शाहरुख खानची 200 कोटींची डिझास्टर फिल्म; 9 हिरोईन असूनही करिअरमधला मोठा फटका

बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान आपल्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. ‘पठाण’ आणि ‘जवान’ सारख्या चित्रपटांनी 2023 हे वर्ष त्याच्यासाठी ऐतिहासिक बनवले. मात्र प्रत्येक सुपरस्टारच्या जीवनात काही कटू टप्पे येतच, आणि शाहरुखच्या प्रवासातील एक असा टप्पा म्हणजे 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘झिरो’.
‘झिरो’ हा चित्रपट ‘कलर्स येलो प्रॉडक्शन्स’ आणि शाहरुखच्या स्वतःच्या ‘रेड चिलीझ एंटरटेनमेंट’द्वारे तयार करण्यात आला होता. चित्रपटावर तब्बल २०० कोटींचा बजेट खर्च झाला आणि शाहरुखला या प्रोजेक्टकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. चित्रपटात शाहरुखने बऊआ सिंह नावाच्या बुटक्या व्यक्तीची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेसाठी शाहरुखने वजन कमी केले आणि भूमिका अधिक नैसर्गिक दिसावी यासाठी कठोर मेहनत केली. चित्रपटात कतरिना कैफ (बबिता कुमारी) आणि अनुष्का शर्मा (आफिया) मुख्य भूमिकेत होत्या. ‘जब तक है जान’ नंतर या तिन्ही कलाकारांचा हा दुसरा एकत्रित प्रोजेक्ट होता. चित्रपटाची पटकथा, विशेष प्रभाव आणि म्युजिक या सर्व बाबींवर मोठी मेहनत झाली होती.
चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याचे एक कारण म्हणजे ‘तुटणारा तारा’ सीन. बऊआ सिंह तुटणारा तारा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु प्रेक्षकांना त्याची खरी भावना समजू शकली नाही. या सीनमध्ये बॉलिवूडच्या सहा दिग्गज अभिनेत्री जुही चावला, काजोल, राणी मुखर्जी, आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर आणि श्रीदेवी एकाच फ्रेममध्ये दिसल्या होत्या. याशिवाय, शाहरुखची लकी चार्म मानली जाणारी दीपिका पादुकोण हिचाही कॅमिओ होता. म्हणजेच, कतरिना, अनुष्का, दीपिका आणि सहा दिग्गज अभिनेत्रींसह एकूण 9 टॉप हिरोईन चित्रपटाचा भाग होत्या.
इतकी मोठी स्टारकास्ट आणि भव्य बजेट असूनही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोसळला. भारतात चित्रपटाने केवळ 97.60 कोटी रुपये कमावले, जे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होते. परिणामी, ‘झिरो’ बॉक्स ऑफिसवर महाडिझास्टर ठरला. या अपयशामुळे शाहरुख खानला तब्बल चार वर्षांचा ब्रेक घ्यावा लागला. या काळात तो नवीन प्रोजेक्ट्सवर विचार करत राहिला आणि फक्त प्रेक्षकांची अपेक्षा पूर्ण करणारे चित्रपट निवडायला सुरुवात केली.
‘झिरो’चे अपयश शाहरुखच्या करिअरवर मोठा टप्पा ठरले. या काळात तो फक्त तयार होणाऱ्या सिनेमांमध्येच नव्हे, तर पटकथा, विषय आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीकडे अधिक लक्ष देऊ लागला. या अपयशामुळे त्याने पुढच्या काही वर्षांत नवीन प्रयोग करण्याची आणि बॉलिवूडमध्ये आपली प्रतिमा सुधारण्याची दिशा घेतली. ‘झिरो’ हे चित्रपट भलेच बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरले, तरी शाहरुख खानच्या अभिनयाची गुणवत्ता, मेहनत आणि विविध हिरोईनसह तयार केलेली स्टारकास्ट आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. या अपयशातून तो शिकला आणि पुढील काही वर्षांत तो बॉलिवूडमध्ये पुन्हा हिट देणारा सुपरस्टार ठरला.
FAQ
