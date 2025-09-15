शाहरुखच्या बहुचर्चित मॅनेजरला मातृशोक; भावनिक क्षणांचा व्हिडीओ व्हायरल

बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानची मॅनेजर म्हणून ओळखली जाणारी पूजा ददलानी सध्या शोकसागरात बुडाली आहे. पूजाच्या आईचं नुकतंच निधन झालं असून या घटनेनं तिच्या आयुष्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
आईच्या निधनामुळे पूजा ददलानी व्यथित
पूजाच्या आईचं निधन कशामुळे झालं याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर इन्स्टंट बॉलिवूड यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये पूजा फारच व्याकुळ व अस्वस्थ दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसतं की, आईचं पार्थिव शरीर घेऊन ॲम्ब्युलन्स तिच्या घरी पोहोचताच पूजा पूर्णपणे हेलावली. त्यावेळी कॅमेऱ्यासमोर येताच ती फोटोग्राफर्सवर रागावली आणि “तुम्ही इथे काय करताय?” असा प्रश्न विचारताना दिसली. तिच्या या भावनिक अवस्थेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
शाहरुखच्या प्रत्येक संकटात सावलीसारखी साथ
पूजा ददलानी ही शाहरुख खानसोबत गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ काम करत आहे. मॅनेजर म्हणूनच नव्हे, तर शाहरुखच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग म्हणून तिला पाहिलं जातं. शाहरुखच्या ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ या प्रॉडक्शन हाऊसपासून ते त्याच्या *आयपीएल टीम ‘कोलकाता नाइट रायडर्स’*च्या व्यवस्थापनापर्यंत, अनेक महत्त्वाच्या कामांची सूत्रं पूजाच्या हाती असतात. 2021 मध्ये जेव्हा शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान एका प्रकरणात अडकला होता, तेव्हा पूजा ददलानीने संपूर्ण कुटुंबाला मोठा आधार दिला होता. त्या काळात ती सतत पोलीस स्टेशन आणि कोर्टाच्या फेऱ्या मारताना दिसत होती. त्यावेळी पूजाचं शाहरुख आणि त्याच्या कुटुंबाशी असलेलं जवळचं नातं सर्वांना दिसून आलं.
पूजा ददलानीने मास कम्युनिकेशनमध्ये पदवी घेतली आहे. तिचं लग्न उद्योगपती हितेश गुरनानी यांच्यासोबत झालं आहे. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य या दोन्ही गोष्टी तिने उत्तम प्रकारे सांभाळल्या आहेत. आर्थिक बाबतीतही पूजा यशस्वी ठरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ती दरवर्षी अंदाजे 7 ते 9 कोटी रुपये कमवते, तर तिची एकूण संपत्ती सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.
सध्या आईच्या निधनामुळे पूजाच्या आयुष्यात अंधार दाटून आला आहे. तिच्या या दुःखाच्या काळात शाहरुख खान आणि त्याचं कुटुंब तिच्या पाठीशी उभं आहे. बॉलिवूडसह तिच्या ओळखीतील अनेक मंडळींनीही तिला धीर देण्यासाठी संपर्क साधल्याचं समजतं.
FAQ
पूजा ददलानी कोण आहे?
पूजा ददलानी ही बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानची मॅनेजर आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ ती शाहरुखसोबत काम करत असून रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि कोलकाता नाइट रायडर्सच्या कामकाजाची जबाबदारीही तिच्याकडे आहे.
पूजा ददलानीच्या आईचं निधन कशामुळे झालं?
पूजा ददलानीच्या आईच्या निधनामागचं नेमकं कारण अद्याप अधिकृतरीत्या समोर आलं नाही. मात्र, तिच्या निधनानंतर पूजाची भावनिक अवस्था सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसली.
पूजा ददलानीचा शाहरुख खानच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचा सहभाग आहे?
पूजा ददलानी शाहरुख खानच्या केवळ मॅनेजरच नाही, तर संकटाच्या काळात सावलीसारखी सोबत राहणारी व्यक्ती आहे. २०२१ मध्ये आर्यन खान प्रकरणादरम्यान तिने शाहरुखच्या कुटुंबाला मोठा आधार दिला होता.