागील काही दिवसांपासून बॅाक्स ऑफिसवर धुरंधर सिनेमाने बंपर कमाई केली आहे. आता धुरंधरची चर्चा कमी झाल्यानंतर शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा किंगचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. शाहरुख खानचे चाहते त्याच्या आगामी सिनेमासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता शाहरुख खान आगामी सिनेमामध्ये अॅक्शनमध्ये दिसणार असे सांगितले जात आहे. आता या सिनेमाचा निर्मात्यांनी एक टीझर सोशल मिडियावर शेअर केला आहे.
शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा किंग हा आता चाहत्यांची प्रतिक्षा संपवणार आहे. प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या टीझरमध्ये शाहरुख खानला सुरुवातीलाच किंग म्हटले आहे. यावेळी शाहरुखच्या हातामध्ये किंग असलेले कार्ड हातामध्ये धरतो. त्यानंतर तो एक ग्लास फोडतो आणि त्यानंतर शाहरुखची एन्ट्री टीझरमध्ये दाखवण्यात आली आहे. यावेळी त्याने एक डायलॅाग देखील बोलताना दाखवण्यात आले आहे.
मागील काही दिवसांपासून शाहरुखचा आगामी सिनेमा किंग हा कधी बॅाक्स ऑफिसवर येणार याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे. आता या सिनेमाची तारिख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. शाहरुखचा आगामी सिनेमा किंग हा 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या वर्षाच्या शेवटी हा सिनेमा चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. शाहरुख खान याचा शेवटचा सिनेमा हा डंकी चित्रपट होता. हा सिनेमा 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचबरोबर 2023 मध्ये जवान आणि पठाण हे सिनेमे देखील 2023 मध्ये ब्लॅाकब्लस्टर ठरले होते.
किंग टीझर सोशल मिडियावर प्रदर्शित केल्यानंतर आता काही चाहते हे या सिनेमासाठी उत्सुक झाले आहेत तर काही प्रेक्षकांनी या टीझरला धुरंधरची कॅापी असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा टीझर पाहून प्रेक्षकांच्या मिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, मला हा किंगचा टीझर पाहायला मजा आली, आता मी या सिनेमाची वाट पाहत आहे. तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, कृपया 'धुरंधर 2' च्या शैलीत टीझर बनवू नका. हा अगदी तसाच दिसतोय.
हेही वाचा - 'तिचे दुधाळ....', म्हणणाऱ्या अन्नू कपूर यांचं तमन्ना भाटियाबद्दल नवं विधान, म्हणाले 'जेव्हा तुम्हाला रोल्स रॉयस दिसते..., तिच्या पायाला...'
या सिनेमामध्ये शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान देखील असणार आहे, त्याचबरोबर त्याच्यासोबत दीपिका पदुकोण, राणी मुखर्जी आणि अभिषेक बच्चन हे देखील सिनेमाचे भाग असणार आहेत. या सिनेमाचे दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद यांनी केले आहे.