ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचा राजा शाहरुख खान, पण त्या सिनेमात ढसाढस रडला!

बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान आणि अभिनेत्री जूही चावला यांच्या ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ या चित्रपटाला 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दिग्दर्शक अजीज मिर्झा यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. हा चित्रपट शाहरुख खानच्या करिअरमधील आणि त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊससाठी खूप खास होता, कारण हा शाहरुखच्या प्रोडक्शनचा पहिला चित्रपट होता.
शाहरुख खानला या चित्रपटाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु बॉक्स ऑफिसवर ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही. बजेट 13 कोटी रुपये असतानाही चित्रपटाने फक्त 10 कोटी रुपये कमावले. यामुळे शाहरुख आणि जूही दोघांनाही भावनिक क्षण अनुभवावे लागले आणि शाहरुख ढसाढस रडल्यानंतर प्रेक्षकांसमोरही त्याचा भावनिक योग उघड झाला. शाहरुखने एका मुलाखतीत सांगितले की, तो आपल्या फ्लॉप चित्रपटांमधून नेहमी काहीतरी शिकतो आणि कधीही पश्चात्ताप करत नाही. पण या चित्रपटाच्या वाईट प्रदर्शनाने त्याच्यावर आणि जूहीवर मोठा परिणाम झाला होता.
‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ Dreamz Unlimited या प्रोडक्शन हाऊसच्या बॅनरखाली तयार करण्यात आला होता. शाहरुखने जूही चावला आणि अजीज मिर्झा यांच्यासोबत मिळून चित्रपटाची निर्मिती केली. नंतर या प्रोडक्शन हाऊसचे नाव बदलून Red Chillies Entertainment ठेवण्यात आले. या प्रोडक्शन हाऊससाठी हा पहिला चित्रपट असल्यामुळे त्याचं महत्त्व शाहरुखसाठी खूप जास्त होतं.
चित्रपट मीडिया आणि पत्रकारांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. शाहरुख खानने यात अजय बक्षीची भूमिका साकारली होती, तर जूही चावला रिया बॅनर्जीच्या भूमिकेत होती. कथा अशी आहे की, अजय आणि रिया एकमेकांशी स्पर्धा करत असताना दिसतात, आणि एका वडिलांच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचा बदला घेण्यासाठी एक बिझनेसमन ठार मारतात. त्यानंतर अजय आणि रिया मिळून त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी केस लढवतात आणि विजय मिळवतात.
चित्रपटातील सर्व गाणी जावेद अख्तर यांनी लिहिली होती, तर संगीत आदेश श्रीवास्तव यांनी दिले. चित्रपटात शाहरुख आणि जूहीसोबत परेश रावल, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, शरत सक्सेना, अंजन श्रीवास्तव, दलीप ताहिल, सतीश शाह, गोविंद नामदेव, शक्ति कपूर, स्मिता जयकर, दिलीप जोशी हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत होते.
चित्रपटाचा ओपनिंग डे फक्त 91 लाख रुपयेची कमाई करू शकला. पहिल्या आठवड्यातील एकूण कलेक्शन 5.8 कोटी रुपये इतकंच राहिलं. अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे शाहरुखसह संपूर्ण टीम निराश झाली होती.
फ्लॉप चित्रपट असला तरी हा चित्रपट शाहरुख खानसाठी खूप खास आहे. कारण हा त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसचा पहिला प्रयत्न होता आणि त्यांनी स्वतःच्या हातून निर्मिती केली होती. यामुळे शाहरुखसाठी ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ ही एक भावनिक आठवण बनली आहे.
FAQ
‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ भारतात कधी प्रदर्शित झाला?
‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ हा चित्रपट 1995 साली प्रदर्शित झाला. हा शाहरुख खानच्या प्रोडक्शन हाऊसचा पहिला चित्रपट होता.
हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कसा ठरला?
बजेट 13 कोटी रुपये असूनही हा चित्रपट फक्त 10 कोटी रुपये कमावू शकला. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर तो फ्लॉप ठरला.
चित्रपटाची कथा आणि कलाकार कोण आहेत?
कथा मीडिया आणि पत्रकारांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. शाहरुख खानने अजय बक्षी, जूही चावला रिया बॅनर्जी, तसेच परेश रावल, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, शरत सक्सेना, दलीप ताहिल, शक्ति कपूर यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत होते.