शाहरुखचा 14 वर्षांपूर्वी बंद झालेला इन्स्टाग्राम अकाऊंट हॅकरने केला active ; पाहा पहिली पोस्ट

बॉलिवूडचा ‘किंग’ शाहरुख खान हा सोशल मीडियावरही एका तगड्या स्टारच्या रूपात स्थापित आहे. त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंट @iamsrk ला सध्या जवळपास 5 कोटी लोक फॉलो करतात, आणि त्याचे प्रत्येक पोस्ट लाखो फॉलोअर्सकडून शेअर आणि लाइक केले जातात. पण, याहून अधिक रोमांचक बाब म्हणजे, शाहरुखचा 14 वर्षांपूर्वीचा पहिला इन्स्टाग्राम अकाऊंट @picsrk सध्या अचानक चर्चेत आला आहे. यामुळे शाहरुखच्या चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे.
हा जुना अकाऊंट कसा अचानक सक्रिय झाला यावर ताज्या बातम्यांनुसार, एका हॅकरने शाहरुखच्या या अकाऊंटला पुन्हा लॉगिन करून त्यावर एक स्टोरी पोस्ट केली. या स्टोरीत हॅकरने स्पष्ट केले की, "मित्रांनो, मी शाहरुख नाही, मी फक्त कंटाळलो होतो, आणि म्हणूनच पासवर्ड शोधत होतो. अखेर मी हे अकाऊंट लॉगिन करण्यात यशस्वी ठरलो. एवढीच गोष्ट आहे." हॅकरने पोस्टमध्ये आपल्या प्रामाणिकतेचा ठसा कायम ठेवला आहे, ज्यामुळे त्याच्या शब्दांना काही प्रमाणात विश्वासही निर्माण झाला आहे.
@picsrk अकाऊंटवर 2012 मध्ये फक्त तीन पोस्ट होत्या आणि त्यानंतर ते बंद करण्यात आले. शाहरुख त्या काळी इन्स्टाग्रामवर विशेष सक्रिय नव्हते, कारण त्यावेळी इन्स्टाग्राम ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फार नवीन होता. काही वर्षांनंतर, शाहरुखने पासवर्ड विसरल्यानंतर नवीन अकाऊंट सुरू केला, ज्याचे आज लाखो फॉलोअर्स आहेत. पण त्याच्या जुन्या अकाऊंटने पुन्हा सक्रिय होणे हे एक मोठं घडामोड ठरले आहे.
रविवारी रात्री उशिरा अचानक पोस्ट होणारी स्टोरी ही एक मोठी घटना ठरली आहे. सोशल मीडियावर शाहरुखच्या या जुन्या अकाऊंटवरून पोस्ट होणारी स्टोरी व्हायरल झाली आहे, आणि नेटकऱ्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. स्टोरीमध्ये हॅकरने लिहिले की, 'ज्यांना मी रिप्लाय करू शकलो नाही, त्यांची मी माफी मागतो, आणि ज्यांनी मला सपोर्ट केला त्यांचे आभार. हे अकाऊंट शाहरुखसाठी आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी आदर म्हणून ठेवले जाईल.'
या जुना अकाऊंटवरून अधिकृतपणे पोस्ट केलेल्या स्टोरीमध्ये हॅकरने 'किंग शाहरुख' आणि त्याच्या चाहत्यांचा आदर ठेवण्याची घोषणा केली. हा हॅकर शाहरुखच्या चाहत्यांसोबत संवाद साधताना दिसला आणि त्याने स्पष्ट केले की, त्याने शाहरुखच्या नावाने कोणतीही खोटी आशा निर्माण केली नाही. हॅकरने सांगितले की, 'मी शाहरुख नाही. जे लोक माझ्या संपर्कात आले आहेत, त्यांना हे सांगणं आवश्यक होतं.' हे स्पष्ट करणं हे एक मोठं पाऊल ठरले आहे, ज्यामुळे खोट्या अपेक्षा निर्माण होण्यापासून टाळता येईल.
या घटनेनंतर शाहरुखच्या टीमकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आली नाही. शाहरुखच्या टीमला आता या जुन्या अकाऊंटच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यानुसार किंवा तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीही कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. काही वापरकर्त्यांना यावर चर्चा सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे आणि काहींनी शाहरुखच्या जुन्या अकाऊंटला तोडून त्यावर पोस्ट करणाऱ्याची प्रशंसा केली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर या घटनेने तुफान चर्चेला प्रारंभ दिला आहे. शाहरुखचे अनेक फॉलोअर्स आणि त्याचे चाहते यावर भिन्न प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींनी हॅकरच्या फसव्या गेमच्या बाबतीत चिंता व्यक्त केली, तर काहींनी शाहरुखच्या जुना अकाऊंट पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे त्याच्या या आवडीच्या परत येण्यावर आनंद व्यक्त केला आहे. काही चाहते या घटनेला खूपच रोमांचक मानत आहेत, कारण यामुळे शाहरुखचा व्यक्तिगत जीवन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्याची जुनी सुरुवात एकदाच पुनः दिसली आहे.
शाहरुखच्या अकाऊंटच्या या प्रकरणाने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीवरही प्रकाश टाकला आहे पासवर्ड आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. अकाऊंट सुरक्षिततेची महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे आणि लोकांनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यांचे संरक्षण कसे करावे यावरही विचार सुरू केला आहे. शाहरुखच्या अकाऊंटचा हॅक होणे एक मोठा धक्का आहे, परंतु त्याने या प्रकरणात कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही, त्यामुळे त्याच्या फॉलोअर्समध्ये एक विश्वास निर्माण झाला आहे.
आता पाहणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे की शाहरुखच्या टीमने या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली आहे का, किंवा त्या अकाऊंटला सुरक्षित करण्यासाठी काय कार्यवाही केली आहे का. त्याच्या चाहत्यांना ही घटना खूपच अनोखी आणि थोड्या उत्सुकतेची ठरली आहे. भविष्यात शाहरुखच्या डिजिटल साक्षात्काराच्या बाबतीत कोणते निर्णय घेतले जातात, यावर अजून अधिक चर्चेची शक्यता आहे.