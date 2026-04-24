English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
King Movie Release Date : किंग खानच्या आगामी सिनेमाची तारीख जाहीर, टीझरनंतर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आल्या समोर

King Teaser : सोशल मिडियावर शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा किंगचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे, यामध्ये हा सिनेमा कधी प्रदर्शित होणार याची तारिख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 24, 2026, 07:58 PM IST
Photo Credit - Social Media

बॅाक्स ऑफिसवर सध्या धुरंधरची चर्चा सुरु असताना आता शाहरुख खानच्या सिनेमाची एन्ट्री झाली आहे. मागील काही दिवसांपासून बॅाक्स ऑफिसवर धुरंधर सिनेमाने बंपर कमाई केली आहे. आता धुरंधरची चर्चा कमी झाल्यानंतर शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा किंगचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. शाहरुख खानचे चाहते त्याच्या आगामी सिनेमासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता शाहरुख खान आगामी सिनेमामध्ये अॅक्शनमध्ये दिसणार असे सांगितले जात आहे. आता या सिनेमाचा निर्मात्यांनी एक टीझर सोशल मिडियावर शेअर केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शाहरुख खानच्या आगामी सिनेमा किंगचा टीझर

शाहरुख खानचा आगामी सिनेमा किंग हा आता चाहत्यांची प्रतिक्षा संपवणार आहे. प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या टीझरमध्ये शाहरुख खानला सुरुवातीलाच किंग म्हटले आहे. यावेळी शाहरुखच्या हातामध्ये किंग असलेले कार्ड हातामध्ये धरतो. त्यानंतर तो एक ग्लास फोडतो आणि त्यानंतर शाहरुखची एन्ट्री टीझरमध्ये दाखवण्यात आली आहे. यावेळी त्याने एक डायलॅाग देखील बोलताना दाखवण्यात आले आहे. 

किंग सिनेमा कधी होणार प्रदर्शित

मागील काही दिवसांपासून शाहरुखचा आगामी सिनेमा किंग हा कधी बॅाक्स ऑफिसवर येणार याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे. आता या सिनेमाची तारिख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. शाहरुखचा आगामी सिनेमा किंग हा 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या वर्षाच्या शेवटी हा सिनेमा चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. शाहरुख खान याचा शेवटचा सिनेमा हा डंकी चित्रपट होता. हा सिनेमा 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याचबरोबर 2023 मध्ये जवान आणि पठाण हे सिनेमे देखील 2023 मध्ये ब्लॅाकब्लस्टर ठरले होते. 

किंग टीझरवर प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया

किंग टीझर सोशल मिडियावर प्रदर्शित केल्यानंतर आता काही चाहते हे या सिनेमासाठी उत्सुक झाले आहेत तर काही प्रेक्षकांनी या टीझरला धुरंधरची कॅापी असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा टीझर पाहून प्रेक्षकांच्या मिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, मला हा किंगचा टीझर पाहायला मजा आली, आता मी या सिनेमाची वाट पाहत आहे. तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, कृपया 'धुरंधर 2' च्या शैलीत टीझर बनवू नका. हा अगदी तसाच दिसतोय.

हेही वाचा - 'तिचे दुधाळ....', म्हणणाऱ्या अन्नू कपूर यांचं तमन्ना भाटियाबद्दल नवं विधान, म्हणाले 'जेव्हा तुम्हाला रोल्स रॉयस दिसते..., तिच्या पायाला...'

किंगची संपूर्ण स्टारकास्ट

या सिनेमामध्ये शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान देखील असणार आहे, त्याचबरोबर त्याच्यासोबत दीपिका पदुकोण, राणी मुखर्जी आणि अभिषेक बच्चन हे देखील सिनेमाचे भाग असणार आहेत. या सिनेमाचे दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद यांनी केले आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

Tags:
shahrukh khanShahrukh Khan Movieking movie entertainment

इतर बातम्या

Video : पतीला धु-धु धुतलं! पत्नीच्या क्रूरतेचं भयान सत्य लॅ...

भारत