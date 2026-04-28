Shakira Concert Accident : धक्कादायक! शकीराच्या कॉन्सर्टच्या आधी झाला क्रू मेंबरचा मृत्यू, भारतात होणाऱ्या कॉन्सर्टवर होणार परिणाम

Death of crew member before Shakira's concert will also affect her India tour : जगभरामध्ये प्रसिद्ध असलेली पॅाप स्टार शकीराच्या कॉन्सर्टची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. तिचे चाहते जगभरामध्ये आहेत, तिने मागील अनेक वर्षापासून तिच्या गाण्याने चाहत्यांच्या मनात घर केले आहेत. आता शकीराच्या चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आगामी शकीराचा कॉन्सर्ट ब्राझीलमध्ये होणार होता. यामध्ये कॉन्सर्टची तयारी करणाऱ्या एक क्रू मेंबरचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामागची स्टोरी काय आहे यासंदर्भात सविस्तर सांगणार आहोत.
शकीराचा आगामी कॉन्सर्ट हा ब्राझीलमध्ये होणार होता, या कॉन्सर्टची तयारी करत असताना एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये ब्राझील कॉन्सर्टची तयारी करत असताना क्रू मेंबरचा जीव गेला आहे. यानंतर आता मनोरंजन क्षेत्रामध्ये शोक व्यक्त केला जात आहे, त्याचबरोबर क्रू मेंबरच्या सुरक्षेचा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
26 एप्रिल 2026 रोजी शकीराच्या कॉन्सर्टदरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली, शकीराच्या कॉन्सर्टसाठी मोठा स्टेज त्याचबरोबर स्ट्रक्चर देखील तयार करण्यात येत होता. यावेळी तयारी करत असताना एक क्रू मेंबरचा मृत्यू झाल्याची बातमी ही इंस्टाग्रामवर एक अधिकाऱ्यांने ही माहिती दिली आहे. या घटनेबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर जखमी कामगार एक लिफ्टिंग सिस्टीम चालवत होता, यावेळी त्याला मशीनची धडक जोरात बसली. यावेळी धडक बसल्यानंतर त्या क्रू मेंबरचा शरीराचा खालचा माग चिरडला. त्यानंतर त्याला लगेचच मशीनमधून बाहेर काढण्यात आले आणि आपत्कालीन पथकाला देखील लगेचच बोलावले.
दिलेल्या माहितीनुसार असेही सांगण्यात आले आहे की,जखमी कर्मचाऱ्याला घटनास्थळी लगेचच उपचार करण्यात आले. त्यानतर अग्निशमन दलाच्या मदतीने त्याला रुग्णालयामध्ये देखील दाखल करण्यात आले होते. पण त्याचा खालचा भाग चिरडल्यानंतर त्याच्या जखमा फारच गंभीर होत्या त्यामुळे त्याला डॅाक्टर वाचवण्यात अपयशी ठरले. आयोजकांनी पीडीत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आहे.
ब्राझीलमध्ये झालेल्या या धक्कादायक घटनेनंतर आता शकीराचा भारतामध्ये होणारा कॉन्सर्टबद्दल आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतामध्ये असलेल्या शकीराच्या चाहत्यांसाठी आता एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की शकीराचा होणार भारत दौरा हा आता पुढे ढकलण्यात आला आहे. भारतामध्ये शकीराचा कॉन्सर्ट हा 10 एप्रिल रोजी होणार होता पण आता या कॉन्सर्टची तारिख 15 एप्रिल करण्यात आली आहे. या कॉन्सर्ट दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये होणार आहे.