/शकिराकडे 29,00,28,75,000 कोटींची संपत्ती! तरीही सरकार देणार 617 कोटी रुपये; नेमकं असं काय घडलंय?

Shakira News : आता फसवणूकीच्या प्रकरणामध्ये शकीराला आता मोठा दिलासा मिळाला आहे, स्पॅनिश कोर्टाने आता शकीराला निर्दोष मुक्ती मिळाली आहे. गायिकेकडून चुकीच्या पद्धतीने वसूली केली होती, त्यामुळे दंड परत करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
Shakira tax refund News : कोलंबियन गायिका शकीरा मागील काही दिवसांपासून फसवणूकीच्या प्रकरणामध्ये चर्चेत पाहायला मिळाली होती. आता या प्रकरणासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता फसवणूकीच्या प्रकरणामध्ये तिला आता मोठा दिलासा मिळाला आहे, स्पॅनिश कोर्टाने आता शकीराला निर्दोष मुक्ती मिळाली आहे. गायिकेकडून चुकीच्या पद्धतीने वसूली केली होती, शकीरा आणि तिच्या टीमने 55 दशलक्ष युरो ( 617.07 कोटी) दंड परत करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. हे शकीराला सरकारला परत करायचे आहेत, 'असोसिएटेड प्रेस'ने कोर्टाच्या कागदपत्रांचा हवाला देत ही बातमी दिली आहे.
मागील काही वर्षांपासून कोलंबियाच्या अनेक सुपरस्टारला स्पेनमध्ये करारासंदर्भात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गायिका शकीरा ही मागील काही दिवसांपासून फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. आगामी वर्ल्ड कप फायनलच्या हाफटाइम शोमध्ये ती परफॉर्म करताना दिसणार आहे, हा शो 19 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. नुकतेच तिने बर्ना बॉयसोबत फुटबॉल प्रेमींसाठी 'डाय डाय' हे गाणेही रिलीज केले होते.
2011 मधील कराशी संबंधित माद्रिद-आधारित न्यायालयाचा हा निर्णय घेण्यात आला होता. तिच्यावर करचुकवेगिरीचा आरोप करण्यात आला होता, कोर्टाने असेही सांगितले की, गायक ही स्पेनमधील राहिवासी आहे हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. जर एखाद्या व्यक्तीला स्पेनमधील राहिवासी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी देशामध्ये वर्षातील 183 दिवसांपेक्षा जास्त काळ घालवणे गरजेचे आहे. कोर्टाने या प्रकरणामध्ये असेही सांगितले की स्पनिश अधिकाऱ्यांनी असे सिद्ध केले की शकीरा ही वर्षामधील 163 दिवस स्पेनमध्ये होती.
कोर्टाने ट्रेझरीला गायकाने भरलेला कर आणि त्यावर लावलेले व्याज परत करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. कोर्टामध्ये स्पेनच्या कर एजन्सीने युक्तिवाद देखील केला आहे, या युक्तीवादामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, शकिरा सेवानिवृत्त सॉकर खेळाडू जेरार्ड पिकेशी असलेल्या संबंधांमुळे स्पेनशी जोडली गेली होती. त्यावेळी शकीराच्या आर्थिक घडामोडी या त्यावेळी या देशामध्ये होत्या. युक्तीवादामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, कायदेशीररित्या वैवाहिक नातेसंबंधाची तुलना केली जाऊ शकत नाही 2011 मध्ये शकीरा फायनान्शियल अॅक्टिव्हिटी थेट स्पेनमध्ये राहत होती.