चाहत्याच्या मजेशीर प्रश्नावर शाहरुख खानचा भन्नाट रिप्लाय 'माझ्याकडे राहायला घर नाही!'

बॉलिवूडचा सुपरस्टार आणि चाहत्यांच्या मनातील ‘किंग ऑफ हार्ट्स’ शाहरुख खान लवकरच आपला ६० वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. आपल्या खास शैलीत तो दरवर्षी चाहत्यांसाठी काहीतरी नवीन करतोच, आणि यंदाही त्याने सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधण्याचं ठरवलं. ट्विटर (आता एक्स) वर आयोजित केलेल्या #AskSRK सेशनमध्ये शाहरुखने चाहत्यांच्या प्रश्नांना दिलेली त्याची विनोदी, बुद्धिमान आणि काही ठिकाणी भावनिक उत्तरं पुन्हा एकदा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वेगळं पैलू दाखवून गेली.
शाहरुख खान दरवर्षी आपल्या ‘मन्नत’ या प्रसिद्ध बंगल्याबाहेर चाहत्यांना भेटण्याची परंपरा पाळतो. त्याच्या वाढदिवशी मुंबईतल्या बँडस्टँड परिसरात हजारो चाहते जमा होतात, फक्त त्याची एक झलक पाहण्यासाठी. मात्र, यंदा ‘मन्नत’मध्ये सुरू असलेल्या रिनोव्हेशनमुळे शाहरुख सध्या त्याच परिसरात असलेल्या भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये राहतो आहे. यावर एका चाहत्याने मजेशीर प्रश्न विचारला 'मी मुंबईत तुझा वाढदिवस साजरा करायला आलोय, पण हॉटेलमध्ये रूम मिळाली नाही... तर मन्नतमध्ये राहू शकतो का?' त्यावर शाहरुखने खळखळून हसवत उत्तर दिलं 'माझ्याकडे राहायला घरच नाही!'
रिनोव्हेशनमुळे तो यावर्षी चाहत्यांना ‘मन्नत’बाहेरून भेटणार की नाही, अशी शंका चाहत्यांमध्ये होती. मात्र शाहरुखने त्या चर्चेला पूर्णविराम देत सांगितलं 'नक्की भेटणार! पण या वेळी कदाचित मला हार्ड हॅट घालून यावं लागेल.' त्याच्या या विनोदी उत्तरावर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर जबरदस्त प्रतिसाद दिला आणि “किंगचा सेन्स ऑफ ह्युमर अजूनही नंबर वन आहे” अशा प्रतिक्रिया दिल्या. 'मुलाखती का देत नाही?' चाहत्याचा प्रश्न, शाहरुखचा खुमासदार रिप्ला' एका चाहत्याने विचारलं, “तुम्ही आता मुलाखती देत का नाही? आम्हाला तुमच्या विचारांची खूप आठवण येते.' त्यावर शाहरुख म्हणाला 'माझ्याकडे सध्या काही नवीन सांगण्यासारखं नाही... आणि जुन्या मुलाखती चांगल्याच जुन्या झाल्या आहेत!' त्याच्या या सहज उत्तरावर चाहत्यांनी टाळ्यांचा वर्षाव केला.
सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित आणि सुहाना खान व अभिषेक बच्चनसोबत तो काम करत असलेल्या ‘किंग’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाबद्दल विचारले असता शाहरुख म्हणाला 'आम्ही अजून टायटल अधिकृतपणे जाहीर केलेलं नाही... आणि तुम्ही थेट टीझरवर कसे पोहोचलात!!!' या उत्तरावरून चाहत्यांना स्पष्ट झालं की, शाहरुखच्या नवीन प्रोजेक्टबद्दल अजूनही बरीच रहस्यता कायम आहे.
गमतीदार संवादांच्या दरम्यान एका चाहत्याने विचारलं 'या टप्प्यावर तुमचे प्राधान्यक्रम काय आहेत?' त्यावर शाहरुख म्हणाला 'माझ्या मुलांसोबत वेळ घालवणे, लोकांचे मनोरंजन करण्यासाठी फिट आणि हेल्दी राहणे, आणि अधिक सहनशील व प्रेमळ होण्याचा प्रयत्न करणे.' त्याच्या या विचारपूर्ण उत्तराने चाहत्यांच्या मनाला हात घातला.
60 वर्षांच्या उंबरठ्यावर असतानाही शाहरुख खान आजही आपल्या चाहत्यांशी थेट संवाद साधतो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला वेळ देतो. #AskSRK सत्रातून त्याच्या नम्रतेचा, विनोदबुद्धीचा आणि भावनिकतेचा सुंदर संगम दिसून आला. बॉलिवूडचा ‘किंग’ फक्त पडद्यावरच नाही, तर चाहत्यांच्या हृदयातही अजूनही तितकाच ‘रॉयल’ आहे हे पुन्हा एकदा या सत्रातून सिद्ध झालं.
Mannat mein toh mere paas bhi room nahi hai aaj kal….Bhaade pe reh raha hoon!!! https://t.co/WgU3pUepGt
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
FAQ
शाहरुख खान सध्या ‘मन्नत’मध्ये राहतोय का?
नाही. सध्या ‘मन्नत’मध्ये रिनोव्हेशन सुरू असल्याने शाहरुख खान त्याच परिसरातील एका भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये राहतो आहे.
यावर्षी शाहरुख खान चाहत्यांना वाढदिवसानिमित्त भेटणार का?
होय. शाहरुखने स्वतः सांगितले की तो यंदाही चाहत्यांना भेटणार आहे, मात्र मस्करीत त्याने म्हटलं — “या वेळेस हार्ड हॅट घालून यावं लागेल!”
शाहरुख खानचा पुढील चित्रपट कोणता आहे?
शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित ‘किंग’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटात झळकणार आहे, ज्यामध्ये त्याच्यासोबत सुहाना खान आणि अभिषेक बच्चन दिसतील.